читать дальше изучить её достопримечательности, а можете рвануть в Новый Афон с его монастырём и водопадом… Или посетите столицу Абхазии: прокатитесь по набережной и увидите фонтан Грифоны. Озеро Рица тоже есть в программе. Решать вам!

В этом туре вы сможете выбрать то, что интересно именно вам, и изучить интересующие города без спешки и толкотни — только вы и ваша компания.Вы можете отправиться в Гагру и