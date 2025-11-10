Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным местам Абхазии.
Индивидуальная экскурсия в Новый Афон станет идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт, гибкость и возможность насладиться красотами региона в собственном темпе.
Индивидуальная экскурсия в Новый Афон станет идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт, гибкость и возможность насладиться красотами региона в собственном темпе.
Описание экскурсииНачнем нашу поездку с посещения легендарного ресторана Гагрипш в Гагре. Затем мы направимся к впечатляющей колоннаде в центре Гагры, полюбуемся ее величественной архитектурой и насладимся видами Черного моря. Следующая остановка — Новоафонский монастырь, один из главных религиозных центров Абхазии. Вы познакомитесь с его богатой историей. Не менее интересным будет посещение Новоафонской пещеры — уникального природного памятника, поражающего своими грандиозными размерами и потрясающими подземными ландшафтами. Ваш гид расскажет об истории открытия и исследования этого удивительного места. Далее по маршруту красивая железнодорожная станция Псырцха. Новый Афон порадует Лебединым озером — настоящим природным оазисом, где обитают грациозные лебеди. На протяжении всей поездки ваш личный гид будет делиться увлекательными историями, рассказывать о местной культуре и традициях, а также предоставит возможность остановиться в любом понравившемся месте по вашему желанию. Индивидуальный формат экскурсии позволит вам насладиться поездкой в своем темпе и получить максимум удовольствия от знакомства с удивительной Абхазией.
Ежедневно, по договоренности. Рекомендуемое время выезда — с 7:00-9:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белые скалы
- Гагра:
- Приморский парк
- Ресторан Гагрипш
- Новый Афон:
- Новоафонская пещера
- Монастырь
- Лебединое озеро
- Дача Сталина
- Ж/Д станция Псырцха
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
КПП ПСОУ, Адлер, ул. Урожайная, д. 95
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности. Рекомендуемое время выезда — с 7:00-9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гагры
Похожие экскурсии из Гагры
Индивидуальная
до 7 чел.
Новый Афон и форелевое хозяйство: эксклюзивная экскурсия из Гагры
Исследуйте исторические сокровища и природные чудеса Абхазии в уникальной экскурсии из Гагры
Начало: По договоренности
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
13 150 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гагр - в Новый Афон: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Нового Афона: величественные храмы, живописные парки и уникальные достопримечательности ждут вас на этой экскурсии
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Новый Афон и карстовая пещера
Откройте для себя Новый Афон, его богатую историю и уникальные природные чудеса. Узнайте о легендах и посетите карстовую пещеру
Начало: Цандрипш, Багрипш, Чагрипш, Гагра, Алахадзы, Забир...
Расписание: Ежедневно в 9:00
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
1000 ₽ за человека