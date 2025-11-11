Наше путешествие начнется с посещения живописных белых скал, откуда открывается потрясающий вид на Черное море.
Затем мы отправимся в город Гагра, чтобы познакомиться со знаменитым рестораном Гагрипш и насладиться видом на прекрасную колоннаду города.
Затем мы отправимся в город Гагра, чтобы познакомиться со знаменитым рестораном Гагрипш и насладиться видом на прекрасную колоннаду города.
Описание экскурсииДалее мы направимся в Новый Афон — один из самых красивых и живописных городов Абхазии. Здесь мы посетим Новоафонскую пещеру, где вас ждет захватывающее подземное путешествие среди удивительных сталактитов и сталагмитов. Затем мы отправимся к Новоафонскому монастырю, чтобы познакомиться с историей этого древнего духовного центра. Во время прогулки вы сможете увидеть Лебединое озеро и посетить исторически важную железнодорожную станцию Псырцха. Завершится наша экскурсия в живописном городе Сухум. Мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы полюбоваться панорамным видом на город и его окрестности. Затем отправимся на прогулку по уютной набережной Сухума, где вы сможете насладиться морским воздухом и атмосферой этого замечательного города. Присоединяйтесь к нашей увлекательной индивидуальной экскурсии и откройте для себя красоту и богатое историческое наследие Абхазии.
Ежедневно, по договоренности. Рекомендованное время выезда— 8:00-9:00, продолжительность экскурсии 8-12 часов в зависимости от пожеланий туристов.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белые скалы
- Гагра:
- Ресторан Гагрипш
- Приморский парк
- Колоннада
- Новый Афон:
- Ж/Д станция Псырцха
- Новоафонская пещера
- Новоафонский монастырь
- Дача Сталина
- Лебединое озеро
- Сухум:
- Смотровая
- Набережная Махаджиров
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
КПП ПСОУ, Адлер, ул. Урожайная, д. 95
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности. Рекомендованное время выезда— 8:00-9:00, продолжительность экскурсии 8-12 часов в зависимости от пожеланий туристов.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гагры
Похожие экскурсии из Гагры
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Сухум из Гагр: индивидуальная экскурсия
Путешествие в Сухум из Гагр: набережная, колоннада, ботанический сад и питомник обезьян. Узнайте о традициях Абхазии и насладитесь местной кухней
Начало: У вашего отеля
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Новый Афон и форелевое хозяйство: эксклюзивная экскурсия из Гагры
Исследуйте исторические сокровища и природные чудеса Абхазии в уникальной экскурсии из Гагры
Начало: По договоренности
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
13 150 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Новый Афон и карстовая пещера
Откройте для себя Новый Афон, его богатую историю и уникальные природные чудеса. Узнайте о легендах и посетите карстовую пещеру
Начало: Цандрипш, Багрипш, Чагрипш, Гагра, Алахадзы, Забир...
Расписание: Ежедневно в 9:00
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
1000 ₽ за человека