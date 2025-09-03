Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: прогулка по Гагре, виды озера Рица, горные реки и каньоны. Вдохновляющая фотосессия и вкусный обед ждут вас
«Дружеское путешествие и фотосессия»
18 ноя в 08:00
19 ноя в 08:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотосессия в замках Старой Гагры и на берегу моря
Погрузитесь в атмосферу Старой Гагры, запечатлейте себя на фоне исторических замков и живописного побережья. Ваша идеальная фотосессия ждёт
«Обычно фотосессия состоит из двух частей: одну часть мы проводим на берегу моря, а другую — у дома княгини Ореховой, санатория «Маяк» или бывшей ж/д станции»
21 ноя в 17:30
22 ноя в 17:30
10 000 ₽ за всё до 2 чел.
-
10%
Фотопрогулка
до 8 чел.
Фото-тур на минивэне - заброшки Абхазии: Гагра, Мандариновый сад и Пицунда
Начало: Гагра, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
17 ноя в 10:00
2070 ₽
2300 ₽ за человека
- ЕЕлена3 сентября 2025Фотосессия в замках Старой Гагры и на берегу моряДата посещения: 3 сентября 2025Фотограф огонь) Мария, приятная и общительная) мастер своего дела) непринужденная обстановка, легкая дружелюбная атмосфера) одни положительные эмоции и максимум хорошего настроения
- ААлена9 октября 2025Фотопрогулка с Марией превзошла мои ожидания. Я видела чужие красивые фото ее авторства, но совсем другое дело, когда красоту, которой
- ООльга2 октября 2025Фотосессия прошла легко и непринужденно, с Марией прогулка была комфортной, интересный рассказчик, локации подбирала очень красивые. Фото отличные и быстро, буквально через пару дней. Рекомендую провести фото/вечер с Марией.
- ЕЕлена15 сентября 2025Фотосессия замечательная!!!
Мария настоящий профессионал в своём деле!
Помимо отличных кадров, погуляли ещё и в Приморском парке
Мария очень приятный интеллигентный собеседник!
- ААлёна15 сентября 2025Прекрасная экскурсия! За целый день посмотрели основные достопримечательности Абхазии и больше даже ехать никуда не хотелось. Отдельная благодарность гиду -
- ВВиктория2 сентября 2025Фотографии получились невероятно живыми и атмосферными. Огромное спасибо за потрясающую фотосессию, креативность и энтузиазм!
С самого начала чувствовалось, что работаем с
- ЮЮлия22 августа 2025Нам очень понравилось мини путешествие! Вся экскурсия была неспеша и в "нашем темпе". Очень понравилось, что рассказывали про каждую локацию. Фотографии очень нам понравились, было легко фотографировать (не нужно было специально стараться, позировать). Спасибо за такой прекрасный день!
- ВВероника25 мая 2025Великолепный день в Абхазии, спасибо за путешествие и фотографии!
- ННадежда17 мая 2025Просто потрясающе провели время. Евгения не только показала великолепные места, но ещё очень много рассказала обо всем. Было очень интересно!
- ССветлана13 апреля 2025Провели весь день с Евгенией в путешествии по Абхазазии. Видели форелек, горы, скалы, ущелья, замки и церковь XX века!! Дачу
- ССергей22 октября 2024Выражаем благодарность от семьи Евгении за отличный день, в котором было огромное количество приятных впечатлений, замечательная компания, интересные факты.
Фотосессия проходила
- ИИрина18 июля 2024Потрясающий фотограф, гид, и собеседник.
- ТТатьяна11 августа 2023Отличная экскурсия. Женя замечательный экскурсовод, грамотно спланировала маршрут, великолепный водитель, хорошо рассказывает о местах, которые посещали и о стране Абхазия в целом. Фото просто класс! Очень рады, что выбрали ее экскурсию!
- ТТатьяна8 июля 2023Нам ооочень понравилось путешествовать с Евгенией. Мне кажется она знает про Абхазию всё и даже больше! По мне бегали мурашки, когда слушала ее истории. Фото тоже огонёк🔥. Даже дети от поездки были в восторге! Однозначно рекомендую❤!
- ВВероника19 июня 2023Экскурсия «Фотопутешествие по Абхазии от мора до гор и обратно» понравилась. Евгения очень приветливая, всё подсказывает не перенапрягает фотографиями, фото
