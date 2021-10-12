Путешествие в Сухум из Гагр

Проникнуться самобытной столицей Абхазии, полюбоваться Ботаническим садом и узнать главное о стране

4.8
8 отзывов
Индивидуально
для 4 чел.
Сухум — один из древнейших городов мира.

Он помнит и лучшие времена, но заслуживает внимания путешественников.

Вы ощутите пульс Сухума на набережной, увидите все главные достопримечательности и вдохновитесь прогулкой по Ботаническому саду.

А я познакомлю вас с Абхазией — ее прошлым и настоящим, традициями и кухней.
Путешествие в Сухум из Гагр
Путешествие в Сухум из Гагр
Путешествие в Сухум из Гагр
Путешествие в Сухум из Гагр
Путешествие в Сухум из Гагр
Путешествие в Сухум из Гагр
Путешествие в Сухум из Гагр
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Что вас ожидает

Самобытный Сухум

В Сухум мы отправимся на машине, но город будем исследовать пешком. В первую очередь погуляем по набережной Махаджиров — здесь вы прочувствуете ритм жизни и колорит Сухума. Мы не попустим символ города — колоннаду в неоклассическом стиле, легендарное кафе «Брехаловка» и великолепный фонтан с грифонами. А говорить будем и об истории города, и о прошлом Абхазии. Вы услышите наши легенды, познакомитесь с традициями и узнаете о современной жизни Страны Души.

Ботанический сад и питомник обезьян

Следом вас ждут почти райские тропы, красочные цветы и буйная зелень Сухумского ботанического сада. Вы насладитесь прогулкой и подышите свежим воздухом, рассматривая растения, привезенные со всех сторон света. В завершение посетим обезьяний питомник, где можно покормить этих забавных животных.

Если захотите, остановимся пообедать во вкусном кафе с демократичными ценами. В любом случае, я с радостью расскажу об абхазской кухне!

Организационные детали

  • Я заберу вас в вашем отеле в Гагре, Пицунде или Цандрипше. Если вы планируете съездить в Сухум из Сочи, то мы можем встретиться на границе с Абхазией.
  • Дополнительные расходы:
    — билет в Ботанический сад (250 руб. /взрослые, 100 руб. /дети)
    — билет в обезьяний питомник (250 руб. /взрослые, 100 руб. /дети).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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2
1
А
12 окт 2021
Проживая в Гаграх и предварительно посетив Золотое Кольцо Абхазии, я от этой экскурсии ожидал 1) получить представление о столице страны, которая в Золотое Кольцо не входит, 2) закупиться домой мандаринами, хурмой, чурчхелой и т. п. по местным (а не туристическим) ценам и 3) добраться с комфортом и запасом времени до аэропорта Сочи, чтобы улететь домой (за трансфер я заплатил отдельно). Мой гид-водитель Денис со всеми задачами справился: заранее поинтересовался, что мне было бы интересно посмотреть в Сухуме (я выбрал ботанический сад и прогулку по центру и длинной набережной без посещения обезьяньего питомника), встретил меня на комфортабельном минивэне, привёз в Сухум (по пути рассказывая много интересного о стране, ее истории и современном быте), затем сделал 2 остановки для самостоятельно осмотра ботанического сада и города, после чего привёз на продовольственный рынок Сухума (где я, удивлённый широтой выбора и, особенно, ценами провёл немало времени), после чего доставил до аэропорта в Сочи, давая возможность комфортно поспать на обратном пути. Это именно то, что мне было нужно, за что большое спасибо Денису!
Виктория
30 сен 2021
Адгур замечательный экскурсовод. Спасибо большое за интересный рассказ о городе, людях, культуре населения.
А
18 сен 2021
👍
Л
18 авг 2021
Отличная экскурсия! Проводил замечательный парень Ахра,внимательный к пожеланиям туристов,не навязывал ничего лишнего,никаких ненужных дегустаций. Подготовлен,знает историю. Всё с любовью к своей стране,что было очень приятно.
Т
11 мая 2021
Мы не первый раз в Абхазии и многие природные красоты посмотрели, хотели именно столицу поглядеть. У нас был гид Ахра, рассказывал очень интересно про историю Абхазии пока ехали в Сухум. В Сухуме в ботаническом саду взяли гида на экскурсию по саду и не пожалели, очень рекомендуем, молодой парень с юмором влюблённый в своё дело, рассказал на много всего интересного, мы в восторге, без него были бы совсем другие впечатления. К обезьянам не поехали по нашей просьбе.
На набережной красивый фонтан, хороший ресторан через дорогу от San Remo. Ну вот собственно и всё. Пока природные экскурсии явно выигрывают, а экскурсию в Сухум хорошо было бы замиксовать с каким-то тематическим рестораном абхазской кухни, театром, просто прогулкой по городу, дегустациями/сувенирами и тд
Адгур
Ответ гида:
Татьяна, благодарю Вас за конструктивную критику, т. к это стимул для профессионального роста. После обсуждения ваших замечаний, мы решили дополнить нашу экскурсию по Сухуму другими достопримечательностями города. Спасибо, что были с нами!
Е
9 мая 2021
Добрый день! Брали экскурсию в Сухум, также был посещен Ботанический сад и Обезьяний питомник. Нашем гидом был Ахра. Остались очень довольны. Поездка прошла за интересными и увлекательными рассказами нашего гида, задавали все интересующие нас вопросы и получали очень подробные и подкреплённые фактами ответы. Узнали много об истории Абхазии, ее развитии и становлении.
С
13 сен 2020
Огромное спасибо Адгуру за чудесную и увлекательную экскурсию. За один день поездки по чудесной самобытной Абхазии мы полюбили этот гордый народ и их традиции. Очень внимательный и заботливый Адгур выполнял все наши капризы. Чудесная национальная кухня в местах, рекомендованных им. Спасибо огромное Адгуру. Будем всем рекомендовать. С любовью и уважением Абхазии и Адгуру из Хабаровска.
Н
28 авг 2020
Были на экскурсии в г. Сухуми с гидом Адгур. Замечательная экскурсия, узнали много из Истории Абхазии, традиции, посетили дополнительно церковь 10 века, Пицунду. Хорошо и позитивно провели время! Будем рекомендовать гида друзьям и сами еще вернёмся! Спасибо!

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