Индивидуальная
до 7 чел.
Тур по Святым местам Абхазии
Путешествие по святым местам Абхазии откроет перед вами древние храмы и монастыри, сохранившие уникальные фрески и легенды. История оживает на каждом шагу
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
11 300 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Гагры в Сухум и Каман
Путешествие из Гагры в Сухум и Каман подарит вам уникальную возможность прикоснуться к историческому и религиозному наследию Абхазии
Начало: По договорённости с путешественникомтель
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
24 окт в 09:00
1700 ₽ за человека
5%
Групповая
до 20 чел.
Из Гагры к святыням Восточной Абхазии
Побывать в древних паломнических центрах - сёлах Илор и Каманы
Начало: По месту размещения
Расписание: в воскресенье в 10:00
26 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
3040 ₽
3200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла22 сентября 2025Илор и Каманы - по святым местам АбхазииЭкскурсия понравилась, единственное хотелось бы именно в этой экскурсии больше времени уделить нахождению в храмах минимум 1-1,5, и без заездов
- ННаталья15 сентября 2025Илор и Каманы - по святым местам АбхазииЗамечательная экскурсия! Прекрасный экскурсовод! Много и интересно рассказывал.
