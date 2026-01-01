Тур-погружение в Корею в мини-группе: Сеул и кофейный Каннын, культура и история, день в храме
Сделать фото в национальных костюмах, устроить барбекю под звёздами и прочувствовать энергию страны
Начало: Сеул, аэропорт Инчхон или Гимпо, время встречи зав...
23 фев в 10:00
$2645 за человека
Вдвое больше впечатлений: прогулки по Сеулу и неделя на острове Себу
Увидеть дворец корейского императора и дома-ханок аристократов и вдоволь насладиться пляжным отдыхом
Начало: Аэропорт Сеула, по времени рейса
1 фев в 08:00
8 фев в 08:00
$1750 за человека
Девичник в Корее: мастер-класс от шеф-повара, фотосессия в ханбоке и медитация в храме
Исследовать главные локации Сеула, отдохнуть на побережье и в горах и попариться в сауне
Начало: Аэропорт Сеула, время зависит от рейса
2 мая в 08:00
$2100 за человека
