Предлагаем вам отправиться в захватывающее путешествие по восточной части Абхазии.
Эта экскурсия проводится с опытным гидом, который познакомит Вас с богатой историей и культурой этого удивительного региона. Наш маршрут пройдет через 6 из 7 районов Абхазии, позволив вам увидеть самые интересные и живописные места.
Эта экскурсия проводится с опытным гидом, который познакомит Вас с богатой историей и культурой этого удивительного региона. Наш маршрут пройдет через 6 из 7 районов Абхазии, позволив вам увидеть самые интересные и живописные места.
Описание экскурсииМы сделаем остановки в таких городах, как Гагра и Сухум, чтобы вы могли ближе познакомиться с их достопримечательностями и историей. Ключевой точкой нашего путешествия станет город Ткуарчал — центр угледобычи в Абхазии. Вы будете поражены величием горных пейзажей, которые открываются перед вами. Затем мы поднимемся выше Ткуарчала, чтобы посетить заброшенный поселок Акармара — визитную карточку заброшек Абхазии. Далее нас ждет захватывающее путешествие на внедорожнике к водопадам Ирина, Великан и Святой. Водопад Великан — один из самых высоких в республике. Программа этой экскурсии очень насыщенная, поэтому вы получите массу ярких впечатлений, сотни фотографий и отличное настроение. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя восточную Абхазию во всей её красе!
Ежедневно, по договоренности. Рекомендуемое время выезда — с 7:00 до 9:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сухум:
- Смотровая
- Набережная Махаджиров
- Ткуарчал:
- Подвесной мост
- Ж/д мост с изгибом
- Город-призрак Акармара
- Водопады Ирина, Великан, Святой
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Внедорожник для подъёма к водопадам.
Что не входит в цену
- Платный проезд к водопадам (400 руб. /чел.).
Место начала и завершения?
КПП ПСОУ Адлер, ул. Урожайная, д. 95
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности. Рекомендуемое время выезда — с 7:00 до 9:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гагры
Похожие экскурсии из Гагры
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастропутешествие по Абхазии (из Гагры)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
5776 ₽
7220 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Природные сокровища Абхазии: на джипах из Гагры
От колоннады до Гегского водопада через каньоны, озёра и ущелья
Начало: В Гагре
Расписание: ежедневно в 06:00
11 ноя в 06:00
12 ноя в 06:00
1540 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник
Познакомьтесь с уникальными местами Абхазии, начиная с живописного Сухума и заканчивая расслабляющими термальными источниками в окружении гор
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
1900 ₽ за человека