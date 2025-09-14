Мы живём на Урале и иногда ходим на рыбалку. Было интересно побывать на рыбалке на горной реке. И когда увидели читать дальше
эту экскурсию, очень обрадовались этой возможности. Тем более, что Адгур был нам уже знаком по экскурсии в Новый Афон. От рыбалки мы хотели не улова, а впечатлений, потому что даже на наших уральских реках зачастую возвращались без рыбы. Спасибо большое Адгуру, что взял нас с собой. Мы словили и впечатления, и красоту природы горной Абхазии, а главное, опыт рыбалки от опытного рыбака на новую для нас снасть. Считаю, что это стоит многого. Если честно, не понимаю туристов, которые едут на рыбалку не ради процесса, а ради рыбы. Гарантированно поймать рыбу можно на платниках. Мы же ценим красоту природы и общение с ней. Адгур поймал для нас три форели, так что без рыбы мы все равно не остались. А после рыбалки мы попробовали вкуснейший абхазский кофе его собственного приготовления.
Название экскурсии звучит очень привлекательно, фотографии завораживают. Но что на самом деле? Каньон действительно впечатляющий, будто попадаешь в джунгли Юго-Восточной
Азии. Нам не очень повезло - вода была непрозрачная, за пару дней до экскурсии были ливни и даже сошли сели. Но по сути никакой экскурсии не было. Водитель был просто водителем. Забрал у отеля, довез до места, подождал и отвез обратно. Есть дополнительные траты, но мы были предупреждены заранее о них: спуск к самому каньону можно совершить на баггах (300 руб. на одного в обе стороны), сап (1 сап на двух человек, 1000 руб.). Если вы опытный сапбордист, значит прогулка по каньону вам понравится. Мы буквально пару раз катались на сапах, поэтому для нас было испытанием идти против течения горной реки в окружении таких же неумех. Лучше бы выбрали пеший вариант (но это наш косяк). Прошли примерно половину маршрута, после чего пришлось повернуть обратно. Главный совет - обязательны аквасоки и купальник (одежду лучше оставлять на берегу). Стоит ли эта экскурсия 15 000? - вряд ли! Еще раз повторю, что нас довезли в оба конца и все. Также в маршруте прописаны Белые скалы. Если бы я не напомнила водителю про них, он бы вряд ли завез. На вопрос: а когда они будут? Он ответил: а нужно туда заехать? Ну ладно, давайте заедем. Не могу сказать, что разочарована, виды в каньоне красивые, но все остальное - так себе.
Отличная экскурсия, супруга была в полном восторге. Сначала намного боялась и думала что лошади пахнут, но это не так. Во
первых лошади вообще не пахнут. Во вторых они очень спокойные. В третьих вас пешком сопровождает весь маршрут опытный инструктор, маршрут спокойный хоть и по горной местности в группе были даже с детьми трех-четырех лет и те кто вообще не ездил на лошадях. Ну и подытожим сам маршрут подобран хорошо, не устаёшь и классные фотки.
Нам очень понравилась экскурсия, несмотря на отсутствие улова)) Рустам, зная о том, что мы совсем не рыбаки, очень подробно и
доступно все рассказал и объяснил, помогал, как только возможно, пытался подобрать наиболее красивые и удобные для новичков локации. Действительно, получили огромное удовольствие от общения и от маленького нашего путешествия)) отдельное спасибо за поздравление с Днем рождения (рыбалка позиционировалась как подарок на ДР). В очередной раз влюбились в чудесную Абхазию и уезжаем с надеждой и планами вернуться сюда еще не раз)
Всегда мечтал съездить и порыбачить на горных реках и половить форель, выехали мы из отеля в пол шестого утра, Рустем
оказался очень общительным и знающим своё дело человеком, по пути на место ловли рассказывал про то, как рыбачить, какие места для ловли рыбы наиболее перспективные, ну и, конечно, рассказал про технику безопасности, ведь условия ловли для неосведомлённого человека могут быть опасными. Снасти - не дрова, лёгкое удилище на 1.5м и качественные приманки. Хотя клёв был не очень хорошим, и мы не смогли наловить много рыбы, Рустем отдал нам свой улов для того, чтобы мы смогли пожарить её дома. Занятие для людей, кто любит активный отдых.
Были на рыбалке с женой и ребенком с гидом Леонидом. Выехали рано, подъехал как договорились, ездили на удобной машине, по
пути останавливались на родниках и небольших водопадах, задавали кучу вопросов, много узнали интересного об Абхазии, Леонид очень общительный и интересно рассказывает, много чего знает о своей стране. Рыбалка- одно удовольствие, гид правильно подбирал места и наживку, каждому индивидуально объяснил, даже ребенок поймал форель. Красивая горная река, мы с удочками, пятнистая форелька, все было классно, индивидуальный подход, вкусное завершение поездки. Советую
В нашу поездку в красивую и ласковую Абхазию решили, что пора отклониться от известных туристических троп и попробовать что-то необычное.
Почитали отзывы на Tripster.ru и выбрали рыбалку!! Проводил ее Рустам - очень профессиональный и вежливый организатор. Он с пониманием отнесся к нашим проблемам (больные ноги у мужа), был предупредителен, все продумано до мелочей, а главное - с какой любовью к рыбалке и природе своей страны! А в конце был еще и очень вкусный и высококачественный бонус! Спасибо огромное, Рустам, за все то удовольствие, которое Вы нам доставили!!
31.08.2023. Были на речной рыбалке с Рустамом на реке Юпшара. Рустам приехал зарание,ехал до места рыбалки,очень аккуратно,по дороге рассказывал про
места которые проезжали. На рыбалке не отсижевался в машине а всё время находился с нами,показывая в каком месте лучше ловить. Я, не новичёк в рыбалке,но всё равно узнал много тонкостей ловли в горной реке. Форель поподалась не большая,но это не главное. Главное получили массу приятных впечатлений и красивых фотографий. Кому нужно много и крупной рыбы,лучше на форелевое хозяйство. Спасибо Рустаму за прекрасно проведённое время,удачи.
Мы с сыном (17 лет) любители порыбачить удочкой на реках и озерах. Собираясь на отдых в мою любимую Абхазию, решили
научиться ловить форель в ГОРНОЙ речке Бзыбь, представление о которой имеем, т. к. ранее сплавлялись по ней на рафтах. Организатором и проводником нашей рыбалки был Рустам. Самое первое впечатление об организаторе сложилось хорошее, т. к. он заблаговременно вышел на связь и уточнил наши намерения. Второе впечатление меня насторожило, т. к. Рустам заявил, что предпочитает с женщинами в плане рыбалки дела не иметь и стал настойчиво меня от экскурсии отговаривать и запугивать страшной горной рекой, дождем и т. д. и т. п… Но! Как говорится, не на ту напал. Трудностями меня не напугаешь. А желание научиться ловить рыбу в горной реке и насладиться прекрасной горной природой превыше всего. Поэтому, Рустаму ничего не оставалось, как приехать за нами в труднодоступный район Мюссерского заповедника в 6 часов утра. В итоге для начинающих рыболовов рыбалка удалась: - я и сын освоили сложную науку - научились забрасывать спининг; поймали 3 небольшие рыбешки (отпустили их на волю) (с большими не повезло, погода и сноровка видимо не те)); насладились прекрасными видами горной реки Бзыбь; пообщались с интересным начитанным собеседником; на обратном пути Рустам по доброте душевной завез нас на Пицундский рынок (видимо мы ему понравились)), хотя это не входит в услуги; дополнительные услуги - вино, чача, мед нам не предлагались, т. к. не интересовали нас (я заранее предупредила). Мы остались довольны. Спасибо, Рустаму за рыбалку и за вкусные лепешки! И не нужно бояться давать женщинам в руки спининг - женщины бывают разные))).
