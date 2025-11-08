Сухум — столица Абхазии и один из наиболее исторически значимых городов на Черноморском побережье.
Лучше всего о его богатом прошлом расскажут достопримечательности, от особняков времён Российской империи до бронзовых скульптур героев рассказов Фазиля Искандера. Всё это и многое другое вы увидите на экскурсии под увлекательные рассказы гида.
Описание экскурсии
- Обезьяний питомник и единственный в мире памятник обезьяне.
- Ботанический сад — место произрастания уникальной флоры.
- Филармония — культурный центр города.
- Набережная Махаджиров — живописный променад с кафе и ресторанами.
- Драмтеатр — символ культурной жизни города.
- Фонтан — отличное место для отдыха.
- А также другие архитектурные и исторические памятники, представляющие наследие разных эпох.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
- Поездка проходит на комфортабельных минивэнах Hyundai или микроавтобусах Mercedes (с кондиционером).
- Дети до 8 лет путешествуют бесплатно (без основного места).
В стоимость входит
- Трансфер по программе.
- Экскурсионное обслуживание.
Оплачивается дополнительно
- Билет в Обезьяний питомник — 400 ₽/взрослый, 200 ₽/детский.
- Билет в Ботанический сад — 400 ₽/взрослый, 200 ₽/детский.
- Дача Сталина в Новом Афоне — 500 ₽/чел.
- Питание.
во вторник и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
|Дети до 12 лет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина — Организатор в Гагре
Провела экскурсии для 3866 туристов
Работаем в сфере туризма с 2007 года. Мы команда профессионалов. Сделаем ваш отдых комфортным и подберём лучшие маршруты по Абхазии. С нами вы насладитесь природой, интересно проведёте время и прикоснётесь к истории древней и вечно молодой республики Абхазия. Наша цель — преподнести гостям правдивую информацию, которую каждый сохранит с теплотой в сердце.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Оксана
8 ноя 2025
Нам понравилась экскурсия. Прогулка по Ботаническому саду доставила особое удовольствие, очень живописно.
Посетили атмосферное историческое место - дачу Сталина в Новом Афоне, увидели обстановку той эпохи, личные вещи вождя, мебель, полюбовались красивыми видами с балкона дачи.
Ольга
22 окт 2025
Экскурсия понравилась. Гид Яна очень интересно и познавательно рассказала, водитель Зураб профессионал, в пути чувствуешь себя спокойно. Рекомендуем компанию,Кавказ, соседям по отелю и друзьям. Мы с ними ездили в Новый Афон. Тоже все понравилось
Е
Елена
9 окт 2025
Добрый день! Экскурсия сама по себе неплохая. Но я бы порекомендовала вместо обезьяннего питомника посетить музей, и подольше погулять по набережной. Посещение дачи Сталина - плохая идея. Местность крайне небезопасная,
Екатерина
1 окт 2025
Были на экскурсии из Гагры в Сухум - очень понравилась организация, все четко и понятно. Экскурсовод Сая была внимательна к деталям, старалась сделать наше маленькое путешествие приятным, заботилась о членах
И
Ирина
26 сен 2025
Экскурсия 26 сентября. Очень понравилась гид Анита. Гид очень интересно и емко рассказывала нам исторические факты на протяжении всего маршрута. Не обошлось, конечно, без дегустаций, но с этим тут ничего
Мадина
Ответ организатора:
Добрый день Ирина!
Обязательно примем мере по отношению к водителю!
По поводу питомника тоже отправим письме!
Приносим свой извинения за предоставленные неудобства в маршруте!
Е
Елена
10 сен 2025
В целом экскурсия неплохая, посетили все предлагаемые места, обо всем по-порядку.
1. Дегустации. Самая утомительная и ненужная часть маршрута, но, к сожалению, она есть на всех экскурсиях, ничего не поделаешь.
2. Дача
С
Сергей
23 авг 2025
22.08.2025 брали экскурсию в Сухум. Отмечу, что места посещений с платным входом в стоимость экскурсии не входят и доплачивать нужно отдельно, обедать останавливались в Сухуме также за свой счёт. Экскурсию
А
Анна
25 июл 2025
Экскурсия очень понравилась. Наш гид Мадлена на протяжении всей экскурсии рассказала очень много информации об Абхазии. Она профессионально провела весь маршрут, была очень внимательна ко всем туристам. Все душевно и с юмором. Посетили также дачу Сталина(очень интересно). Ботанический сад тоже очень понравился. Все было отлично!
Наталья
12 июл 2025
Всё понравилось, гид интересно рассказывала, посетили дегустации, ботанический сад, питомник, погуляли в центре Сухума. Дорога конечно дальняя из Цандрипша это нужно учитывать если едете с детьми. Спасибо, мы довольны поездкой 👍
М
Мелегова
24 июн 2025
Экскурсия понравилась. Гид Мадлена рассказывала много интересных фактов про историю Абхазии. Очень дружелюбная и с юмором. Без особой гонки, давала свободное время. Интересная экскурсия в Ботаническом саду, хотелось побыть там подольше. 2 дегустации по дороге - мед и вино/сыры/колбасы.
Adelina
14 июн 2025
Отличная экскурсия! Программа хорошая: успели и в Обезьяний питомник заглянуть, и в ботанический сад, и по набережной Махаджиров прогуляться. Понравилось, что показали не только известные места вроде филармонии и драмтеатра,
Светлана
16 мая 2025
В общем, экскурсия понравилась, гид Яна старалась. Что запомнилось-интереснейшая экскурсия в Ботаническом саду, огромное спасибо гиду Давиду, без него это был бы просто красивый сад. Что не понравилось-обратный путь в
Г
Галина
12 мая 2025
4 мая были на экскурсии «Из Гагры — в древний Сухум». Экскурсовод Саида. Всё заявленное увидели. Цветущий Сухумский ботанический сад, трогательные обезьянки в питомнике, выпили кофе на набережной в "Брехаловке".) Нам понравилось!)
А
Алексей
6 мая 2025
Все прошло хорошо. Единственное, я бы не заезжал на медовую пасеку, так как продают не очень хороший мед по высокой стоимости – это потеря времени и денег. Экскурсию порекомендую, экскурсовод молодец, интересно р эмоционально рассказывала об Абхазии на протяжении всего маршрута.
Дарья
27 апр 2025
Посетили экскурсию в Сухум с гидом Славой. Очень интересно слушать, очень много разной информации рассказал нам, которая легко и с удовольствием воспринималась, с погодой сперва не очень повезло, но на прогулке в бот саду солнышко нас порадовало)
