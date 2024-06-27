Лучшее время для путешествия в Сухум из Гагры - июль и август. В эти месяцы погода наиболее комфортная для прогулок по набережной и посещения ботанического сада. Температура воздуха позволяет наслаждаться всеми достопримечательностями без излишней жары. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать, что в мае и октябре возможны дожди, а в сентябре - повышенная влажность. Однако в эти периоды меньше туристов, что делает прогулки более спокойными.

Сухум - один из древнейших городов мира, который заслуживает внимания путешественников. Прогулка по набережной Махаджиров позволит ощутить ритм жизни города. Колоннада, кафе «Брехаловка» и фонтан с грифонами - главные достопримечательности.Ботанический

сад удивит разнообразием растений, а питомник обезьян подарит возможность покормить животных. Вкусный обед в кафе с демократичными ценами дополнит впечатления. Экскурсия начинается в вашем отеле в Гагре, Пицунде или Цандрипше, либо на границе с Абхазией, если вы едете из Сочи

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самобытный Сухум

В Сухум мы отправимся на машине, но город будем исследовать пешком. В первую очередь погуляем по набережной Махаджиров — здесь вы прочувствуете ритм жизни и колорит Сухума. Мы не попустим символ города — колоннаду в неоклассическом стиле, легендарное кафе «Брехаловка» и великолепный фонтан с грифонами. А говорить будем и об истории города, и о прошлом Абхазии. Вы услышите наши легенды, познакомитесь с традициями и узнаете о современной жизни Страны Души.

Ботанический сад и питомник обезьян

Следом вас ждут почти райские тропы, красочные цветы и буйная зелень Сухумского ботанического сада. Вы насладитесь прогулкой и подышите свежим воздухом, рассматривая растения, привезенные со всех сторон света. В завершение посетим обезьяний питомник, где можно покормить этих забавных животных.

Если захотите, остановимся пообедать во вкусном кафе с демократичными ценами. В любом случае, я с радостью расскажу об абхазской кухне!

Организационные детали