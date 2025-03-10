Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Сухум из Гагр: индивидуальная экскурсия
Путешествие в Сухум из Гагр: набережная, колоннада, ботанический сад и питомник обезьян. Узнайте о традициях Абхазии и насладитесь местной кухней
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
25 мар в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Групповая
до 20 чел.
В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник
Познакомьтесь с уникальными местами Абхазии, начиная с живописного Сухума и заканчивая расслабляющими термальными источниками в окружении гор
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
27 мар в 09:00
1710 ₽
1900 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
В трендеАбхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг
Увидеть столицу Абхазии и горное ущелье, побывать на пасеке, винодельне и в природном спа-комплексе
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 09:00
Завтра в 09:00
27 мар в 09:00
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения10 марта 2025Искушенному туристу в Сухуми делать нечего.
- ИИрина10 марта 2025Огромное спасибо регистратору Мадине!!!♥️♥️♥️Отвечает быстро, и экскурсии, и трансфер до Сочи через нее, быстро, чётко, качественно и безопасно! Экскурсии тоже понравилось, гид Алмаз очень подробно рассказывал историю Абхазии, было интересно!
- ЕЕкатерина9 марта 2025Абхазия интересна. Есть что еще посмотреть.
- ААльберт11 февраля 2025Все прошло отлично!!!
- ЮЮлия6 ноября 2024Самая печаль с погодой не повезло, весь день на локациях лил дождь.
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Сухум»
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