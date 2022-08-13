На моей экскурсии я расскажу об истории православной Абхазии, которая связана с двумя апостолами, поселившимися на нашей земле. Вы увидите Новоафонский монастырь — место паломничества верующих и туристов со всего
Описание экскурсииОб экскурсии История православной Абхазии является одной из самых древних в Европе. Связано это с тем, что ещё в 53 году от рождества Христова в Абхазию приехали два апостола — Симон Кананит и Андрей Первозванный. Их присутствие на нашей земле привело к появлению большого количества древних храмов и церквей, которые являются действующими и сегодня. Многие из них находятся в первозданном виде, в связи с чем, помимо главных туристических мест, моя задача познакомить гостей и с православными достопримечательностями. Собор Успения Пресвятой Богородицы (Лыхненский храм). Был построен в X–XI веках и дошел до нас почти в неизменном виде. Внутри храма сохранились византийские фрески XIV века. На них запечатлены важные эпизоды из жизни христианства: «Гостеприимство Авраама», «Успение Пресвятой Богородицы», «Жёны-мироносицы у Гроба Господня» и другие. Вы сможете увидеть их своими глазами, но запечатлеть на фото не получится, фотографировать внутри нельзя. Новоафонский монастырь расположен на высоте 75 метров над уровнем моря, на горе Афон. Построен в 1875 году монахами из Греции. Место паломничества верующих и туристов со всего мира. Он находится на побережье черного моря и его окружают красивейшие парки и сады. Грот Симона Кананита — пещерная келья в отвесной скале ущелья Псырцха. Внутри находится крупный валун, который апостол, возможно, использовал как стол. Грот украшен иконами и свечами. По пути к нему мы пройдем через территорию Псырцхинского заповедника. Живописная дорога: горные ручьи, водопады и тропинки, утопающие в субтропических деревьях.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гагрскую смотровую площадку
- Ресторан «Гагрипш»
- Приморский парк принца Ольденбургского
- Гагрскую колоннаду
- Собор Успения Пресвятой Богородицы (Лыхненский храм)
- Новоафонский монастырь
- Грот Симона Кананита
- Новоафонский водопад
- Храм Симона Кананита
- Сухумскую набережную Махаджиров
- Мужской Монастырь Ивана Златоуста (Каманский храм)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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