Квест
до 1 чел.
Авторский квест-тур на джипах: «Гагра. Дом призрака»
Индивидуальный квест-тур на джипах по загадочным местам Гагры. Уникальные локации, вкусная национальная кухня и потрясающие виды ждут вас
Начало: Площадь Нартаа (Гагарина), проспект Ардзинба
Расписание: Ежедневно в 9:45
6 апр в 09:45
7 апр в 09:45
15 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Ускользающая красота: призрачные Ткуарчал и Акармара
Начало: КПП Псоу
Завтра в 08:00
2 апр в 08:00
22 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Восточной Абхазии
Начало: КПП ПСОУ Адлер, ул. Урожайная, д. 95
Расписание: Ежедневно, по договоренности. Рекомендуемое время выезда — с 7:00 до 9:00.
2 апр в 07:00
3 апр в 07:00
29 500 ₽ за всё до 7 чел.
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