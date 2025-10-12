Мои заказы

Завораживающая Гагра прошлого

Найти красоту в запустении - у старого театра, в саду принца и древнем храме
Заброшенная Гагра — призрак былой роскоши. Когда-то город был жемчужиной советского Причерноморья, куда стремились на отдых и лечение. Сегодня величественные здания стоят с выбитыми окнами и зияющими провалами.

И в этом пейзаже мы отыщем отблески утраченной красоты — в деталях архитектуры, остатках мозаики и заросших клумбах.
Описание экскурсии

Зимний театр и колоннада

Колоннада вдоль набережной — один из самых узнаваемых символов Гагры. Рядом с ней — заброшенный Зимний театр, построенный в середине 20 века: некогда роскошное здание, где проходили спектакли и кинопоказы.

Приморский парк и ресторан «Гагрипш»

Парк заложил в начале 20 века принц Ольденбургский. Вы погуляете по тенистым аллеям с фонтанами и скульптурами и почувствуете атмосферу старой Гагры.

Ресторан «Гагрипш» привезли в разобранном виде из Скандинавии. И он до сих пор работает — здесь подают блюда местной кухни.

Пансионат «Скала» и балкон Джульетты

Заброшенный пансионат — один из ярких памятников советской эпохи. Главный корпус построили в 1960-х, а третий корпус с балконом Джульетты появился ещё при Ольденбургском принце.

Храм Святого Ипатия

Здесь хранятся мощи святого Ипатия Гагрского — покровителя города.

Первая смотровая площадка на горе Мамдзышха

С высоты 300 м открывается панорама мыса Пицунда, лесов и горных склонов, покрытых дубами, буками и каштанами.

Примерный тайминг

9:00–9:20 — Зимний театр и колоннада
9:30–10:30 — Приморский парк и ресторан «Гагрипш»
10:50–11:50 — пансионат «Скала» и балкон Джульетты
12:00–12:30 — Храм Святого Ипатия
13:00–14:00 — смотровая площадка

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Honda Stepwgn
  • По желанию организуем дегустацию абхазских вин и чая и посетить дополнительные локации — детали уточняйте в переписке
  • Возможно посещение замка принца Ольденбургского — 300 ₽, дачи Сталина «Холодная речка» — 1000 ₽ + билет
  • Можем забрать вас из другого города — детали уточняйте в переписке
  • С вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды

Артур
Артур — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 29 туристов
Компетентный, вежливый, аккуратный водитель с большим стажем. С моими коллегами с радостью покажем вам самые красивые места Абхазии!

М
Мария
12 окт 2025
Очень понравилось экскурсия с Баталом! Очень вежливый, доброжелательный, ненавязчивый. С ним было максимально комфортно! По дороге Батал рассказывал много об Абхазии, местных традициях. Если в Абхазию, то теперь только с ним))
П
Павел
4 сен 2025
Артур заехал за нами в оговоренное время, по дороге на места рассказал про историю Абхазии. Места интересные. Рекомендую.
