Мои заказы

Индивидуальный тур «Гагра, Новый Афон и Сухум»

В этом туре вы сможете выбрать то, что интересно именно вам, и изучить интересующие города без спешки и толкотни — только вы и ваша компания.

Вы можете отправиться в Гагру и
читать дальше

изучить её достопримечательности, а можете рвануть в Новый Афон с его монастырём и водопадом… Или посетите столицу Абхазии: прокатитесь по набережной и увидите фонтан Грифоны. Озеро Рица тоже есть в программе. Решать вам!

Индивидуальный тур «Гагра, Новый Афон и Сухум»
Индивидуальный тур «Гагра, Новый Афон и Сухум»
Индивидуальный тур «Гагра, Новый Афон и Сухум»
Ближайшие даты:
22
июн23
июн24
июн25
июн26
июн27
июн28
июн
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Свободный комфортный тур Откажитесь от автобусов и групповых туров – выберите комфорт и свободу! Выберите один из предложенных туров или мы можем вместе создать маршрут, который подходит именно вам и вашей семье. Погрузитесь в уникальную красоту Абхазии – горные реки, каньоны, водопады, горы, пляжи и исторические достопримечательности.
  • Гагра.
  • Пицунда.
  • Озеро Рица.
  • Новый Афон.
  • Сухум.
  • Термальный источник «Кындыг».
  • Каньон на реке Мачара «Черниговка».
  • Каньон реки «Хашупсе» и многое другое. На всех локациях у вас будет достаточно времени для отдыха и фотографий, никто никого никуда не торопит. Время выезда выберем вместе, чтобы было комфортно. Прохождение границы занимает меньше времени, в отличие от групповых автобусов.

По договорённости.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гагра (обзорная экскурсия)
  • Новый-Афон (Новоафонский монастырь, Новоафонский водопад, Псырцхинская ГЭС, Храм Симона Кананита, заброшенная ж/д станция Псырцха)
  • Сухум (обзорная экскурсия, набережная Махаджиров, фонтан Грифоны)
  • Беслетский мост или мост царицы Тамары XI века
  • Беслетская ГЭС
  • Каньон на реке Мачара «Черниговка»
  • Термальный источник «Кындыг» (по желанию)
Что включено
  • Удобный трансфер на комфортном автомобиле Toyota Rav 4 от/до адреса (Сочи, Мацеста, Хоста, Адлер, Сириус)
  • Индивидуальный авторский тур на целый день
  • Фотосопровождение
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Обед (кафе или с собой)
  • Термальный источник «Кындыг» - 300 руб. /чел.
  • Каньон «Черниговка» - 250 руб. /чел.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Обязательно с собой взять:
  • Документы, удостоверяющие личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении детей) для прохождения пограничного контроля
  • Наличные деньги для дополнительных затрат
  • Заряженные гаджеты
  • Купальники, плавательные шорты, головные уборы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Гагры

Похожие экскурсии из Гагры

Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
4.5 часа
-
10%
43 отзыва
Индивидуальная
Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе
Завтра в 08:00
23 июн в 08:00
4500 ₽5000 ₽ за человека
Путешествие в Сухум из Гагры
На машине
7 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Сухум из Гагр: индивидуальная экскурсия
Путешествие в Сухум из Гагр: набережная, колоннада, ботанический сад и питомник обезьян. Узнайте о традициях Абхазии и насладитесь местной кухней
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
23 июн в 10:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Новый Афон из Гагры
На машине
7 часов
-
10%
11 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Новый Афон и форелевое хозяйство: эксклюзивная экскурсия из Гагры
Исследуйте исторические сокровища и природные чудеса Абхазии в уникальной экскурсии из Гагры
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 620 ₽11 800 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гагре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гагре