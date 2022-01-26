Из Гагр — в Новый Афон!

Увидеть культовые святыни и крепость, подняться в келью Апостола, и прогуляться в парке с лебедями

4.9
34 отзыва
Индивидуально
для 4 чел.
Живописные природные пейзажи, величественные храмы и таинственные уголки Абхазии — я познакомлю вас с Новым Афоном и поделюсь местными легендами.

Вы посетите христианские памятники, насладитесь прогулкой в уютном парке и придете в восторг от шумного водопада.

Добро пожаловать в один из красивейших городов региона!
Из Гагр — в Новый Афон!
Из Гагр — в Новый Афон!
Из Гагр — в Новый Афон!
Из Гагр — в Новый Афон!
Из Гагр — в Новый Афон!
Из Гагр — в Новый Афон!
Из Гагр — в Новый Афон!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Духовный центр Кавказа

Прямо у подножия Афонской горы примостился древний храм апостола Симона Кананита, где под спудом почивают его мощи. Я расскажу подробнее о его деяниях и мученической кончине. В XIX веке на предполагаемом месте подвигов апостола был сооружен великолепный Новоафонский мужской монастырь в неовизантийском стиле. Прогуливаясь по территории комплекса, вы осмотрите легендарные храмы, полюбуетесь фресками, росписями и панорамой Черного моря.

Лебединое озеро

Давным-давно в центре Нового Афона монахи разбили чудесный Приморский парк. В местных заводях они разводили карасей, карпов и кефаль для нужд братии. В советское время парк украсили гипсовые скульптуры и прекрасные белые лебеди, которые и сейчас живут на прудах. Мы пройдемся по кипарисовой «царской аллее», отдохнем в тени под плакучими ивами и пальмами, насладимся благоуханием цветущих клумб и поговорим о прошлом и настоящем страны.

Рукотворные достопримечательности

На платформе станции Псырцха больше не останавливаются поезда, но она из года в год привлекает множество туристов. Все потому, что здесь на берегу водохранилища притаился небольшой ажурный вокзал. Вы исследуете павильон, будто сошедший с иллюстрации к сказке, и сделаете антуражные фотографии. А после я провожу вас к искусственному водопаду, построенному монахами. Кроме того, при желании, мы посетим Новоафонскую карстовую пещеру, где находится подземное озеро Анатолия, окаменевший водопад и галерея каменных цветов.

Организационные детали

  • Желательно надеть удобную обувь, кофту с длинным рукавом или ветровку (при посещении пещеры) и взять с собой платок (для женщин), если вы планируете посещать храмы.
  • Дополнительные расходы: входной билет в пещеру – 500 руб., вход на территорию Анакопийскаой крепости — 200 руб.
  • Я заберу вас в вашем отеле в Гагре или Пицунде. Если вы планируете съездить в Новый Афон из Сочи, то мы можем встретиться на границе с Абхазией. Если вы остановились в другом месте, сообщите об этом гиду перед бронированием.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 34 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
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1
И
26 янв 2022
Экскурсия понравилась. Узнали о стране много нового и интересного. В конце экскурсии Адгур отвез нас в кафе, где мы отведали блюда национальной абхазской кухни. Было очень вкусно и совсем не дорого по российским меркам.
Л
4 янв 2022
Адгур, спасибо за небольшое путешествие по Абхазии! Увлекательный рассказ, волшебные виды (несмотря на сильный дождь)! Спасибо за Ваше бесконечное терпение и доброжелательность.
О
10 окт 2021
Мы с мужем были в Абхазии в конце сентября. Много где побывали на экскурсиях. Поездка в Новый Афон нам очень понравилась, потому что у нас был один из лучших гидов Ахра. Очень много и в подробностях рассказывал об истории. Отвез на обед нас в кафе с национальной кухней, рассказал как что и с чем кушают. Очень спокойный, но в то же время умеющий поддержать беседу. Рекомендуем его однозначно!
В
1 окт 2021
Большое спасибо Рустаму за информативную экскурсию, интересную программу, а особенно, за душевное отношение. Время пролетело незаметно. После сегодняшнего путешествия захотелось непременно вернуться в Абхазию за местным гостеприимством🌸
А
20 сен 2021
Вчера были на экскурсии в Новом Афоне с гидом Рустамом. Впечатления от экскурсии самые положительные. Рустам- очень тактичный и внимательный молодоц человек,влюбленный в свою родину. Много рассказал о истории страны,о национальных обычаях. Был вежлив и предупредителен. Экскурсия прошла замечательно.
Т
18 сен 2021
Хочу поблагодарить Адгура за прекрасную экскурсию, доброжелательность, желание раскрыть Абхазию красивой и интересной) Много узнали нового об истории страны, ее жителях и развитии) Адгур готов оказать помощь в организации путешествий в любую точку Абхазии) Спасибо большое за чудесные впечатления!
А
14 сен 2021
👍
О
8 сен 2021
Огромное спасибо гиду Рустаму - экскурсия прошла очень интересно, посетили много мест Нового Афона. Узнали много о Стране Души, обычаях. Рустам очень аккуратный водитель, всю дорогу наслаждались природой. ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Рекомендую путешественникам…
Евгения
5 сен 2021
Экскурсия понравилась. С нами был Ахра. Очень позитивный молодой человек. Вежливый, пунктуальность, спокойный. Хорошо знает русский язык. Всю дорогу рассказывал про Абхазию. Отвечал на все наши вопросы. Никуда нас не подгонял, ходили и смотрели, делали фото, столько по времени, сколько нужно было. Хотелось бы отметить, что как водитель очень аккуратный. Всю дорогу наслаждались природой, а не хватались за сидушки. Желаем процветания вашей фирме, больше туристов.
Е
29 авг 2021
С нами работал Ахра. Приятный в общении,грамотный в своём деле,человек. Патриот своей Родины! Очень интересно рассказывал и показывал. Спасибо большое!
Е
26 авг 2021
Экскурсия прошла на отлично.
С
25 авг 2021
Вчера ездили на экскурсию в Новый Афон с гидом Рустам. Экскурсия очень понравилась, узнали много об Абхазии, чувствовалось, что гид очень влюблён в свою страну и передал эту любовь нам. Рустам очень вежливый и внимательный гид, спасибо ему за проведённое с нами время.
Л
19 авг 2021
Адгур,спасибо за вкусный хачапури и вино,за кофе и торт,за ваше внимание к нам!!! Обязательно будем вас рекомендовать нашим друзьям!
Н
28 июля 2021
На эту экскурсию нас возил Ахра. По его подсказке выехали рано утром, что в итоге оказалось верным решением - мы увидели всё без большого скопления туристов. Чистая просторная машина (Ниссан Теана), комфортное вождение и изложение информации по стилю напоминающее канал Дискавери (но с нашим присутствием на месте событий):) Про радушие говорить излишне, конечно. Наши пожелания по местной нетуристической кухне также были учтены по пути домой. В общем, когда нет минусов, тогда и долго писать не о чем, просто рекомендую попробовать самим и составить свои впечатления.
Н
16 июля 2021
Большое спасибо за радушный приём и рассказ о солнечной Абхазии. А история Нового Афона необычайно интересна. Очень понравились маршрут и история этой местности. Хочется процитировать замечательного поэта Р. Рождественского:
Над головой созвездия мигают.
И руки сами тянутся к огню…
Как страшно мне, что люди привыкают,
открыв глаза, не удивляться дню.
Существовать.
Не убегать за сказкой.
И уходить, как в монастырь, в стихи.
Ловить Жар-птицу для жаркого с кашей.
А Золотую рыбку - для ухи.
Дальнейших успехов и процветания команде Абхазии!!! Удачи Вам ребята.
Ещё 19 отзывов

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