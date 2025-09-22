А Алла

Экскурсия понравилась, единственное хотелось бы именно в этой экскурсии больше времени уделить нахождению в храмах минимум 1-1,5, и без заездов на дегустацию, очень мало времени дается на святые места, не успеваешь спокойно помолиться и записочки подать, все на автопилоте проходит, а в остальном все хорошо. Все таки экскурсия по святым местам и хочется больше духовного 🙏