Индивидуальная
до 6 чел.
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Начало: На КПП Псоу или в Гагре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Восточной Абхазии
Начало: КПП ПСОУ Адлер, ул. Урожайная, д. 95
Расписание: Ежедневно, по договоренности. Рекомендуемое время выезда — с 7:00 до 9:00.
Завтра в 07:00
31 мар в 07:00
29 500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ускользающая красота: призрачные Ткуарчал и Акармара
Начало: КПП Псоу
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
22 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда9 сентября 2024Побывали наконец-то в Акрамаре,давно планировали данную поездку. В Абхазию приезжаем уже третий раз. Однозначно,это была лучшая из наших поездок(первый раз
- ККристи5 сентября 2024Экскурсия просто великолепная, мы в восторге. Гид потрясающий. Красота не описуемая. Все на высшем уровне….
- ИИрина25 августа 2024Спасибо за поездку! Замечательный водитель! Я бы сказала лучший из всех!! Побывали в потрясающих местах, получили массу ярких впечатлений! С Раулем разговаривать одно удовольствие) интересно и позитивно! Спасибо огромное
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Город-призрак Ткуарчал»
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