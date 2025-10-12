Найти красоту в запустении - у старого театра, в саду принца и древнем храме
Заброшенная Гагра — призрак былой роскоши. Когда-то город был жемчужиной советского Причерноморья, куда стремились на отдых и лечение. Сегодня величественные здания стоят с выбитыми окнами и зияющими провалами.
И в этом пейзаже мы отыщем отблески утраченной красоты — в деталях архитектуры, остатках мозаики и заросших клумбах.
Описание экскурсии
Зимний театр и колоннада
Колоннада вдоль набережной — один из самых узнаваемых символов Гагры. Рядом с ней — заброшенный Зимний театр, построенный в середине 20 века: некогда роскошное здание, где проходили спектакли и кинопоказы.
Приморский парк и ресторан «Гагрипш»
Парк заложил в начале 20 века принц Ольденбургский. Вы погуляете по тенистым аллеям с фонтанами и скульптурами и почувствуете атмосферу старой Гагры.
Ресторан «Гагрипш» привезли в разобранном виде из Скандинавии. И он до сих пор работает — здесь подают блюда местной кухни.
Пансионат «Скала» и балкон Джульетты
Заброшенный пансионат — один из ярких памятников советской эпохи. Главный корпус построили в 1960-х, а третий корпус с балконом Джульетты появился ещё при Ольденбургском принце.
Храм Святого Ипатия
Здесь хранятся мощи святого Ипатия Гагрского — покровителя города.
Первая смотровая площадка на горе Мамдзышха
С высоты 300 м открывается панорама мыса Пицунда, лесов и горных склонов, покрытых дубами, буками и каштанами.
Примерный тайминг
9:00–9:20 — Зимний театр и колоннада 9:30–10:30 — Приморский парк и ресторан «Гагрипш» 10:50–11:50 — пансионат «Скала» и балкон Джульетты 12:00–12:30 — Храм Святого Ипатия 13:00–14:00 — смотровая площадка
Организационные детали
Едем на автомобиле Honda Stepwgn
По желанию организуем дегустацию абхазских вин и чая и посетить дополнительные локации — детали уточняйте в переписке
Возможно посещение замка принца Ольденбургского — 300 ₽, дачи Сталина «Холодная речка» — 1000 ₽ + билет
Можем забрать вас из другого города — детали уточняйте в переписке
С вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Артур — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 29 туристов
Компетентный, вежливый, аккуратный водитель с большим стажем. С моими коллегами с радостью покажем вам самые красивые места Абхазии!
Отзывы и рейтинг
М
Мария
12 окт 2025
Очень понравилось экскурсия с Баталом! Очень вежливый, доброжелательный, ненавязчивый. С ним было максимально комфортно! По дороге Батал рассказывал много об Абхазии, местных традициях. Если в Абхазию, то теперь только с ним))
П
Павел
4 сен 2025
Артур заехал за нами в оговоренное время, по дороге на места рассказал про историю Абхазии. Места интересные. Рекомендую.