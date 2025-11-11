Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Наше путешествие начнется с посещения живописных белых скал, откуда открывается потрясающий вид на Черное море.



Затем мы отправимся в город Гагра, чтобы познакомиться со знаменитым рестораном Гагрипш и насладиться видом на прекрасную колоннаду города.

Описание экскурсии Далее мы направимся в Новый Афон — один из самых красивых и живописных городов Абхазии. Здесь мы посетим Новоафонскую пещеру, где вас ждет захватывающее подземное путешествие среди удивительных сталактитов и сталагмитов. Затем мы отправимся к Новоафонскому монастырю, чтобы познакомиться с историей этого древнего духовного центра. Во время прогулки вы сможете увидеть Лебединое озеро и посетить исторически важную железнодорожную станцию Псырцха. Завершится наша экскурсия в живописном городе Сухум. Мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы полюбоваться панорамным видом на город и его окрестности. Затем отправимся на прогулку по уютной набережной Сухума, где вы сможете насладиться морским воздухом и атмосферой этого замечательного города. Присоединяйтесь к нашей увлекательной индивидуальной экскурсии и откройте для себя красоту и богатое историческое наследие Абхазии.

