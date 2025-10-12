Заброшенная Гагра — призрак былой роскоши. Когда-то город был жемчужиной советского Причерноморья, куда стремились на отдых и лечение. Сегодня величественные здания стоят с выбитыми окнами и зияющими провалами. И в этом пейзаже мы отыщем отблески утраченной красоты — в деталях архитектуры, остатках мозаики и заросших клумбах.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Зимний театр и колоннада

Колоннада вдоль набережной — один из самых узнаваемых символов Гагры. Рядом с ней — заброшенный Зимний театр, построенный в середине 20 века: некогда роскошное здание, где проходили спектакли и кинопоказы.

Приморский парк и ресторан «Гагрипш»

Парк заложил в начале 20 века принц Ольденбургский. Вы погуляете по тенистым аллеям с фонтанами и скульптурами и почувствуете атмосферу старой Гагры.

Ресторан «Гагрипш» привезли в разобранном виде из Скандинавии. И он до сих пор работает — здесь подают блюда местной кухни.

Пансионат «Скала» и балкон Джульетты

Заброшенный пансионат — один из ярких памятников советской эпохи. Главный корпус построили в 1960-х, а третий корпус с балконом Джульетты появился ещё при Ольденбургском принце.

Храм Святого Ипатия

Здесь хранятся мощи святого Ипатия Гагрского — покровителя города.

Первая смотровая площадка на горе Мамдзышха

С высоты 300 м открывается панорама мыса Пицунда, лесов и горных склонов, покрытых дубами, буками и каштанами.

Примерный тайминг

9:00–9:20 — Зимний театр и колоннада

9:30–10:30 — Приморский парк и ресторан «Гагрипш»

10:50–11:50 — пансионат «Скала» и балкон Джульетты

12:00–12:30 — Храм Святого Ипатия

13:00–14:00 — смотровая площадка

Организационные детали