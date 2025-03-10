Романтические экскурсии по Гагре

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Гагре, цены от 665 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник
На автобусе
11 часов
-
10%
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник
Познакомьтесь с уникальными местами Абхазии, начиная с живописного Сухума и заканчивая расслабляющими термальными источниками в окружении гор
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
31 мар в 09:00
3 апр в 09:00
1710 ₽1900 ₽ за человека
Вечерняя Гагра: романтика и дух старого курорта
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Вечерняя Гагра: романтика и дух старого курорта
Оценить городскую архитектуру в мягком закатном свете и насладиться тишиной
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Автобусная экскурсия «Вечерняя Гагра»
На автобусе
2.5 часа
-
5%
Групповая
до 20 чел.
Автобусная экскурсия «Вечерняя Гагра»
Вдохновиться красками и атмосферой города в закатный час
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
665 ₽700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник
  2. Вечерняя Гагра: романтика и дух старого курорта
  3. Автобусная экскурсия «Вечерняя Гагра»
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  7. Гегский водопад
  8. Колоннада
  9. Водопад Молочный
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Гагре в марте 2025
Сейчас в Гагре в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 665 до 5500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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