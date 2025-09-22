Мои заказы

Илор и Каманы - по святым местам Абхазии

Абхазия, жемчужина на побережье Черного моря, славится не только своими живописными пейзажами и теплым климатом, но и богатыми духовными традициями, отразившимися в многочисленных святых местах. В этом путешествии вы отправитесь в Илор и Каманы, чтобы исследовать духовные сокровища региона.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Абхазия, жемчужина на побережье Черного моря, не только известна своими живописными пейзажами и теплым климатом, но и богатыми духовными традициями, отраженными в многочисленных святых местах. В этом путешествии Вы отправитесь в Илор и Каманы, чтобы исследовать духовные сокровища региона, сочетая историю, религию и природу.

Воскресенье 9-00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Иоанна Златоуста
  • Каменный саркофаг Иоанна Златоуста
  • Святой источник
  • Храм Святого Василиска
  • Могила Святого Василиска
  • Илорский Храм Георгия Победоносца
  • Драндский собор VI века (дополнительно, по желанию)
Что включено
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Услуги квалифицированного экскурсовода
  • Страховка
  • Дегустация горного мёда и алкогольной продукции
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Драндский собор VI века - 300 руб.
Место начала и завершения?
Ближайшая остановка или ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье 9-00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Алла
22 сен 2025
Экскурсия понравилась, единственное хотелось бы именно в этой экскурсии больше времени уделить нахождению в храмах минимум 1-1,5, и без заездов на дегустацию, очень мало времени дается на святые места, не успеваешь спокойно помолиться и записочки подать, все на автопилоте проходит, а в остальном все хорошо. Все таки экскурсия по святым местам и хочется больше духовного 🙏
Н
Наталья
15 сен 2025
Замечательная экскурсия! Прекрасный экскурсовод! Много и интересно рассказывал.

