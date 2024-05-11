Приглашаем вас в туры по Абхазии! Вас ждут самые известные достопримечательности местной архитектуры и природы, ароматные блюда традиционной кухни и увлекательная поездка.
Мы подберём для вас оптимальный по размеру вашей компании автомобиль и составим незабываемую программу!
Мы подберём для вас оптимальный по размеру вашей компании автомобиль и составим незабываемую программу!
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00
Что вас ожидает:
- Какие места вы увидите согласно выбранному маршруту:
- 1. Гагра - Рица:
- Колоннада в Гагре
- Парк принца Ольденбу́ргского
- Город Гагра
- Пицунда (дополнительно обсуждается, если необходимо заехать сюда)
- Абхазский национальный парк
- Подвесной мост через горную реку Бзыбь
- Голубое озеро
- Водопады Девичьи, Мужские слезы, Водопад Влюблённых
- Водопады Молочный и Птичий клюв в объезд Рицы (обговаривается заранее, если погода плохая - не посещаются, посещение также только в теплое время года)
- Дача Сталина на Рице через Молочный водопад и Птичий клюв (обговаривается заранее)
- Юпшарский каньон (каньон Каменный мешок)
- Горное озеро Рица
- 2. Гагра - Рица - Новый Афон:
- То же самое, что выше
- Заброшенная Жд Станция Псцырха
- Дача Сталина в Афоне (по желанию)
- Новоафонский монастырь
- Новоафонская пещера
- Парк с лебедями в Новом Афоне
- Новоафонский действующий мужской монастырь
- Храм Симона Канонита внутри монастыря
- Храм Лыхны (VIII - X вв)
- «Рукотворный» водопад в Новом Афоне
- Пляж
- 3. Гагра - Рица - Новый Афон - Сухум:
- Заброшенное здание администрации
- Центральный парк
- Центральная площадь
- Питомник обезьян (обговаривается заранее)
- 4. Гагра - Новый Афон проездом - столица Сухум - Каньон Черниговка - комплекс термальных источников Кындыг:
- Новый Афон
- Сухум (набережная, порт, фонтаны, колоннада)
- Каньон Черниговка (по желанию)
- Святое место Драндский Храм (VI - VII века)
- Термальный источник Кындыг (4 бассейна, гидромассаж, голубая лечебная глина)
- 5. Гагра - Афон - Сухум - заброшенные города Восточной Абхазии:
- Парк принца Ольденбу́ргского обзорно
- Гагра
- Гагрипш
- Город-призрак Акармара
- Город-призрак Ткуарчал
- Заброшенный дворец Смецкого
- Можно сесть на джипы и подняться к водопадам:
- Водопад Великан
- Водопад Ирина
- Водопад Святой
- Термальный источник Кындыг
Описание экскурсии
Золотое кольцо Абхазии
Хотите поехать в Абхазию индивидуально своей компанией по маршруту, который будет вам комфортен? Тогда вам точно нужно обратиться к нам! Наши водители являются профессионалами и знают лучшие места в Абхазии. Ваша поездка будет очень комфортабельная благодаря современному минивэну. Водитель проведет вам незабываемый тур по Абхазии. Просьба перед бронированием связаться с нами заранее, чтобы согласовать маршрут и наличие свободного авто и гидов на необходимую вам дату. При желании всегда есть разный транспорт для любой компании — от 4-х мест до 19-местных мерседесов-спринтеров.
Наш менеджер с вами связывается в Whats
App ближе к дате тура. Накануне мы сообщаем вам детали по месту встречи и посадке. Мы на связи 24/7 и на протяжении всего тура.
Ежедневно! Не оплачивать пока не согласуем все детали!
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Гагра-Рица
|11 000 ₽
|Гагра-Новый Афон
|11 000 ₽
|Гагра-Афон-Сухум
|12 000 ₽
|Гагра-Рица-Новый Афон
|13 000 ₽
|Гагра-Афон-Термальный источник
|15 000 ₽
|Афон-Сухум-Заброшенный город
|20 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Какие места вы увидите согласно выбранному маршруту:
- 1. Гагра - Рица:
- Колоннада в Гагре
- Парк принца Ольденбу́ргского
- Город Гагра
- Пицунда (дополнительно обсуждается, если необходимо заехать сюда)
- Абхазский национальный парк
- Подвесной мост через горную реку Бзыбь
- Голубое озеро
- Водопады Девичьи, Мужские слезы, Водопад Влюблённых
- Водопады Молочный и Птичий клюв в объезд Рицы (обговаривается заранее, если погода плохая - не посещаются, посещение также только в теплое время года)
- Дача Сталина на Рице через Молочный водопад и Птичий клюв (обговаривается заранее)
- Юпшарский каньон (каньон Каменный мешок)
- Горное озеро Рица
- 2. Гагра - Рица - Новый Афон:
- То же самое, что выше
- Заброшенная Жд Станция Псцырха
- Дача Сталина в Афоне (по желанию)
- Новоафонский монастырь
- Новоафонская пещера
- Парк с лебедями в Новом Афоне
- Новоафонский действующий мужской монастырь
- Храм Симона Канонита внутри монастыря
- Храм Лыхны (VIII - X вв)
- «Рукотворный» водопад в Новом Афоне
- Пляж
- 3. Гагра - Рица - Новый Афон - Сухум:
- Заброшенное здание администрации
- Центральный парк
- Центральная площадь
- Питомник обезьян (обговаривается заранее)
- 4. Гагра - Новый Афон проездом - столица Сухум - Каньон Черниговка - комплекс термальных источников Кындыг:
- Новый Афон
- Сухум (набережная, порт, фонтаны, колоннада)
- Каньон Черниговка (по желанию)
- Святое место Драндский Храм (VI - VII века)
- Термальный источник Кындыг (4 бассейна, гидромассаж, голубая лечебная глина)
- 5. Гагра - Афон - Сухум - заброшенные города Восточной Абхазии:
- Парк принца Ольденбу́ргского обзорно
- Гагра
- Гагрипш
- Город-призрак Акармара
- Город-призрак Ткуарчал
- Заброшенный дворец Смецкого
- Можно сесть на джипы и подняться к водопадам:
- Водопад Великан
- Водопад Ирина
- Водопад Святой
- Термальный источник Кындыг
Что включено
- Комфортное авто
- Экскурсия по Абхазии по выбранному маршруту
- Профессиональный водитель
- Время выезда и возврата по согласованию
- Трансфер с Гагр
- Тайминги и места по маршруту на ваше усмотрение
Что не входит в цену
- Государственный экологический сбор за въезд в национальный экопарк на озеро Рица доплачивается к цене билета: взрослый - 700 руб., дети 8-11 лет включительно - 200 руб., дети до 7 лет включительно бесплатно
- Тарзанка через реку Бзыбь - 500-1000 руб. /чел.
- Пещеры в Новом Афоне (расписание уточнять): 700 руб. (взрослый) и 200 руб. (детский) (расписание уточнять)
- Драндский Храм (VI - VII века): вход 200 руб. (взрослый), 100 руб. (детский)
- Дача Сталина - 300 руб. (на Рице или в Афоне или в Гаграх)
- Джиппинг на три водопада в заброшенном городе Акармара (средне 5000 руб. /аренда джипа.)
- Водопад Молочный и смотровая Птичий клюв (2000 руб. объезд Рицы)
- Заехать в Каньон Черниговка - 1000 руб.
- Обед в кафе - от 500 руб. /чел. (завозим в лучшие места)
- Заехать в Пицунду (2-3 тр от дальности зависит, до центра или в сторону Рыбзавода)
- Трансферы из других районов (от сезона цена) с границы или Цандрипш +1000 руб.
- Билеты в другие дополнительные места и развлечения внутри Абхазии
- Исключительно профессиональный гид, много знает историй про места (спрос высокий цена от 3500 руб. по запросу если будут свободные на необходимую дату)
- Храм Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны (VIII - X вв)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес проживания
Завершение: Привозим назад к месту встречи
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно! Не оплачивать пока не согласуем все детали!
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Заранее просьба согласовать маршрут и машину после этого только предоплата
- Связь через ватсап
- Есть следующие варианты индивидуальной поездки в Абхазию:
- Маршруты:
- 1. Гагра - озеро Рица + (в Пицунду по согласованию заранее)
- 2. Гагра - озеро Рица - Новый Афон + (в Пицунду по согласованию заранее)
- 3. Гагра - озеро Рица - Новый Афон - столица Сухум
- 4. Гагра - Новый Афон - столица Сухум - комплекс термальных источников Кындыг +Каньон Черниговка по желанию
- 5. Гагра - Новый Афон проездом - столица Сухум проездом - заброшенные города восточной Абхазии + джиппинг к трем водопадам по желанию
- Старт с Гагр, если вы с других районов то + трансфер по сезону
- Водители у нас профессионалы, вежливые, авто комфортные. Расскажут по пути что знают
- Доп. опция: профессиональные гиды которые очень много расскажут профессионально, их мало в Абхазии и высокий спрос
- Обычно всем вполне хватает стандарта который мы предлагаем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
11 мая 2024
Е
Евгения
1 мар 2024
Ездили на индивидуальную экскурсию по маршруту Гагра-озеро Рица с гидом Натальей. Это настоящий профессионал своего дела! Наталья предложила нам выехать пораньше, благодаря этому мы спокойно прошли границу, погуляли и пофотографировались
А
Анна
1 янв 2024
Очень полезная экскурсия.
Н
Наталья
1 окт 2023
Очень понравилась экскурсия. Четкая организация, комфортный транспорт. Гид Сергей все очень интересно и подробно рассказал, ничего лишнего, успевали посетить все локации до основного потока туристов. Завозил на крутые и вкусные дегустации, угощал прекрасным вином. Все просто типчик 👌
О
Олег
1 окт 2023
Спасибо большое организаторам, поддержке и нашему водителю-гиду!!!))) Все прошло отлично, даже больше чем нам хотелось! 😀 У меня с супругой была индивидуальная экскурсия. Мы посетили в сопровождении гида очень много
О
Оксана
1 сен 2023
Добрый день) Брали индивидуальный тур по маршруту Гагра - Н. Афон - Рица. Отлично провели время в комфортном авто в компании приятного собеседника - нашего гида Игоря. Здорово, когда тебе не говорят куда смотреть, а просто рассказывают историю) Времени хватило на всё, что задумали, а впечатлений набрались надолго. Спасибо за путешествие ☀️
О
Ольга
1 авг 2023
Абхазия была по-нашему запросу от двери до двери. С Красной Поляны. За нами заехал гид Алексей. Границу прошли технично и быстро. Секрет крылся в хорошей осведомленности куда быстрее сунуться на границе и где можно срезать путь. Всё что хотели - посмотрели. Ещё поедем с Алексеем или с другими его коллегами. Машина была как на фото. Всё соответствует.
Т
Тамара
1 авг 2023
Эта экскурсия - лучшая из всех, которые были в Сочи у нас. Ездили по маршруту Гагра-Рица-Пицунда. Гид посоветовал лучшие виды и интересные места. Мы смогли заехать туда, где не могут подъехать автобусы и могли спланировать время так, чтобы избежать толп. Очень хочется поехать теперь в Восточную Абхазию с индивидуальным туром
Е
Елена
1 авг 2023
Отлично организованная экскурсия! Водитель-гид Максим просто супер! Учёл все наши пожелания, комфортный автомобиль, комфортное вождение. Много интересной информации узнали. Спасибо за прекрасный отдых!
Н
Надежда
1 авг 2023
Заказали индивидуальный тур в Абхазию и хотим сказать слова благодарности гиду Игорю. С самого начала поездки, по городу Сочи, он уже как профессионал расказывал о истории города. Заезд в Абхазию
B
Brain-14
1 авг 2023
Впервые семьей посетили Абхазию. Выражаем благодарность за гида-профессионала! Наш гид Наталья оказалась очень опытным и грамотным гидом. Очень быстро прошли через границу благодаря ее ценным советам и рекомендациям. Получили очень
А
Андрей
1 июля 2023
Посещали Абхазию 21.07.2023. Очень понравилась поездка с гидом Ангелиной. Успели проехать золотое кольцо, заехать в Пицунду и заглянуть в 3 заброшки в Гагре. Ангелина показала прекрасные места и виды, отлично
Е
Елена
1 мая 2023
Наша поездка в Абхазию прошла идеально от начала до конца! Сергей - знающий и тактичный гид и аккуратный водитель. Благодаря Сергею и его комфортабельному минивену мы увидели места, недоступные обычным туристам и узнали их историю. Если ехать в Абхазию, то только так.
Е
Евгения
1 мая 2023
Абхазия прекрасна!!! Счастливы, что поехали в этот тур. Потрясающая природа! Тарзанка через р. Бзыбь, Бзыбский храм 10века, Абзазкий дворик и стеклянный мост, голубое озеро и конечно о. Рица. В качестве бонуса заехали в небольшой зоопарк, дети были в восторге! Спасибо!
А
Алексей
1 мая 2023
Экскурсия была просто замечательная. Водитель -гид Юрий рассказывал всю дорогу о местных достопримечательностях и истории Абхазии. По дороге останавливались в ущельях и красивейших местах. Посетили дегустации чая, вина, сыра. Пообедали в шашлычном дворике на мощнейшей горной реке.
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