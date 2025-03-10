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10%
Групповая
до 20 чел.
В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник
Познакомьтесь с уникальными местами Абхазии, начиная с живописного Сухума и заканчивая расслабляющими термальными источниками в окружении гор
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
31 мар в 09:00
3 апр в 09:00
1710 ₽
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Вечерняя Гагра: романтика и дух старого курорта
Оценить городскую архитектуру в мягком закатном свете и насладиться тишиной
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
-
5%
Групповая
до 20 чел.
Автобусная экскурсия «Вечерняя Гагра»
Вдохновиться красками и атмосферой города в закатный час
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
665 ₽
700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина10 марта 2025Огромное спасибо регистратору Мадине!!!♥️♥️♥️Отвечает быстро, и экскурсии, и трансфер до Сочи через нее, быстро, чётко, качественно и безопасно! Экскурсии тоже понравилось, гид Алмаз очень подробно рассказывал историю Абхазии, было интересно!
- ЕЕкатерина9 марта 2025Абхазия интересна. Есть что еще посмотреть.
- ААльберт11 февраля 2025Все прошло отлично!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Романтические»
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