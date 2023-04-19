Что вас ждетНа комфортабельном внедорожнике мы с вами отправимся в путешествие. Вас ждут горы Абхазии в сопровождении профессионального водителя-экскурсовода. Вы познакомитесь с уникальным озером Рица, ощутите всю мощь впечатляющего Гегского водопада. Мы, в свою очередь, с большим удовольствием рассажем и покажем, что находится за пределами дорог. С нами надежно, профессионально, интересно и комфортно.

Познакомитесь с местной культурой, обычаями, национальными блюдами, а также попробуете множество сортов меда и местных вин. Ваше путешествие будет насыщенно эмоциями и впечатлениями

Возьмите с собой:• купальные принадлежности и удобную обувь,