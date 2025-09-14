Мои заказы

Экскурсии по воде в Гагре

Найдено 4 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Гагре, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
Конные прогулки
2.5 часа
4 отзыва
Водная прогулка
К водопаду Борода верхом
Погрузитесь в мир природы, отправившись верхом по Бзыбскому ущелью к водопаду Джирхва. Ощутите гармонию и насладитесь редкими видами
Начало: В вашем месте размещения в Гагре, Цандрипше и Пицу...
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:15
Завтра в 10:00
22 окт в 10:00
2700 ₽ за человека
Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры
На машине
5.5 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры
Откройте для себя захватывающий мир каньонов Хашупсе! Путешествие среди белых скал и чистейшей воды подарит незабываемые эмоции и фотографии
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Рыбалка на горных реках из Гагры
На машине
5 часов
27 отзывов
Водная прогулка
Водная прогулка по Гагре
Погрузитесь в мир горных рек Абхазии и поймайте форель в окружении потрясающих пейзажей. Водная прогулка подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в Гагре или Пицунде
22 окт в 05:00
23 окт в 05:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Рыбалка на горных реках Абхазии
5 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Рыбалка на горных реках Абхазии
Индивидуальная прогулка с рыбалкой в горах Абхазии: форель, сиг, кефаль. Увидите Юпшарский каньон и Голубое озеро. Удобная одежда обязательна
Начало: Ваш отель в Гагре или Пицунде
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анатолий
    14 сентября 2025
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    Экскурсия супер Адгур прекрастно знает свое дело, прокатил по красивейшим местам, рыбалка супер поймали форельку, погуляли по горной реке. Прекрасный человек и отличный рыбак спасибо.
  • Я
    Яна
    2 сентября 2025
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    Мы живём на Урале и иногда ходим на рыбалку. Было интересно побывать на рыбалке на горной реке. И когда увидели
    эту экскурсию, очень обрадовались этой возможности. Тем более, что Адгур был нам уже знаком по экскурсии в Новый Афон.
    От рыбалки мы хотели не улова, а впечатлений, потому что даже на наших уральских реках зачастую возвращались без рыбы.
    Спасибо большое Адгуру, что взял нас с собой. Мы словили и впечатления, и красоту природы горной Абхазии, а главное, опыт рыбалки от опытного рыбака на новую для нас снасть. Считаю, что это стоит многого.
    Если честно, не понимаю туристов, которые едут на рыбалку не ради процесса, а ради рыбы. Гарантированно поймать рыбу можно на платниках. Мы же ценим красоту природы и общение с ней.
    Адгур поймал для нас три форели, так что без рыбы мы все равно не остались.
    А после рыбалки мы попробовали вкуснейший абхазский кофе его собственного приготовления.

  • Е
    Екатерина
    21 августа 2025
    Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры
    Название экскурсии звучит очень привлекательно, фотографии завораживают. Но что на самом деле? Каньон действительно впечатляющий, будто попадаешь в джунгли Юго-Восточной
    Азии. Нам не очень повезло - вода была непрозрачная, за пару дней до экскурсии были ливни и даже сошли сели. Но по сути никакой экскурсии не было. Водитель был просто водителем. Забрал у отеля, довез до места, подождал и отвез обратно. Есть дополнительные траты, но мы были предупреждены заранее о них: спуск к самому каньону можно совершить на баггах (300 руб. на одного в обе стороны), сап (1 сап на двух человек, 1000 руб.). Если вы опытный сапбордист, значит прогулка по каньону вам понравится. Мы буквально пару раз катались на сапах, поэтому для нас было испытанием идти против течения горной реки в окружении таких же неумех. Лучше бы выбрали пеший вариант (но это наш косяк). Прошли примерно половину маршрута, после чего пришлось повернуть обратно. Главный совет - обязательны аквасоки и купальник (одежду лучше оставлять на берегу). Стоит ли эта экскурсия 15 000? - вряд ли! Еще раз повторю, что нас довезли в оба конца и все. Также в маршруте прописаны Белые скалы. Если бы я не напомнила водителю про них, он бы вряд ли завез. На вопрос: а когда они будут? Он ответил: а нужно туда заехать? Ну ладно, давайте заедем. Не могу сказать, что разочарована, виды в каньоне красивые, но все остальное - так себе.

  • М
    Матюшечкина
    18 августа 2025
    Прогулка к дельфинам - на сапбордах
    Мне все понравилось, девушки инструкторы Анастасия и Ирина найдут подход к любому человеку в группе. Дельфинов увидели несколько раз. Виды открываются потрясающие, красивая локация.
  • Е
    Елена
    12 августа 2025
    Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры
    Замечательная экскурсия!
    Можно отметить доброжелательного водителя, комфортабельное авто, а также много полезной информации.
    Нам все очень понравилось, будем заказывать еще!
  • М
    Мария
    27 июля 2025
    К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
    Прекрасная прогулка по горному маршруту. Инструкторы все внимательные, сопровождают, подбирают коней. Прекрасная прогулка.
  • Ш
    Шешина
    24 июля 2025
    К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
    от лошадей пахнет, очень много мух и они грязные и уставшие. в целом смирились с этим, сама поездка понравилась.
  • Д
    Дмитрий
    14 июля 2025
    К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
    Отличная экскурсия, супруга была в полном восторге. Сначала намного боялась и думала что лошади пахнут, но это не так. Во
    первых лошади вообще не пахнут. Во вторых они очень спокойные. В третьих вас пешком сопровождает весь маршрут опытный инструктор, маршрут спокойный хоть и по горной местности в группе были даже с детьми трех-четырех лет и те кто вообще не ездил на лошадях. Ну и подытожим сам маршрут подобран хорошо, не устаёшь и классные фотки.

  • Д
    Дмитрий
    13 июля 2025
    Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры
    Отличная экскурсия. Красивый каньон. Нужно быть готовым ехать на сабборде по горной речке, иначе прогулка по каньону будет не интересной. За гидрокостюмы не обязательно переплачивать
  • Л
    Ляца
    26 июня 2025
    Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры
    Айнар приятный гид, постарался сделать все для нашего комфорта и обеспечения хорошего впечатления от поездки)
  • Ю
    Юлия
    23 июня 2025
    Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры
    Добрый день! Сегодня были на экскурсии с Айнаром. Остались довольны поездкой! Пожалели, что не взяли гидрокостюмы) водичка бодрящая! Если Вы
    испугаетесь холодной воды и сапов, Айнар прокатит каждого из вас, за что ему отдельная благодарность! И плюс музыкальное сопровождение не оставит никого равнодушным! И виды потрясающие!

  • О
    Оксана
    27 марта 2025
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    Нам очень понравилась экскурсия, несмотря на отсутствие улова)) Рустам, зная о том, что мы совсем не рыбаки, очень подробно и
    доступно все рассказал и объяснил, помогал, как только возможно, пытался подобрать наиболее красивые и удобные для новичков локации. Действительно, получили огромное удовольствие от общения и от маленького нашего путешествия)) отдельное спасибо за поздравление с Днем рождения (рыбалка позиционировалась как подарок на ДР). В очередной раз влюбились в чудесную Абхазию и уезжаем с надеждой и планами вернуться сюда еще не раз)

  • Г
    Георгий
    15 сентября 2024
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    Всегда мечтал съездить и порыбачить на горных реках и половить форель, выехали мы из отеля в пол шестого утра, Рустем
    оказался очень общительным и знающим своё дело человеком, по пути на место ловли рассказывал про то, как рыбачить, какие места для ловли рыбы наиболее перспективные, ну и, конечно, рассказал про технику безопасности, ведь условия ловли для неосведомлённого человека могут быть опасными. Снасти - не дрова, лёгкое удилище на 1.5м и качественные приманки. Хотя клёв был не очень хорошим, и мы не смогли наловить много рыбы, Рустем отдал нам свой улов для того, чтобы мы смогли пожарить её дома. Занятие для людей, кто любит активный отдых.

  • А
    Андрей
    6 сентября 2024
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    Были на рыбалке с женой и ребенком с гидом Леонидом. Выехали рано, подъехал как договорились, ездили на удобной машине, по
    пути останавливались на родниках и небольших водопадах, задавали кучу вопросов, много узнали интересного об Абхазии, Леонид очень общительный и интересно рассказывает, много чего знает о своей стране. Рыбалка- одно удовольствие, гид правильно подбирал места и наживку, каждому индивидуально объяснил, даже ребенок поймал форель. Красивая горная река, мы с удочками, пятнистая форелька, все было классно, индивидуальный подход, вкусное завершение поездки. Советую

  • E
    Elena
    29 августа 2024
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    Спасибо за увлекательный трип!!) Абхазия чудесная страна! Еще есть много,что надо увидеть. С удовольствием обратимся еще 🤗
  • Т
    Татьяна
    16 августа 2024
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    В нашу поездку в красивую и ласковую Абхазию решили, что пора отклониться от известных туристических троп и попробовать что-то необычное.
    Почитали отзывы на Tripster.ru и выбрали рыбалку!! Проводил ее Рустам - очень профессиональный и вежливый организатор. Он с пониманием отнесся к нашим проблемам (больные ноги у мужа), был предупредителен, все продумано до мелочей, а главное - с какой любовью к рыбалке и природе своей страны! А в конце был еще и очень вкусный и высококачественный бонус! Спасибо огромное, Рустам, за все то удовольствие, которое Вы нам доставили!!

  • Н
    Надежда
    8 августа 2024
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    Мы остались очень довольны проведенным временем вместе с нашим проводником и наставником Леонидом! Я вообще не поклонник рыбалки, в основном
    этим занимался жених, но я тоже нашла, чем заняться все эти часы. Было очень здорово, мы благодарим всю команду и отдельно нашего гида за такое приятное,красивое и необычное времяпровождение!

  • А
    Андрей
    31 августа 2023
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    31.08.2023. Были на речной рыбалке с Рустамом на реке Юпшара. Рустам приехал зарание,ехал до места рыбалки,очень аккуратно,по дороге рассказывал про
    места которые проезжали. На рыбалке не отсижевался в машине а всё время находился с нами,показывая в каком месте лучше ловить. Я, не новичёк в рыбалке,но всё равно узнал много тонкостей ловли в горной реке. Форель поподалась не большая,но это не главное. Главное получили массу приятных впечатлений и
    красивых фотографий. Кому нужно много и крупной рыбы,лучше на форелевое хозяйство. Спасибо Рустаму за прекрасно проведённое время,удачи.

  • Н
    Наталья
    22 августа 2023
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    Мы с сыном (17 лет) любители порыбачить удочкой на реках и озерах. Собираясь на отдых в мою любимую Абхазию, решили
    научиться ловить форель в ГОРНОЙ речке Бзыбь, представление о которой имеем, т. к. ранее сплавлялись по ней на рафтах. Организатором и проводником нашей рыбалки был Рустам. Самое первое впечатление об организаторе сложилось хорошее, т. к. он заблаговременно вышел на связь и уточнил наши намерения. Второе впечатление меня насторожило, т. к. Рустам заявил, что предпочитает с женщинами в плане рыбалки дела не иметь и стал настойчиво меня от экскурсии отговаривать и запугивать страшной горной рекой, дождем и т. д. и т. п… Но! Как говорится, не на ту напал. Трудностями меня не напугаешь. А желание научиться ловить рыбу в горной реке и насладиться прекрасной горной природой превыше всего. Поэтому, Рустаму ничего не оставалось, как приехать за нами в труднодоступный район Мюссерского заповедника в 6 часов утра.
    В итоге для начинающих рыболовов рыбалка удалась: - я и сын освоили сложную науку - научились забрасывать спининг; поймали 3 небольшие рыбешки (отпустили их на волю) (с большими не повезло, погода и сноровка видимо не те)); насладились прекрасными видами горной реки Бзыбь; пообщались с интересным начитанным собеседником; на обратном пути Рустам по доброте душевной завез нас на Пицундский рынок (видимо мы ему понравились)), хотя это не входит в услуги; дополнительные услуги - вино, чача, мед нам не предлагались, т. к. не интересовали нас (я заранее предупредила).
    Мы остались довольны. Спасибо, Рустаму за рыбалку и за вкусные лепешки! И не нужно бояться давать женщинам в руки спининг - женщины бывают разные))).

  • М
    Михаил
    11 августа 2023
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    Отличная рыбалка с Рустамом: масса впечатлений, грамотная организация, обучение хитростям рыбалки, полезные советы - и небольшой но приятный улов! Всем рекомендую!

