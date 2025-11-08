читать дальше

Сталина в Новом Афоне. Посещение по желанию, вход 500 р. К посещению не рекомендую и вообще убрала бы этот пункт из списка, лучше в Сухуме подольше погулять. Экскурсия короткая, минут 10, далее самостоятельный осмотр. В самом музее довольно скучно, в Сочи и дача намного красивее, и экскурсия интересная и длится час, экскурсовод ходит с тобой во всех залах. А здесь пустая трата времени и денег.



3. Обезьяний питомник. В принципе нормальное место, но хотелось бы более подробную экскурсию, с рассказом о самом научном центре, об изобретении вакцин здесь и т. д. Здесь же все было поверхностно и на скорую руку. Но обезьянки милые. Будьте бдительны и не подходите близко к вольерам, у нас одна из обезьян сняла очки прямо с лица.



4. Ботанический сад. Очень понравился, красивое место и наконец-то был интересный и подробный рассказ экскурсовода. Вместо дачи Сталина лучше задержаться здесь на более долгое время, чтобы еще и самим все посмотреть.



5. В заключение прогулки нас привезли на главную набережную. Очень красивое место: театр, фонтаны, историческая застройка.



В целом экскурсия неплохая, но осталось некоторое ощущение, что сам Сухум мы почти и не посмотрели, наверняка в городе есть еще красивые места, кроме набережной, которые можно было бы посмотреть, если убрать дачу Сталина из программы.