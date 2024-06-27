Путешествие в Сухум из Гагр: набережная, колоннада, ботанический сад и питомник обезьян. Узнайте о традициях Абхазии и насладитесь местной кухней
Сухум - один из древнейших городов мира, который заслуживает внимания путешественников. Прогулка по набережной Махаджиров позволит ощутить ритм жизни города. Колоннада, кафе «Брехаловка» и фонтан с грифонами - главные достопримечательности.
Ботанический читать дальшеуменьшить
сад удивит разнообразием растений, а питомник обезьян подарит возможность покормить животных. Вкусный обед в кафе с демократичными ценами дополнит впечатления.
Экскурсия начинается в вашем отеле в Гагре, Пицунде или Цандрипше, либо на границе с Абхазией, если вы едете из Сочи
Лучшее время для путешествия в Сухум из Гагры - июль и август. В эти месяцы погода наиболее комфортная для прогулок по набережной и посещения ботанического сада. Температура воздуха позволяет наслаждаться всеми достопримечательностями без излишней жары. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать, что в мае и октябре возможны дожди, а в сентябре - повышенная влажность. Однако в эти периоды меньше туристов, что делает прогулки более спокойными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Набережная Махаджиров
Колоннада
Кафе «Брехаловка»
Фонтан с грифонами
Ботанический сад
Питомник обезьян
Описание экскурсии
Самобытный Сухум
В Сухум мы отправимся на машине, но город будем исследовать пешком. В первую очередь погуляем по набережной Махаджиров — здесь вы прочувствуете ритм жизни и колорит Сухума. Мы не попустим символ города — колоннаду в неоклассическом стиле, легендарное кафе «Брехаловка» и великолепный фонтан с грифонами. А говорить будем и об истории города, и о прошлом Абхазии. Вы услышите наши легенды, познакомитесь с традициями и узнаете о современной жизни Страны Души.
Ботанический сад и питомник обезьян
Следом вас ждут почти райские тропы, красочные цветы и буйная зелень Сухумского ботанического сада. Вы насладитесь прогулкой и подышите свежим воздухом, рассматривая растения, привезенные со всех сторон света. В завершение посетим обезьяний питомник, где можно покормить этих забавных животных.
Если захотите, остановимся пообедать во вкусном кафе с демократичными ценами. В любом случае, я с радостью расскажу об абхазской кухне!
Организационные детали
Я заберу вас в вашем отеле в Гагре, Пицунде или Цандрипше. Если вы планируете съездить в Сухум из Сочи, то мы можем встретиться на границе с Абхазией.
Дополнительные расходы: — билет в Ботанический сад (400 руб. /взрослые, 100 руб. /дети) — билет в обезьяний питомник (400 руб. /взрослые, 100 руб. /дети).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3149 туристов
Меня зовут Адгур. Я родился и вырос в Абхазии. Постараюсь так показать свою Родину, чтобы вы полюбили ее так же, как люблю ее я… Расскажу много интересного о культуре, обычаях читать дальшеуменьшить
и истории Абхазии. Не только хороший гид, но и отличный водитель, с которым не надо беспокоиться за свою безопасность. Порядочный и пунктуальный человек. Помогу в приобретении качественных продуктов и вина. Никогда не позволю продать своим гостям то, что не принес бы своей семье на стол.
Моя команда состоит из трех человек, которые сделают Ваш отдых идеальным. Узнавайте и влюбляйтесь в Абхазию вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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2
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Рамиль
Спасибо большое за незабываемую поездку, человеку с большой буквы Омару) Просто нет слов все было на высшем уровне!!!
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А
Александр
Хотим сказать большое спасибо Адгуру за увлекательное путешествие по Абхазии! Мы узнали истории Абхазии и её народа, что необходимо для полного понимания картины об этом регионе. Советуем к посещению!
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Алексей
Ездили в Сухум из Гагр все классно. Останавливались где просили, т. к. выезд был поздний останавливались поужинать, все вкусно.
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Наталия
Побывали в конце мая на экскурсии: «Путешествие в Сухум из Гагр» с гидом Русланом. Экскурсия проходила на комфортабельном минивене. Нас было 5 человек (4 взрослых и подросток 16 лет) и читать дальшеуменьшить
мы удобно разместились в автомобиле. Руслан – отличный водитель, он очень ровно и спокойно вел машину. Особая благодарность Руслану, за то, что он откликнулся на нашу просьбу, скорректировал маршрут, и мы смогли попасть в Новоафонскую пещеру. Руслан - очень грамотный, эрудированный, тактичный человек, и мы с большим удовольствием слушали его рассказы, истории, легенды об Абхазии и конечно о ее столице – г. Сухум. Мы прогулялись по набережной, побывали в Ботаническом саду, насладились теплым майским днем и интересной экскурсией.
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Александр
Проживая в Гаграх и предварительно посетив Золотое Кольцо Абхазии, я от этой экскурсии ожидал 1) получить представление о столице страны, которая в Золотое Кольцо не входит, 2) закупиться домой мандаринами, читать дальшеуменьшить
хурмой, чурчхелой и т. п. по местным (а не туристическим) ценам и 3) добраться с комфортом и запасом времени до аэропорта Сочи, чтобы улететь домой (за трансфер я заплатил отдельно). Мой гид-водитель Денис со всеми задачами справился: заранее поинтересовался, что мне было бы интересно посмотреть в Сухуме (я выбрал ботанический сад и прогулку по центру и длинной набережной без посещения обезьяньего питомника), встретил меня на комфортабельном минивэне, привёз в Сухум (по пути рассказывая много интересного о стране, ее истории и современном быте), затем сделал 2 остановки для самостоятельно осмотра ботанического сада и города, после чего привёз на продовольственный рынок Сухума (где я, удивлённый широтой выбора и, особенно, ценами провёл немало времени), после чего доставил до аэропорта в Сочи, давая возможность комфортно поспать на обратном пути. Это именно то, что мне было нужно, за что большое спасибо Денису!
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Э
Эльвира
Поездка получилась спонтанной и короткой, на пару дней, и хотелось увидеть помимо природных красот и столицу Абхазии. Хочу поблагодарить Адгура за возможность почувствовать дух, историю и вкусы этой замечательной страны. читать дальшеуменьшить
Он откликался на все просьбы и вопросы, и делал больше оговоренного (так узнал, что в предыдущий день не получилось попасть в Новоафонскую пещеру и ура! с его помощью я все-таки успела там побывать!) Можно искренне порекомендовать Адгура, как отличного гида, и заботливого хозяина для гостей своей страны.
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