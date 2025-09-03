Фотосессия в Гагре предлагает уникальную возможность запечатлеть себя в исторических особняках с колоннами и барельефами, а также на живописном побережье. Подбираются две локации, соответствующие вашему образу и пожеланиям.
Съёмка проходит на профессиональную камеру Fujifilm XT-3, а все фотографии в свето/цветокоррекции будут доступны через три дня. Перемещение осуществляется на комфортном внедорожнике Mitsubishi Padjero. Возможна организация семейной съёмки
Съёмка проходит на профессиональную камеру Fujifilm XT-3, а все фотографии в свето/цветокоррекции будут доступны через три дня. Перемещение осуществляется на комфортном внедорожнике Mitsubishi Padjero. Возможна организация семейной съёмки
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Индивидуальный подход
- 🏰 Исторические локации
- 🌊 Живописное побережье
- 📅 Быстрая обработка фото
- 🚗 Комфортное передвижение
Что можно увидеть
- Дом княгини Ореховой
- Санаторий «Маяк»
- Бывшая ж/д станция
Описание фото-прогулки
До съёмки можем обсудить ваш образ и выбрать подходящие локации, чтобы сохранить цельность визуального ряда.
Обычно фотосессия состоит из двух частей: одну часть мы проводим на берегу моря, а другую — у дома княгини Ореховой, санатория «Маяк» или бывшей ж/д станции.
Организационные детали
- Передвигаемся на внедорожнике Mitsubishi Padjero
- Через 3 дня после прогулки вы сможете скачать все фото со съёмки в свето- или цветокоррекции на моём сайте — пришлю вам ссылку (80–100 фото)
- Фото и видео снимаю на камеру Fujifilm XT-3, есть дрон (по дополнительному запросу)
- Могу организовать семейную съёмку: +2000 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Гагре
Провела экскурсии для 34 туристов
Я профессиональный фотограф, родилась в Москве, но живу в Абхазии с 2005 года. Знаю много интересных нетуристических локаций, много езжу по миру и снимаю свадьбы в разных странах. Все передвижения на съёмках — на моем комфортном внедорожнике, в багажнике которого всегда есть горелка, кофе и плед для поездок в горы:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
3 сен 2025
Фотограф огонь) Мария, приятная и общительная) мастер своего дела) непринужденная обстановка, легкая дружелюбная атмосфера) одни положительные эмоции и максимум хорошего настроения
Дата посещения: 3 сентября 2025
Алена
9 окт 2025
Фотопрогулка с Марией превзошла мои ожидания. Я видела чужие красивые фото ее авторства, но совсем другое дело, когда красоту, которой тебя приводят любоваться, видишь своими глазами. Захватывает дух.
Еще Мария приятный
Еще Мария приятный
Ольга
2 окт 2025
Фотосессия прошла легко и непринужденно, с Марией прогулка была комфортной, интересный рассказчик, локации подбирала очень красивые. Фото отличные и быстро, буквально через пару дней. Рекомендую провести фото/вечер с Марией.
Е
Елена
15 сен 2025
Фотосессия замечательная!!!
Мария настоящий профессионал в своём деле!
Помимо отличных кадров, погуляли ещё и в Приморском парке
Мария очень приятный интеллигентный собеседник!
Мария настоящий профессионал в своём деле!
Помимо отличных кадров, погуляли ещё и в Приморском парке
Мария очень приятный интеллигентный собеседник!
Виктория
2 сен 2025
Фотографии получились невероятно живыми и атмосферными. Огромное спасибо за потрясающую фотосессию, креативность и энтузиазм!
С самого начала чувствовалось, что работаем с настоящим профессионалом. Мария очень тактично направляла, подсказывала позы и ловила
С самого начала чувствовалось, что работаем с настоящим профессионалом. Мария очень тактично направляла, подсказывала позы и ловила
Входит в следующие категории Гагры
Похожие экскурсии из Гагры
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: прогулка по Гагре, виды озера Рица, горные реки и каньоны. Вдохновляющая фотосессия и вкусный обед ждут вас
Завтра в 08:00
22 ноя в 08:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Тайны святынь: путешествие по храмам и замкам Апсны
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив уникальные храмы и замки Апсны. Узнайте интересные факты и сделайте незабываемые фотографии
Начало: У КПП ПСОУ или у вашего отеля
Расписание: в субботу в 08:00
22 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Вечерняя Гагра: романтика и дух старого курорта
Погрузитесь в атмосферу умиротворения, наслаждаясь вечерними пейзажами Абхазии. Узнайте больше о старинных зданиях и легендах города
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.