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были в составе автобусной экскурсии,второй раз индивидуально по заброшкам Гагры). Удивительная природа,прекрасные водопады,красивый город,возраждающийся и по немногу возвращающийся к жизни. Одни положительные эмоции. Рауль-замечательный молодой человек,отличный гид,хороший рассказчик,отвечал на все наши вопросы,отвез во все места,куда мы его просили. Поездка прошла на позитиве. Не понимаю тех людей,которые оставляют здесь негативные отзывы. Раулю желаем процветания,здоровья и успехов. Однозначно будем рекомендовать его своим знакомым.