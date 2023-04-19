Джип-тур: озеро Рица и Гегский водопад

Джип-тур

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Абхазия — это уникальное место для тех, кто любит горные пейзажи. Мы отправимся на один день в путешествие по Абхазии на комфортном внедорожнике. Джип пройдет по бездорожью и поможет добраться до самых впечатляющих и красивых мест.

Вы увидите впечатляющий Гегский водопад и удивительное озеро Рица — это главные пункты в нашей программе. Я обязательно расскажу вам много интересных историй и исторических фактов.
Джип-тур: озеро Рица и Гегский водопад
Джип-тур: озеро Рица и Гегский водопад
Джип-тур: озеро Рица и Гегский водопад
Джип-тур: озеро Рица и Гегский водопад
Джип-тур: озеро Рица и Гегский водопад
Джип-тур: озеро Рица и Гегский водопад
Джип-тур: озеро Рица и Гегский водопад
Джип-тур: озеро Рица и Гегский водопад
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Ресторан Гагрипш
  • Гагра Колоннада
  • Гагра (смотровая)
  • Водопад Девичьи слезы
  • Водопад Мужские слезы
  • Винный погреб (дегустация вина, чачи, коньяка)
  • Пасека (дегустация горного мёда)
  • Подвесной мост через р. Бзыбь
  • Голубое озеро (тарзанка по желанию)
  • Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
  • Чабгарский карниз (смотровая площадка «Прощай Родина»)
  • Озеро Рица (970 м над уровнем моря)
  • Водопад Влюбленных (тарзанка по желанию)
  • Водопад Гегский (высота 70 м)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетНа комфортабельном внедорожнике мы с вами отправимся в путешествие. Вас ждут горы Абхазии в сопровождении профессионального водителя-экскурсовода. Вы познакомитесь с уникальным озером Рица, ощутите всю мощь впечатляющего Гегского водопада. Мы, в свою очередь, с большим удовольствием рассажем и покажем, что находится за пределами дорог. С нами надежно, профессионально, интересно и комфортно.
Познакомитесь с местной культурой, обычаями, национальными блюдами, а также попробуете множество сортов меда и местных вин. Ваше путешествие будет насыщенно эмоциями и впечатлениями
Возьмите с собой:• купальные принадлежности и удобную обувь,
  • солнцезащитный крем,
  • наличные деньги,
  • заряженные гаджеты.

ежедневно в 9:45

Ответы на вопросы

Что входит
  • Завтрак
  • Трансфер до российско-абхазской
  • Границы
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Услуги экскурсовода
  • Дегустации
  • Страхование
Что не входит
  • Экологический сбор в Рицинский национальный парк:
  • Взрослый (с 12 лет) 700 руб
  • Детский (с 8 до 12 лет) 200 руб
  • Дети до 8 лет - БЕСПЛАТНО.
  • Питание — средний чек 600 руб.
  • Тарзанка - 1000 руб (по желанию)
Место начала и завершения?
Площадь "Нартаа", ресторан "Гагрипш", "Колоннада"
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 9:45
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Добрый день!
  • Благодарим Вас за то, что доверили нам свой отдых, Вы сделали правильный выбор. Пожалуйста, в ответном письме укажите адрес, по которому Вы остановились, для того чтобы мы подобрали для Вас удобную точку сбора.
  • Накануне экскурсии, вечером с 20-до 21-30 я обязательно с Вами свяжусь, для того чтобы обговорить детали поездки.
  • С собой необходимо взять:
  • Документы удостоверяющие личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении) для прохождения пограничного контроля
  • Купальные принадлежности и удобную обувь
  • Солнцезащитный крем
  • Наличные деньги
  • Заряженные гаджеты
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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