Авто-пешеходная экскурсия по Гагре, озеру Рица, Юпшарскому каньону, водопадам и Новому Афону позволит вам насладиться красотой и разнообразием природы Абхазии, познакомиться с её историей и культурными особенностями.
Во время экскурсии вы узнаете, на каком языке говорят абхазы, и сможете полюбоваться захватывающими дух пейзажами.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииГагра, озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады и Новый Афон на авто-пешеходной экскурсии Вы проедете по самым интересным и живописным местам Страны души. Погрузитесь в ее историю, расшифруете символику национального флага и узнаете, на каком языке говорят абхазы. Полюбуетесь захватывающими дух пейзажами и раскроете особенности непризнанного государства. Важная информация: По желанию мы можем включить в программу дачу Сталина и Новоафонскую пещеру. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении. Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Дополнительное время экскурсии — превышающее указанное 8 часов — (по согласованию) оплачивается дополнительно 800 р в час за авто. Автомобиль комфортный Ситроен С5. Все изменения программы и маршрута обсуждаются. Можем организовать индивидуальный маршрут для вас. Внимание изменилась стоимость посещения Нац. Парка Рица, теперь 700 руб. с человека и Ново-Афонская пещера теперь тоже стоит 700 руб. Все вопросы обсуждаются — спрашивайте. После бронирования пишите на вотсап. Иногда на один день бывает пара заказов — в таком случае я выбираю того — кто первый оплатил, а для следующему смогу предложить кого-то из друзей, с хорошими отзывами и на таких же условиях.
Туры каждый день с утра и до вечера. Начало экскурсии выбираем вместе.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Г. Гагра (колоннада и ресторан Гагрипш)
- Водопад Девичьи слёзы
- Реки
- Мосты
- Голубое озеро
- Водопад Мужские слёзы
- Юпшарский каньон
- Озеро Рица
- А Новый Афон и Пицунда - по желанию
Что включено
- Сама экскурсия с фотографированием
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Экологический сбор на озере Рица не входит в стоимость - 700 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас от отеля в Адлере и верну обратно
Завершение: Ваш отель в Адлере и ПГТ Сириус, Олимпийский парк
Когда и сколько длится?
Когда: Туры каждый день с утра и до вечера. Начало экскурсии выбираем вместе.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- По желанию мы можем включить в программу дачу Сталина и Новоафонскую пещеру. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Дополнительное время экскурсии - превышающее указанное 8 часов - (по согласованию) оплачивается дополнительно 800 р в час за авто
- Автомобиль комфортный Ситроен С5
- Все изменения программы и маршрута обсуждаются
- Можем организовать индивидуальный маршрут для вас
- Внимание изменилась стоимость посещения Нац. Парка Рица, теперь 700 руб. с человека и Ново-Афонская пещера теперь тоже стоит 700 руб
- Все вопросы обсуждаются - спрашивайте
- После бронирования пишите на вотсап
- Иногда на один день бывает пара заказов - в таком случае я выбираю того - кто первый оплатил, а для следующему смогу предложить кого-то из друзей, с хорошими отзывами и на таких же условиях
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Daria
10 апр 2024
Потрясающе 😻
С
Светлана
20 ноя 2023
Ездили с дочками в Абхазию.
Младшей 6 лет и ей было не скучно. Виктор старался развлечь ее и показать интересные детали в путешествии. Качели, медвежонок, скалы, купание в море, павлин, лошади, катамаран и многое другое! Вкусно поели-ценник нормальный для удаленного места в горах.
Автомобиль комфортный-мягкий очень. Кресло хорошее предоставил.
Человек разносторонний и веселый.
Спасибо за поездку. Мы остались очень довольны.
И
Игорь
13 ноя 2023
Виктор отличный и веселый гид!) С комфортом, с юмором и отличными интересными фактами мы провели эту экскурсию
Д
Димитрий
10 окт 2023
Т
Татьяна
21 авг 2023
Если бы могла, поставила бы 10! Ездили в Абхазию впервые, это был мой подарок моему парню на день рождения. Предварительно связалась с Виктором, рассказала о сюрпризе, наших пожеланиях - Виктор
В
Валерия
14 авг 2023
Потрясающая экскурсия!! Мы в восторге 😍 шикарные виды
П
Перескоков
8 авг 2023
В первой поездке в Абхазию посетили пляж Белые камни, Гагру, где искупались с прекрасным видом на горы. Виктор предоставил зонт, лежак и даже лодочку для детей. Очень понравился ресторан на
А
Александра
17 июл 2023
Это было отличное путешествие в Абхазию, комфортно, очень интересно, мы семьёй остались довольны и от Гида и от удивительной красоты Абхазии. В следующий раз поедим обязательно с Вами. Спасибо за прекрасный день!
В
Валерия
12 июл 2023
Все было очень здорово!
Гид проявлял внимательность к моим запросам!
Знал много интересных мест, рассказывал про факты Абхазии, дал советы на будущее, куда можно ещё съездить!
Было комфортно и самое важное честно!
М
Максим
17 фев 2023
Спасибо большое за экскурсию по Абхазии
Вы было по высшему классу и даже удалось попасть в несколько уникальных мест(Афонские пещеры, и из частных музеев)
Что я считаю невероятно удачей
Экскурсия проводилась на комфортабельном авто с невероятными историческими фактами от Гида.
За что отдельно Спасибо!
