Абхазия, жемчужина на побережье Черного моря, славится не только своими живописными пейзажами и теплым климатом, но и богатыми духовными традициями, отразившимися в многочисленных святых местах. В этом путешествии вы отправитесь в Илор и Каманы, чтобы исследовать духовные сокровища региона.
Описание экскурсииАбхазия, жемчужина на побережье Черного моря, не только известна своими живописными пейзажами и теплым климатом, но и богатыми духовными традициями, отраженными в многочисленных святых местах. В этом путешествии Вы отправитесь в Илор и Каманы, чтобы исследовать духовные сокровища региона, сочетая историю, религию и природу.
Воскресенье 9-00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Иоанна Златоуста
- Каменный саркофаг Иоанна Златоуста
- Святой источник
- Храм Святого Василиска
- Могила Святого Василиска
- Илорский Храм Георгия Победоносца
- Драндский собор VI века (дополнительно, по желанию)
Что включено
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги квалифицированного экскурсовода
- Страховка
- Дегустация горного мёда и алкогольной продукции
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Драндский собор VI века - 300 руб.
Место начала и завершения?
Ближайшая остановка или ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье 9-00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алла
22 сен 2025
Экскурсия понравилась, единственное хотелось бы именно в этой экскурсии больше времени уделить нахождению в храмах минимум 1-1,5, и без заездов на дегустацию, очень мало времени дается на святые места, не успеваешь спокойно помолиться и записочки подать, все на автопилоте проходит, а в остальном все хорошо. Все таки экскурсия по святым местам и хочется больше духовного 🙏
Н
Наталья
15 сен 2025
Замечательная экскурсия! Прекрасный экскурсовод! Много и интересно рассказывал.
Входит в следующие категории Гагры
Похожие экскурсии из Гагры
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастропутешествие по Абхазии (из Гагры)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5776 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Природные сокровища Абхазии: на джипах из Гагры
От колоннады до Гегского водопада через каньоны, озёра и ущелья
Начало: В Гагре
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
29 ноя в 06:00
1540 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
По солнечной Абхазии - из Гагры
Насладитесь уникальными природными и историческими достопримечательностями Абхазии. Откройте для себя водопады, озеро Рица и Новый Афон
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
14 400 ₽ за всё до 7 чел.