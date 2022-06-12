Об экскурсии

История православной Абхазии является одной из самых древних в Европе. Связано это с тем, что ещё в 53 году от рождества Христова в Абхазию приехали два апостола — Симон Кананит и Андрей Первозванный. Их присутствие на нашей земле привело к появлению большого количества древних храмов и церквей, которые являются действующими и сегодня. Многие из них находятся в первозданном виде, в связи с чем, помимо главных туристических мест, моя задача познакомить гостей и с православными достопримечательностями.

Собор Успения Пресвятой Богородицы (Лыхненский храм). Был построен в X–XI веках и дошел до нас почти в неизменном виде. Внутри храма сохранились византийские фрески XIV века. На них запечатлены важные эпизоды из жизни христианства: «Гостеприимство Авраама», «Успение Пресвятой Богородицы», «Жёны-мироносицы у Гроба Господня» и другие. Вы сможете увидеть их своими глазами, но запечатлеть на фото не получится, фотографировать внутри нельзя.

Новоафонский монастырь расположен на высоте 75 метров над уровнем моря, на горе Афон. Построен в 1875 году монахами из Греции. Место паломничества верующих и туристов со всего мира. Он находится на побережье черного моря и его окружают красивейшие парки и сады.

Грот Симона Кананита — пещерная келья в отвесной скале ущелья Псырцха. Внутри находится крупный валун, который апостол, возможно, использовал как стол. Грот украшен иконами и свечами. По пути к нему мы пройдем через территорию Псырцхинского заповедника. Живописная дорога: горные ручьи, водопады и тропинки, утопающие в субтропических деревьях.