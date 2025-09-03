Е Елена Фотосессия в замках Старой Гагры и на берегу моря Дата посещения: 3 сентября 2025 Фотограф огонь) Мария, приятная и общительная) мастер своего дела) непринужденная обстановка, легкая дружелюбная атмосфера) одни положительные эмоции и максимум хорошего настроения

А Алена Фотосессия в замках Старой Гагры и на берегу моря читать дальше тебя приводят любоваться, видишь своими глазами. Захватывает дух.

Еще Мария приятный и интересный собеседник. На протяжении всей фотосессии мы вели неспешные беседы, и это как-то соответствовало окружающему пейзажу:)

Фотографии получили в оговоренные сроки, очень быстро, и я ими полностью довольна. Мария, спасибо, что показали нам эту красоту а запечатлели на память такой замечательный день в нашем путешествии! Фотопрогулка с Марией превзошла мои ожидания. Я видела чужие красивые фото ее авторства, но совсем другое дело, когда красоту, которой

О Ольга Фотосессия в замках Старой Гагры и на берегу моря Фотосессия прошла легко и непринужденно, с Марией прогулка была комфортной, интересный рассказчик, локации подбирала очень красивые. Фото отличные и быстро, буквально через пару дней. Рекомендую провести фото/вечер с Марией.

Е Елена Фотосессия в замках Старой Гагры и на берегу моря Фотосессия замечательная!!!

Мария настоящий профессионал в своём деле!

Помимо отличных кадров, погуляли ещё и в Приморском парке

Мария очень приятный интеллигентный собеседник!

А Алёна Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно читать дальше Жене, которая очень эрудированна, может поддержать любой разговор, а об Абхазии знает даже лучше любого местного жителя. Женя рассказывает интересно, завлекающе, у неё в запасе много интересных историй, связанных с Абхазией. Ну и, конечно же, Женя прекрасный, талантливый фотограф. Куда мы только не залазили ради красивых кадров, но это того стоит! Нам очень понравилось, мы ни о чем не пожалели и обязательно рекомендуем данную экскурсию друзьям! Прекрасная экскурсия! За целый день посмотрели основные достопримечательности Абхазии и больше даже ехать никуда не хотелось. Отдельная благодарность гиду -

В Виктория Фотосессия в замках Старой Гагры и на берегу моря

С самого начала чувствовалось, что работаем с читать дальше настоящим профессионалом. Мария очень тактично направляла, подсказывала позы и ловила самые удачные моменты.

Дождь, который мог оказаться помехой, в её объективе превратился в волшебный элемент, добавивший фотографиям неповторимость. Благодаря таланту и труду Марии у нас остались не просто красивые снимки, а настоящие воспоминания, запечатленные в фотографиях, которые мы получили буквально через 2 дня! Фотографии получились невероятно живыми и атмосферными. Огромное спасибо за потрясающую фотосессию, креативность и энтузиазм!

Ю Юлия Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно Нам очень понравилось мини путешествие! Вся экскурсия была неспеша и в "нашем темпе". Очень понравилось, что рассказывали про каждую локацию. Фотографии очень нам понравились, было легко фотографировать (не нужно было специально стараться, позировать). Спасибо за такой прекрасный день!

В Вероника Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно Великолепный день в Абхазии, спасибо за путешествие и фотографии!

Н Надежда Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно читать дальше С нетерпением ждём фотографии. Также хочется отметить легкость общения во время фотосессии. Евгения прекрасно расположила к себе. На время фотосессии стала другом, которого не стесняешься. Просто потрясающе провели время. Евгения не только показала великолепные места, но ещё очень много рассказала обо всем. Было очень интересно!

С Светлана Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно читать дальше Иосифа Сталина (свой пацан), ели мамалыгу наконец-то по совету Евгении (теперь задача научиться самой готовить). Провели весь день вместе и стали настоящими друзьями! Евгения, будете в Карелии-всегда рады увидеться!! Фото просто супер-профессиональные (сорвали авации в соцсетях). Это лучшая поездка по стране на машине из всех подобных, Евгения-Вы умница!! Спасибо огромное! Теперь вспоминаем и очень хотим еще в Абхазию хоть разок. Провели весь день с Евгенией в путешествии по Абхазазии. Видели форелек, горы, скалы, ущелья, замки и церковь XX века!! Дачу

С Сергей Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно

Фотосессия проходила читать дальше в красивейших местах, а главное легко и без стеснения.

Фото получились - огонь.

Комфортная поездка с хорошим человеком. Как будто давно знакомы.

Рекомендуем 👍 Выражаем благодарность от семьи Евгении за отличный день, в котором было огромное количество приятных впечатлений, замечательная компания, интересные факты.Фотосессия проходила

И Ирина Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно Потрясающий фотограф, гид, и собеседник.

Т Татьяна Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно Отличная экскурсия. Женя замечательный экскурсовод, грамотно спланировала маршрут, великолепный водитель, хорошо рассказывает о местах, которые посещали и о стране Абхазия в целом. Фото просто класс! Очень рады, что выбрали ее экскурсию!

Т Татьяна Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно Нам ооочень понравилось путешествовать с Евгенией. Мне кажется она знает про Абхазию всё и даже больше! По мне бегали мурашки, когда слушала ее истории. Фото тоже огонёк🔥. Даже дети от поездки были в восторге! Однозначно рекомендую❤!