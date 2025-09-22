Мои заказы

Село Каманы – экскурсии в Гагре

Найдено 3 экскурсии в категории «Село Каманы» в Гагре, цены от 1700 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Тур по Святым местам Абхазии
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Тур по Святым местам Абхазии
Путешествие по святым местам Абхазии откроет перед вами древние храмы и монастыри, сохранившие уникальные фрески и легенды. История оживает на каждом шагу
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
11 300 ₽ за всё до 7 чел.
Из Гагры в Сухум и Каман - древнюю обитель святых
На автобусе
10 часов
2 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Из Гагры в Сухум и Каман
Путешествие из Гагры в Сухум и Каман подарит вам уникальную возможность прикоснуться к историческому и религиозному наследию Абхазии
Начало: По договорённости с путешественникомтель
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
24 окт в 09:00
1700 ₽ за человека
Из Гагры к святыням Восточной Абхазии
На автобусе
8 часов
-
5%
Групповая
до 20 чел.
Из Гагры к святыням Восточной Абхазии
Побывать в древних паломнических центрах - сёлах Илор и Каманы
Начало: По месту размещения
Расписание: в воскресенье в 10:00
26 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
3040 ₽3200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    22 сентября 2025
    Илор и Каманы - по святым местам Абхазии
    Экскурсия понравилась, единственное хотелось бы именно в этой экскурсии больше времени уделить нахождению в храмах минимум 1-1,5, и без заездов
    читать дальше

    на дегустацию, очень мало времени дается на святые места, не успеваешь спокойно помолиться и записочки подать, все на автопилоте проходит, а в остальном все хорошо. Все таки экскурсия по святым местам и хочется больше духовного 🙏

  • Н
    Наталья
    15 сентября 2025
    Илор и Каманы - по святым местам Абхазии
    Замечательная экскурсия! Прекрасный экскурсовод! Много и интересно рассказывал.

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Село Каманы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тур по Святым местам Абхазии
  2. Из Гагры в Сухум и Каман - древнюю обитель святых
  3. Из Гагры к святыням Восточной Абхазии
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Самое главное
  6. Приморский парк
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Гегский водопад
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Гагре в октябре 2025
Сейчас в Гагре в категории "Село Каманы" можно забронировать 3 экскурсии от 1700 до 11 300 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Гагре на 2025 год по теме «Село Каманы», 3 ⭐ отзыва, цены от 1700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь