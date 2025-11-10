Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным местам Абхазии.



Индивидуальная экскурсия в Новый Афон станет идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт, гибкость и возможность насладиться красотами региона в собственном темпе.

Описание экскурсии Начнем нашу поездку с посещения легендарного ресторана Гагрипш в Гагре. Затем мы направимся к впечатляющей колоннаде в центре Гагры, полюбуемся ее величественной архитектурой и насладимся видами Черного моря. Следующая остановка — Новоафонский монастырь, один из главных религиозных центров Абхазии. Вы познакомитесь с его богатой историей. Не менее интересным будет посещение Новоафонской пещеры — уникального природного памятника, поражающего своими грандиозными размерами и потрясающими подземными ландшафтами. Ваш гид расскажет об истории открытия и исследования этого удивительного места. Далее по маршруту красивая железнодорожная станция Псырцха. Новый Афон порадует Лебединым озером — настоящим природным оазисом, где обитают грациозные лебеди. На протяжении всей поездки ваш личный гид будет делиться увлекательными историями, рассказывать о местной культуре и традициях, а также предоставит возможность остановиться в любом понравившемся месте по вашему желанию. Индивидуальный формат экскурсии позволит вам насладиться поездкой в своем темпе и получить максимум удовольствия от знакомства с удивительной Абхазией.

