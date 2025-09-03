Мои заказы

Фотосессии в Гагре с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Гагре, цены от 2070 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
На машине
9 часов
10 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: прогулка по Гагре, виды озера Рица, горные реки и каньоны. Вдохновляющая фотосессия и вкусный обед ждут вас
«Дружеское путешествие и фотосессия»
18 ноя в 08:00
19 ноя в 08:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотосессия в замках Старой Гагры и на берегу моря
На машине
1.5 часа
5 отзывов
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотосессия в замках Старой Гагры и на берегу моря
Погрузитесь в атмосферу Старой Гагры, запечатлейте себя на фоне исторических замков и живописного побережья. Ваша идеальная фотосессия ждёт
«Обычно фотосессия состоит из двух частей: одну часть мы проводим на берегу моря, а другую — у дома княгини Ореховой, санатория «Маяк» или бывшей ж/д станции»
21 ноя в 17:30
22 ноя в 17:30
10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Фото-тур на минивэне - заброшки Абхазии: Гагра, Мандариновый сад и Пицунда
На микроавтобусе
10 часов
-
10%
27 отзывов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Фото-тур на минивэне - заброшки Абхазии: Гагра, Мандариновый сад и Пицунда
Начало: Гагра, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
17 ноя в 10:00
2070 ₽2300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 сентября 2025
    Фотосессия в замках Старой Гагры и на берегу моря
    Дата посещения: 3 сентября 2025
    Фотограф огонь) Мария, приятная и общительная) мастер своего дела) непринужденная обстановка, легкая дружелюбная атмосфера) одни положительные эмоции и максимум хорошего настроения
  • А
    Алена
    9 октября 2025
    Фотосессия в замках Старой Гагры и на берегу моря
    Фотопрогулка с Марией превзошла мои ожидания. Я видела чужие красивые фото ее авторства, но совсем другое дело, когда красоту, которой
    читать дальше

    тебя приводят любоваться, видишь своими глазами. Захватывает дух.
    Еще Мария приятный и интересный собеседник. На протяжении всей фотосессии мы вели неспешные беседы, и это как-то соответствовало окружающему пейзажу:)
    Фотографии получили в оговоренные сроки, очень быстро, и я ими полностью довольна. Мария, спасибо, что показали нам эту красоту а запечатлели на память такой замечательный день в нашем путешествии!

  • О
    Ольга
    2 октября 2025
    Фотосессия в замках Старой Гагры и на берегу моря
    Фотосессия прошла легко и непринужденно, с Марией прогулка была комфортной, интересный рассказчик, локации подбирала очень красивые. Фото отличные и быстро, буквально через пару дней. Рекомендую провести фото/вечер с Марией.
  • Е
    Елена
    15 сентября 2025
    Фотосессия в замках Старой Гагры и на берегу моря
    Фотосессия замечательная!!!
    Мария настоящий профессионал в своём деле!
    Помимо отличных кадров, погуляли ещё и в Приморском парке
    Мария очень приятный интеллигентный собеседник!
  • А
    Алёна
    15 сентября 2025
    Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
    Прекрасная экскурсия! За целый день посмотрели основные достопримечательности Абхазии и больше даже ехать никуда не хотелось. Отдельная благодарность гиду -
    читать дальше

    Жене, которая очень эрудированна, может поддержать любой разговор, а об Абхазии знает даже лучше любого местного жителя. Женя рассказывает интересно, завлекающе, у неё в запасе много интересных историй, связанных с Абхазией. Ну и, конечно же, Женя прекрасный, талантливый фотограф. Куда мы только не залазили ради красивых кадров, но это того стоит! Нам очень понравилось, мы ни о чем не пожалели и обязательно рекомендуем данную экскурсию друзьям!

  • В
    Виктория
    2 сентября 2025
    Фотосессия в замках Старой Гагры и на берегу моря
    Фотографии получились невероятно живыми и атмосферными. Огромное спасибо за потрясающую фотосессию, креативность и энтузиазм!
    С самого начала чувствовалось, что работаем с
    читать дальше

    настоящим профессионалом. Мария очень тактично направляла, подсказывала позы и ловила самые удачные моменты.
    Дождь, который мог оказаться помехой, в её объективе превратился в волшебный элемент, добавивший фотографиям неповторимость. Благодаря таланту и труду Марии у нас остались не просто красивые снимки, а настоящие воспоминания, запечатленные в фотографиях, которые мы получили буквально через 2 дня!

  • Ю
    Юлия
    22 августа 2025
    Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
    Нам очень понравилось мини путешествие! Вся экскурсия была неспеша и в "нашем темпе". Очень понравилось, что рассказывали про каждую локацию. Фотографии очень нам понравились, было легко фотографировать (не нужно было специально стараться, позировать). Спасибо за такой прекрасный день!
  • В
    Вероника
    25 мая 2025
    Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
    Великолепный день в Абхазии, спасибо за путешествие и фотографии!
  • Н
    Надежда
    17 мая 2025
    Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
    Просто потрясающе провели время. Евгения не только показала великолепные места, но ещё очень много рассказала обо всем. Было очень интересно!
    читать дальше

    С нетерпением ждём фотографии. Также хочется отметить легкость общения во время фотосессии. Евгения прекрасно расположила к себе. На время фотосессии стала другом, которого не стесняешься.

  • С
    Светлана
    13 апреля 2025
    Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
    Провели весь день с Евгенией в путешествии по Абхазазии. Видели форелек, горы, скалы, ущелья, замки и церковь XX века!! Дачу
    читать дальше

    Иосифа Сталина (свой пацан), ели мамалыгу наконец-то по совету Евгении (теперь задача научиться самой готовить). Провели весь день вместе и стали настоящими друзьями! Евгения, будете в Карелии-всегда рады увидеться!! Фото просто супер-профессиональные (сорвали авации в соцсетях). Это лучшая поездка по стране на машине из всех подобных, Евгения-Вы умница!! Спасибо огромное! Теперь вспоминаем и очень хотим еще в Абхазию хоть разок.

  • С
    Сергей
    22 октября 2024
    Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
    Выражаем благодарность от семьи Евгении за отличный день, в котором было огромное количество приятных впечатлений, замечательная компания, интересные факты.
    Фотосессия проходила
    читать дальше

    в красивейших местах, а главное легко и без стеснения.
    Фото получились - огонь.
    Комфортная поездка с хорошим человеком. Как будто давно знакомы.
    Рекомендуем 👍

  • И
    Ирина
    18 июля 2024
    Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
    Потрясающий фотограф, гид, и собеседник.
  • Т
    Татьяна
    11 августа 2023
    Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
    Отличная экскурсия. Женя замечательный экскурсовод, грамотно спланировала маршрут, великолепный водитель, хорошо рассказывает о местах, которые посещали и о стране Абхазия в целом. Фото просто класс! Очень рады, что выбрали ее экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    8 июля 2023
    Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
    Нам ооочень понравилось путешествовать с Евгенией. Мне кажется она знает про Абхазию всё и даже больше! По мне бегали мурашки, когда слушала ее истории. Фото тоже огонёк🔥. Даже дети от поездки были в восторге! Однозначно рекомендую❤!
  • В
    Вероника
    19 июня 2023
    Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
    Экскурсия «Фотопутешествие по Абхазии от мора до гор и обратно» понравилась. Евгения очень приветливая, всё подсказывает не перенапрягает фотографиями, фото
    читать дальше

    максимально естественные в моменте, очень мало постановочных фотографии, что для семьи с мужем и ребенком очень облегчает фотосессию. Как водитель Евгения очень надежная, ездит спокойно и аккуратно.

