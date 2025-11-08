Мои заказы

Из Гагры - в древний Сухум

Погрузиться в истории о далёком прошлом и ощутить местный колорит
Сухум — столица Абхазии и один из наиболее исторически значимых городов на Черноморском побережье.

Лучше всего о его богатом прошлом расскажут достопримечательности, от особняков времён Российской империи до бронзовых скульптур героев рассказов Фазиля Искандера. Всё это и многое другое вы увидите на экскурсии под увлекательные рассказы гида.
4.7
18 отзывов
Описание экскурсии

  • Обезьяний питомник и единственный в мире памятник обезьяне.
  • Ботанический сад — место произрастания уникальной флоры.
  • Филармония — культурный центр города.
  • Набережная Махаджиров — живописный променад с кафе и ресторанами.
  • Драмтеатр — символ культурной жизни города.
  • Фонтан — отличное место для отдыха.
  • А также другие архитектурные и исторические памятники, представляющие наследие разных эпох.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
  • Поездка проходит на комфортабельных минивэнах Hyundai или микроавтобусах Mercedes (с кондиционером).
  • Дети до 8 лет путешествуют бесплатно (без основного места).

В стоимость входит

  • Трансфер по программе.
  • Экскурсионное обслуживание.

Оплачивается дополнительно

  • Билет в Обезьяний питомник — 400 ₽/взрослый, 200 ₽/детский.
  • Билет в Ботанический сад — 400 ₽/взрослый, 200 ₽/детский.
  • Дача Сталина в Новом Афоне — 500 ₽/чел.
  • Питание.

во вторник и воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1200 ₽
Дети до 12 лет1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Гагре
Провела экскурсии для 3866 туристов
Работаем в сфере туризма с 2007 года. Мы команда профессионалов. Сделаем ваш отдых комфортным и подберём лучшие маршруты по Абхазии. С нами вы насладитесь природой, интересно проведёте время и прикоснётесь к истории древней и вечно молодой республики Абхазия. Наша цель — преподнести гостям правдивую информацию, которую каждый сохранит с теплотой в сердце.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
4
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Оксана
Оксана
8 ноя 2025
Нам понравилась экскурсия. Прогулка по Ботаническому саду доставила особое удовольствие, очень живописно.
Посетили атмосферное историческое место - дачу Сталина в Новом Афоне, увидели обстановку той эпохи, личные вещи вождя, мебель, полюбовались красивыми видами с балкона дачи.
Ольга
Ольга
22 окт 2025
Экскурсия понравилась. Гид Яна очень интересно и познавательно рассказала, водитель Зураб профессионал, в пути чувствуешь себя спокойно. Рекомендуем компанию,Кавказ, соседям по отелю и друзьям. Мы с ними ездили в Новый Афон. Тоже все понравилось
Е
Елена
9 окт 2025
Добрый день! Экскурсия сама по себе неплохая. Но я бы порекомендовала вместо обезьяннего питомника посетить музей, и подольше погулять по набережной. Посещение дачи Сталина - плохая идея. Местность крайне небезопасная,
читать дальше

ограждений нет и надписей о том, что нельзя заходить в определённые места тоже нет. Грязь и мусор везде. Лучше бы прибраться в местах, куда возите туристов. Впечатления очень неприятные! Благодарность экскурсоводу Аните и водителю Захе, приятные люди, старались, как могли.

Екатерина
Екатерина
1 окт 2025
Были на экскурсии из Гагры в Сухум - очень понравилась организация, все четко и понятно. Экскурсовод Сая была внимательна к деталям, старалась сделать наше маленькое путешествие приятным, заботилась о членах
читать дальше

группы, это было заметно. Сама экскурсия включала в себя посещение дегустаций вина, меда, сыра - покупать продукцию не навязывали, остановки были короткими по времени.
Нам очень повезло, что мы приобрели данную экскурсию на Трипстере, через агентов она стоит дороже. Ботанический сад стоит посещения, в обезьяний питомник мы решили не идти. Зато дольше и с удовольствием погуляли по набережной в Сухуме, пешком добрались до рынка. Благодарим ❤️

И
Ирина
26 сен 2025
Экскурсия 26 сентября. Очень понравилась гид Анита. Гид очень интересно и емко рассказывала нам исторические факты на протяжении всего маршрута. Не обошлось, конечно, без дегустаций, но с этим тут ничего
читать дальше

не поделаешь. Продегустировали всем составом, но никто ничего не купил для себя. Посетили дачу Сталина (по желанию), ботанический сад и питомник обезьянок, еще погуляли по набережной Сухум (больше ничего не осматривали в г Сухум). Питомник - это жалкое зрелище, животные живут в маленьких клетках как в приезжих зверинцах, пожалели что сходили. Ботанический сад куда более оставляет позитивные впечатления. Набережная Сухум норм, больше ничего не осматривали. Теперь минус. Минус это водитель Леонид. Езда агрессивная с нарушением привил, выездами на встречную полосу в неположенных местах, часто резко тормозил. Водитель громко включал музыку, на просьбы пассажиров сделать потише проявлял недовольство и почти никак не реагировал.

Мадина
Мадина
Ответ организатора:
Добрый день Ирина!
Обязательно примем мере по отношению к водителю!
По поводу питомника тоже отправим письме!
Приносим свой извинения за предоставленные неудобства в маршруте!
Е
Елена
10 сен 2025
В целом экскурсия неплохая, посетили все предлагаемые места, обо всем по-порядку.

1. Дегустации. Самая утомительная и ненужная часть маршрута, но, к сожалению, она есть на всех экскурсиях, ничего не поделаешь.

2. Дача
читать дальше

Сталина в Новом Афоне. Посещение по желанию, вход 500 р. К посещению не рекомендую и вообще убрала бы этот пункт из списка, лучше в Сухуме подольше погулять. Экскурсия короткая, минут 10, далее самостоятельный осмотр. В самом музее довольно скучно, в Сочи и дача намного красивее, и экскурсия интересная и длится час, экскурсовод ходит с тобой во всех залах. А здесь пустая трата времени и денег.

3. Обезьяний питомник. В принципе нормальное место, но хотелось бы более подробную экскурсию, с рассказом о самом научном центре, об изобретении вакцин здесь и т. д. Здесь же все было поверхностно и на скорую руку. Но обезьянки милые. Будьте бдительны и не подходите близко к вольерам, у нас одна из обезьян сняла очки прямо с лица.

4. Ботанический сад. Очень понравился, красивое место и наконец-то был интересный и подробный рассказ экскурсовода. Вместо дачи Сталина лучше задержаться здесь на более долгое время, чтобы еще и самим все посмотреть.

5. В заключение прогулки нас привезли на главную набережную. Очень красивое место: театр, фонтаны, историческая застройка.

В целом экскурсия неплохая, но осталось некоторое ощущение, что сам Сухум мы почти и не посмотрели, наверняка в городе есть еще красивые места, кроме набережной, которые можно было бы посмотреть, если убрать дачу Сталина из программы.

С
Сергей
23 авг 2025
22.08.2025 брали экскурсию в Сухум. Отмечу, что места посещений с платным входом в стоимость экскурсии не входят и доплачивать нужно отдельно, обедать останавливались в Сухуме также за свой счёт. Экскурсию
читать дальше

проводила Мадлена, водитель Зураб. Мадлена вначале рассказала о маршруте экскурсии, о стоимости билетов и предложила, если есть пожелания, то внести в него места для посещения по желанию туристов. В итоге все определились и дополнительно заехали в Новый Афон на дачу Сталина. При этом от посещения платных мест можно было отказаться, тогда можно было освободившееся время потратить на самостоятельную прогулку по Сухум. В пути следования Мадлена рассказала про Абхазию и места, которые проезжали. Впечатления от экскурсии замечательные. Водитель Зураб аккуратно всех провез по маршруту и довёз по окончании экскурсии до места проживания.

А
Анна
25 июл 2025
Экскурсия очень понравилась. Наш гид Мадлена на протяжении всей экскурсии рассказала очень много информации об Абхазии. Она профессионально провела весь маршрут, была очень внимательна ко всем туристам. Все душевно и с юмором. Посетили также дачу Сталина(очень интересно). Ботанический сад тоже очень понравился. Все было отлично!
Наталья
Наталья
12 июл 2025
Всё понравилось, гид интересно рассказывала, посетили дегустации, ботанический сад, питомник, погуляли в центре Сухума. Дорога конечно дальняя из Цандрипша это нужно учитывать если едете с детьми. Спасибо, мы довольны поездкой 👍
М
Мелегова
24 июн 2025
Экскурсия понравилась. Гид Мадлена рассказывала много интересных фактов про историю Абхазии. Очень дружелюбная и с юмором. Без особой гонки, давала свободное время. Интересная экскурсия в Ботаническом саду, хотелось побыть там подольше. 2 дегустации по дороге - мед и вино/сыры/колбасы.
Adelina
Adelina
14 июн 2025
Отличная экскурсия! Программа хорошая: успели и в Обезьяний питомник заглянуть, и в ботанический сад, и по набережной Махаджиров прогуляться. Понравилось, что показали не только известные места вроде филармонии и драмтеатра,
читать дальше

но и рассказали много интересных фактов.

Гид — просто супер! Видно, что любит своё дело, рассказывала с душой. Ехали в удобном микроавтобусе с кондиционером, всё чётко по времени, без суеты. Водитель тоже принимал участие в беседах, очень доброжелательный и приятный мужчина. Очень приятное впечатление осталось, точно рекомендуем! 👌

Светлана
Светлана
16 мая 2025
В общем, экскурсия понравилась, гид Яна старалась. Что запомнилось-интереснейшая экскурсия в Ботаническом саду, огромное спасибо гиду Давиду, без него это был бы просто красивый сад. Что не понравилось-обратный путь в
читать дальше

Гагру занял более часа, гида высадили вскоре после Сухума, водитель подобрал двух своих нетрезвых знакомых, которые вели себя шумно, отвлекали водителя от дороги. И замечание по кафе, в которое привезли на обед-еда посредственная, и огорчило отсутствие вай-фая. Ребята, вы серьёзно? В месте, куда везете туристов (не у всех есть симкарты) и советуете кушать там(приносить прибыль кафе) и не могут подключить вай-фай… Позорно.

Г
Галина
12 мая 2025
4 мая были на экскурсии «Из Гагры — в древний Сухум». Экскурсовод Саида. Всё заявленное увидели. Цветущий Сухумский ботанический сад, трогательные обезьянки в питомнике, выпили кофе на набережной в "Брехаловке".) Нам понравилось!)
А
Алексей
6 мая 2025
Все прошло хорошо. Единственное, я бы не заезжал на медовую пасеку, так как продают не очень хороший мед по высокой стоимости – это потеря времени и денег. Экскурсию порекомендую, экскурсовод молодец, интересно р эмоционально рассказывала об Абхазии на протяжении всего маршрута.
Дарья
Дарья
27 апр 2025
Посетили экскурсию в Сухум с гидом Славой. Очень интересно слушать, очень много разной информации рассказал нам, которая легко и с удовольствием воспринималась, с погодой сперва не очень повезло, но на прогулке в бот саду солнышко нас порадовало)
Входит в следующие категории Гагры

