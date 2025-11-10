Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Предлагаем вам отправиться в захватывающее путешествие по восточной части Абхазии.



Эта экскурсия проводится с опытным гидом, который познакомит Вас с богатой историей и культурой этого удивительного региона. Наш маршрут пройдет через 6 из 7 районов Абхазии, позволив вам увидеть самые интересные и живописные места.

Роман Ваш гид в Гагре Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-7 человек Когда Ежедневно, по договоренности. Рекомендуемое время выезда — с 7:00 до 9:00. 29 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Мы сделаем остановки в таких городах, как Гагра и Сухум, чтобы вы могли ближе познакомиться с их достопримечательностями и историей. Ключевой точкой нашего путешествия станет город Ткуарчал — центр угледобычи в Абхазии. Вы будете поражены величием горных пейзажей, которые открываются перед вами. Затем мы поднимемся выше Ткуарчала, чтобы посетить заброшенный поселок Акармара — визитную карточку заброшек Абхазии. Далее нас ждет захватывающее путешествие на внедорожнике к водопадам Ирина, Великан и Святой. Водопад Великан — один из самых высоких в республике. Программа этой экскурсии очень насыщенная, поэтому вы получите массу ярких впечатлений, сотни фотографий и отличное настроение. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя восточную Абхазию во всей её красе!

