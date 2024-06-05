1 чел.
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Групповая
2 часа
В тренде
Вечерняя экскурсия по Гаграм: мавританская Колоннада и многое другое
Погрузитесь в атмосферу советского курорта, исследуя жемчужины Гагр в уютной группе до 20 человек
Начало: В вашем отеле в Гаграх, Пицунде, Цандрипше, Алахад...
«А в завершение вас ждет променад по Приморскому пирсу, откуда открывается вид на ночную Гагру и Пицунду, крепость Абаата и замок принца Ольденбургского»
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
700₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Впервые в Абхазии (из Гагры)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Гагре, доплата с Пицунды 1000р с границы 1500 р
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
11 часов
Гагра и живописная Абхазия: экскурсия на микроавтобусе Mercedes
Исследуйте красоты Абхазии: от легендарной Гагры до сказочного озера Рица и духовного Нового Афона
Начало: У Колоннады в Гагре, к 7:45 ориентировочно (время ...
Расписание: ежедневно в 07:45
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
1 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Многоликая Абхазия в Гагре
Погрузитесь в историю Абхазии, посетив резиденцию принца Ольденбургского, Анакопийскую крепость и древние храмы. Узнайте о национальных традициях и легендах
«Замок принца Ольденбургского — фантастически красивое здание в стиле модерн, возведенное прямо на склоне горы»
Завтра в 10:30
1 июля в 07:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Самобытная Абхазия без шаблонов: экскурсия по Гагре и Пицунде
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: старинные крепости, монастыри, живописные ущелья и дегустации местных деликатесов ждут вас
Начало: в Гагре или на границе Псоу
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 июня 2024Ездили с мужем на обзорную экскурсию по городам: Старая Награ- Новый Афон- Сухум. Побывали на озере Рица и других достопримечательностях.
- ЮЮлия4 июня 2024Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗
- MMakcik90@mail.ru3 июня 2024Хорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувство юмора. Машинка Мерседес спринтер,с
- ЮЮлия2 июня 2024Привет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались в полном восторге! Билеты я
- ТТамара16 мая 2024Наше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур был удивительно гостеприимным и внимательным. Хотя
- ДДенис16 мая 2024Посетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущелье, где набрали чистейшей воды
- ССофия8 мая 2024Мне кажется, как нам повезло словить мэтч с гидом, так никогда никому не везло. Ехали 5 девушек в горы😹, водитель
- ННовиков3 мая 2024Очень насыщенная экскурсия! когда ты прилетел всего на пару дней, эта экскурсия то, что надо.
- ЕЕкатерина4 октября 2023Отличная экскурсия! Получили море положительных впечатлений Невероятная природа Абхазии и много красивых фото)
- ООксана19 сентября 2023Добрый день! Были на экскурсии с Гидом Астамур, по дружбе разрешил себя называть просто Аста!! Это не просто гид, это
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Дворцы, замки и особняки»
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