Джип-тур
Абхазия — это уникальное место для тех, кто любит горные пейзажи. Мы отправимся на один день в путешествие по Абхазии на комфортном внедорожнике. Джип пройдет по бездорожью и поможет добраться до самых впечатляющих и красивых мест.
Вы увидите впечатляющий Гегский водопад и удивительное озеро Рица — это главные пункты в нашей программе. Я обязательно расскажу вам много интересных историй и исторических фактов.
Вы увидите впечатляющий Гегский водопад и удивительное озеро Рица — это главные пункты в нашей программе. Я обязательно расскажу вам много интересных историй и исторических фактов.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Ресторан Гагрипш
- Гагра Колоннада
- Гагра (смотровая)
- Водопад Девичьи слезы
- Водопад Мужские слезы
- Винный погреб (дегустация вина, чачи, коньяка)
- Пасека (дегустация горного мёда)
- Подвесной мост через р. Бзыбь
- Голубое озеро (тарзанка по желанию)
- Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
- Чабгарский карниз (смотровая площадка «Прощай Родина»)
- Озеро Рица (970 м над уровнем моря)
- Водопад Влюбленных (тарзанка по желанию)
- Водопад Гегский (высота 70 м)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетНа комфортабельном внедорожнике мы с вами отправимся в путешествие. Вас ждут горы Абхазии в сопровождении профессионального водителя-экскурсовода. Вы познакомитесь с уникальным озером Рица, ощутите всю мощь впечатляющего Гегского водопада. Мы, в свою очередь, с большим удовольствием рассажем и покажем, что находится за пределами дорог. С нами надежно, профессионально, интересно и комфортно.
Познакомитесь с местной культурой, обычаями, национальными блюдами, а также попробуете множество сортов меда и местных вин. Ваше путешествие будет насыщенно эмоциями и впечатлениями
Возьмите с собой:• купальные принадлежности и удобную обувь,
- солнцезащитный крем,
- наличные деньги,
- заряженные гаджеты.
ежедневно в 9:45
Ответы на вопросы
- Что входит
- Завтрак
- Трансфер до российско-абхазской
- Границы
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги экскурсовода
- Дегустации
- Страхование
- Что не входит
- Экологический сбор в Рицинский национальный парк:
- Взрослый (с 12 лет) 700 руб
- Детский (с 8 до 12 лет) 200 руб
- Дети до 8 лет - БЕСПЛАТНО.
- Питание — средний чек 600 руб.
- Тарзанка - 1000 руб (по желанию)
- Место начала и завершения?
- Площадь "Нартаа", ресторан "Гагрипш", "Колоннада"
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 9:45Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Добрый день!
- Благодарим Вас за то, что доверили нам свой отдых, Вы сделали правильный выбор. Пожалуйста, в ответном письме укажите адрес, по которому Вы остановились, для того чтобы мы подобрали для Вас удобную точку сбора.
- Накануне экскурсии, вечером с 20-до 21-30 я обязательно с Вами свяжусь, для того чтобы обговорить детали поездки.
- С собой необходимо взять:
- Документы удостоверяющие личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении) для прохождения пограничного контроля
- Купальные принадлежности и удобную обувь
- Солнцезащитный крем
- Наличные деньги
- Заряженные гаджеты
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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