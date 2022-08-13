Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше уменьшить мира. Кстати, там появилась одна из первых в Российской империи, гидроэлектростанция. Посетите грот Симона Кананина и пройдете мимо наскального следа стопы апостола. Осмотрите Лыхненский храм, где сохранились византийские фрески XIV века. И, конечно же, не оставим без внимания основные достопримечательности Гагры. На моей экскурсии я расскажу об истории православной Абхазии, которая связана с двумя апостолами, поселившимися на нашей земле. Вы увидите Новоафонский монастырь — место паломничества верующих и туристов со всего 5 2 оценки

Elana Ваш гид в Гагре Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 11 300 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 🇷🇺 русский 10 часов 1-7 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Об экскурсии История православной Абхазии является одной из самых древних в Европе. Связано это с тем, что ещё в 53 году от рождества Христова в Абхазию приехали два апостола — Симон Кананит и Андрей Первозванный. Их присутствие на нашей земле привело к появлению большого количества древних храмов и церквей, которые являются действующими и сегодня. Многие из них находятся в первозданном виде, в связи с чем, помимо главных туристических мест, моя задача познакомить гостей и с православными достопримечательностями. Собор Успения Пресвятой Богородицы (Лыхненский храм). Был построен в X–XI веках и дошел до нас почти в неизменном виде. Внутри храма сохранились византийские фрески XIV века. На них запечатлены важные эпизоды из жизни христианства: «Гостеприимство Авраама», «Успение Пресвятой Богородицы», «Жёны-мироносицы у Гроба Господня» и другие. Вы сможете увидеть их своими глазами, но запечатлеть на фото не получится, фотографировать внутри нельзя. Новоафонский монастырь расположен на высоте 75 метров над уровнем моря, на горе Афон. Построен в 1875 году монахами из Греции. Место паломничества верующих и туристов со всего мира. Он находится на побережье черного моря и его окружают красивейшие парки и сады. Грот Симона Кананита — пещерная келья в отвесной скале ущелья Псырцха. Внутри находится крупный валун, который апостол, возможно, использовал как стол. Грот украшен иконами и свечами. По пути к нему мы пройдем через территорию Псырцхинского заповедника. Живописная дорога: горные ручьи, водопады и тропинки, утопающие в субтропических деревьях.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Гагрскую смотровую площадку

Ресторан «Гагрипш»

Приморский парк принца Ольденбургского

Гагрскую колоннаду

Собор Успения Пресвятой Богородицы (Лыхненский храм)

Новоафонский монастырь

Грот Симона Кананита

Новоафонский водопад

Храм Симона Кананита

Сухумскую набережную Махаджиров

Мужской Монастырь Ивана Златоуста (Каманский храм) Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? По договорённости Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.