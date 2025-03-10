Экскурсии в Сухум из Гагры

Найдено 3 экскурсии в категории «Сухум» в Гагре, цены от 1500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Путешествие в Сухум из Гагры
На машине
7 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Сухум из Гагр: индивидуальная экскурсия
Путешествие в Сухум из Гагр: набережная, колоннада, ботанический сад и питомник обезьян. Узнайте о традициях Абхазии и насладитесь местной кухней
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
25 мар в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник
На автобусе
11 часов
-
10%
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник
Познакомьтесь с уникальными местами Абхазии, начиная с живописного Сухума и заканчивая расслабляющими термальными источниками в окружении гор
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
27 мар в 09:00
1710 ₽1900 ₽ за человека
Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг
На автобусе
10 часов
Групповая
до 20 чел.
В тренде
Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг
Увидеть столицу Абхазии и горное ущелье, побывать на пасеке, винодельне и в природном спа-комплексе
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 09:00
Завтра в 09:00
27 мар в 09:00
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Сухум»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие в Сухум из Гагры
  2. В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник
  3. Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Набережная
  10. Водопад Молочный
Сколько стоит экскурсия по Гагре в марте 2025
Сейчас в Гагре в категории "Сухум" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 10 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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