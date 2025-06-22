В этом туре вы сможете выбрать то, что интересно именно вам, и изучить интересующие города без спешки и толкотни — только вы и ваша компания.
Вы можете отправиться в Гагру и
Вы можете отправиться в Гагру и
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииСвободный комфортный тур Откажитесь от автобусов и групповых туров – выберите комфорт и свободу! Выберите один из предложенных туров или мы можем вместе создать маршрут, который подходит именно вам и вашей семье. Погрузитесь в уникальную красоту Абхазии – горные реки, каньоны, водопады, горы, пляжи и исторические достопримечательности.
- Гагра.
- Пицунда.
- Озеро Рица.
- Новый Афон.
- Сухум.
- Термальный источник «Кындыг».
- Каньон на реке Мачара «Черниговка».
- Каньон реки «Хашупсе» и многое другое. На всех локациях у вас будет достаточно времени для отдыха и фотографий, никто никого никуда не торопит. Время выезда выберем вместе, чтобы было комфортно. Прохождение границы занимает меньше времени, в отличие от групповых автобусов.
По договорённости.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гагра (обзорная экскурсия)
- Новый-Афон (Новоафонский монастырь, Новоафонский водопад, Псырцхинская ГЭС, Храм Симона Кананита, заброшенная ж/д станция Псырцха)
- Сухум (обзорная экскурсия, набережная Махаджиров, фонтан Грифоны)
- Беслетский мост или мост царицы Тамары XI века
- Беслетская ГЭС
- Каньон на реке Мачара «Черниговка»
- Термальный источник «Кындыг» (по желанию)
Что включено
- Удобный трансфер на комфортном автомобиле Toyota Rav 4 от/до адреса (Сочи, Мацеста, Хоста, Адлер, Сириус)
- Индивидуальный авторский тур на целый день
- Фотосопровождение
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед (кафе или с собой)
- Термальный источник «Кындыг» - 300 руб. /чел.
- Каньон «Черниговка» - 250 руб. /чел.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Обязательно с собой взять:
- Документы, удостоверяющие личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении детей) для прохождения пограничного контроля
- Наличные деньги для дополнительных затрат
- Заряженные гаджеты
- Купальники, плавательные шорты, головные уборы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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