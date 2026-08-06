Прямо у подножия Афонской горы примостился древний храм апостола Симона Кананита, где под спудом почивают его мощи. Я расскажу подробнее о его деяниях и мученической кончине. В XIX веке на предполагаемом месте подвигов апостола был сооружен великолепный Новоафонский мужской монастырь в неовизантийском стиле. Прогуливаясь по территории комплекса, вы осмотрите легендарные храмы, полюбуетесь фресками, росписями и панорамой Черного моря.
Лебединое озеро
Давным-давно в центре Нового Афона монахи разбили чудесный Приморский парк. В местных заводях они разводили карасей, карпов и кефаль для нужд братии. В советское время парк украсили гипсовые скульптуры и прекрасные белые лебеди, которые и сейчас живут на прудах. Мы пройдемся по кипарисовой «царской аллее», отдохнем в тени под плакучими ивами и пальмами, насладимся благоуханием цветущих клумб и поговорим о прошлом и настоящем страны.
Рукотворные достопримечательности
На платформе станции Псырцха больше не останавливаются поезда, но она из года в год привлекает множество туристов. Все потому, что здесь на берегу водохранилища притаился небольшой ажурный вокзал. Вы исследуете павильон, будто сошедший с иллюстрации к сказке, и сделаете антуражные фотографии. А после я провожу вас к искусственному водопаду, построенному монахами. Кроме того, при желании, мы посетим Новоафонскую карстовую пещеру, где находится подземное озеро Анатолия, окаменевший водопад и галерея каменных цветов.
Организационные детали
Храм закрыт по понедельникам
Желательно надеть удобную обувь, кофту с длинным рукавом или ветровку (при посещении пещеры) и взять с собой платок (для женщин), если вы планируете посещать храмы
Я заберу вас в вашем отеле в Гагре или Пицунде. Если вы планируете съездить в Новый Афон из Сочи, то мы можем встретиться на границе с Абхазией. Если вы остановились в другом месте, сообщите об этом перед бронированием
Прогулка по Приморскому парку, посещение кельи и Анакопийской крепости без сопровождения гида
Дополнительные расходы
Билет в Новоафонскую пещеру — 1000 ₽ взрослый, детям до 8 лет бесплатно
Вход на территорию Анакопийской крепости — 200 ₽
Стоимость указана за 5 часов, каждый следующий час оплачивается дополнительно — 500 ₽
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3157 туристов
Меня зовут Адгур. Я родился и вырос в Абхазии. Постараюсь так показать свою Родину, чтобы вы полюбили ее так же, как люблю ее я… Расскажу много интересного о культуре, обычаях читать дальшеуменьшить
и истории Абхазии. Не только хороший гид, но и отличный водитель, с которым не надо беспокоиться за свою безопасность. Порядочный и пунктуальный человек. Помогу в приобретении качественных продуктов и вина. Никогда не позволю продать своим гостям то, что не принес бы своей семье на стол.
Моя команда состоит из трех человек, которые сделают Ваш отдых идеальным. Узнавайте и влюбляйтесь в Абхазию вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 83 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
72
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7
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2
2
2
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Ольга
Экскурсия очень понравилась, гид рассказал много интересного. Все посмотрели спокойно, не спеша. Буду рекомендовать.
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И
Инна
Адгур был нашим прекрасным гидом, хотела сестре показать места, запавшие в душу! И Адгур отлично с этим справился, дополнив мой предварительный рассказ о предстоящем путешествии новыми деталями и красками! Очень удачно был составлен маршрут и мы успели всё, что планировали и заехали дополнительно в другую историческую точку, которой заинтересовались. Получили удовольствие от поездки и беседы! Желаем удачи и счастливых туристов!
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И
Ирина
Дата посещения: 28 сен 2025
Из плюсов: автомобиль комфортный, чистый, вождение безопасное, покупка билетов в пещеру без очереди. В остальном- это поездка на такси в сопровождении кавказского рэпа с матерком. Водитель Астан опоздал на 40 читать дальшеуменьшить
минут (плохо ориентируется в Старой Гагре), просьбу отключить музыку проигнорировал, «добровольно» выдал информацию про численность населения страны и государственный флаг, отвечал на наши вопросы скупо, про достопримечательности по моршруту ничего не говорил (слушал музыку).
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Н
Наталья
Были 13 августа 2025 года. Сопровождал Астан. Спасибо за четкий тайминг, от "Диоскурии" из Сириуса и обратно доставил без проблем. Посетили пещеру (ради нее и ехали), монастырь, водопад. Информации в пути практически не было. Поездка напомнила просто трансфер. Но такой формат нас устроил, обо всех достопримечательностях заранее прочитали, а в пещере был свой гид. Спасибо Астану, он старался)))
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Александра
Ездили на экскурсию с гидом Русланом. Хочу сказать,что все было великолепно! Поездка оказалась очень душевной,атмосфера была такая,как будто мы приехали к старому другу в Абхазию. Очень много посмотрели,узнали. Спасибо огромное за гостеприимство! И отдельно хочу сказать огромное спасибо Адгуру,за то что вошел в нашу ситуации,смог перенести поездку нам на другую дату и мы ни капельки не выбились из запланированного графика экскурсий!
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Наталья
Нам экскурсия с Димиром очень понравилась! Экскурсовод с хорошо поставленной речью, спокойный, сам рассказ увлекательный. Машина комфортабельная, вождение спокойное. Посетили Новоафонской монастырь, пещеру, водопад, пруд, старую станцию, шикарный парк. В общем локаций было много, все прошло в спокойном темпе и очень увлекательно. На обратном пути Димир посоветовал, где ещё можно побывать, рассказал про интересные места. Рекомендую.