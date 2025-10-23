Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в красоту и историю Абхазии. В Сухуме вас ждут захватывающие виды и легенды, вдохновлявшие многих. В Черниговке можно насладиться прогулкой по подвесным мостам и живописными водопадами.
Завершает путешествие посещение термальных источников Кындыг, где можно расслабиться в тёплой минеральной воде. Вкусные дегустации местных продуктов добавят колорита поездке
Завершает путешествие посещение термальных источников Кындыг, где можно расслабиться в тёплой минеральной воде. Вкусные дегустации местных продуктов добавят колорита поездке
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Прогулка по набережной Сухума
- 🌉 Подвесные мосты Черниговки
- 💧 Целебные термальные источники
- 🍷 Дегустация местных деликатесов
- 🚐 Комфортное путешествие на Mercedes-Benz Sprinter
Что можно увидеть
- Фонтан с грифонами
- Драматический театр
- Кафе «Брехаловка»
Описание экскурсии
- Сухум (около часа). Прогуляемся по набережной, чтобы увидеть все ключевые локации города: фонтан с грифонами, драматический театр, знаменитое кафе «Брехаловка». Вы узнаете историю столицы Абхазии и услышите местные легенды
- Ущелье Черниговка (около часа). У вас будет свободное время, чтобы насладиться красотой водопадов, скал и подвесных мостов
- Термальные источники Кындыг (1–1,5 часа). На территории природного курорта вас ждут гидромассажные ванны и насыщенная минералами тёплая вода
- Дегустации (около часа). Сможете попробовать вино, местный сыр и копчёное мясо
В дороге поговорим о традициях Абхазии и местном укладе жизни. О необычной атмосфере Сухума, где переплелись история и современность. Вы узнаете, какими целебными свойствами славятся горячие источники Кындыг.
Организационные детали
- Внимательно прочитайте противопоказания к посещению термальных источников!
- Поездка проходит на Mercedes-Benz Sprinter
- Билеты в ущелье и термальные источники включены в стоимость поездки
- Вас сопровождают гид и водитель из нашей команды
в понедельник, четверг и субботу в 09:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 19 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2200 ₽
|Дети 8-12 лет
|2000 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 59 туристов
Я представляю команду профессиональных гидов и занимаюсь туризмом в Абхазии с 2014 года. Мы с радостью покажем вам красоты нашей республики!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
23 окт 2025
Маршрут прекрасный, очень живописный, источники - супер! Спасибо 😍🫶🏼
Ю
Юлия
6 окт 2025
Экскурсия классная, места очень красивые, водитель и гид профессионалы своего дела! Огромное спасибо организатору!
Михаил
4 окт 2025
Все очень понравилось, особенно Черниговка, безумно красивое место) вообще, Абхазия вся прекрасна! Очень хорошо организована была поездка, забрали вовремя, по дороге завезли в винную дегустацию, где мы выгодно преобрели вино и чачу, экскурсовод Даниил прекрасно рассказывал и шутил) было весело и очень познавательно. Источники просто сказка! Еще хочется такого релакса) Столица Абхазии тоже впечатлила) в общем все было замечательно)
Н
Николаев
2 окт 2025
Съездили сегодня на экскурсию в термальные источники, все очень понравилось, автобус очень комфортный, водитель аккуратный, экскурсовод просто высший класс! И очень повезло с погодой, жары не было, самое то купаться в горячих бассейнах. А Черниговка вообще в сердце запала! Отлично провели время!
Г
Галина
2 сен 2025
В целом очень даже неплохо. Грамотно подобранные локации, все как-то по маршруту аккуратно выстроено. Поездка длинная, но за счет остановок на разных точках получалось немножко ножки размять и в тоже
Kirill
22 июн 2025
4,5/5
Съездили вчера в эту поездку, организатор сразу же задал веселую обстановку, в течение всей поездки рассказал КУЧУ всего, легенды мифы/ про моря, рыбы, растения, и тд, я не люблю всякие
Съездили вчера в эту поездку, организатор сразу же задал веселую обстановку, в течение всей поездки рассказал КУЧУ всего, легенды мифы/ про моря, рыбы, растения, и тд, я не люблю всякие
Входит в следующие категории Гагры
Похожие экскурсии из Гагры
Индивидуальная
до 6 чел.
Гагра: Термальные источники, Черниговка, набережная Сухума
Погрузитесь в мир целебных вод Гагры, насладитесь природой Черниговки и архитектурой Сухума
Начало: В вашем отеле в Гагре
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
19 950 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + Кындыг
Погрузитесь в историю Сухума, насладитесь природой Черниговки и расслабьтесь в термальных источниках Кындыг. Незабываемый день в Абхазии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
1800 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Сухум, Черниговка, Кындыг и грязевые ванны
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: посетите Сухум, Черниговку и Кындыг, насладитесь термальными источниками и природными водопадами
Начало: Цандрипш, Багрипш, Чагрипш, Гагра, Алахадзы, Гагрс...
Расписание: По понедельникам, четвергам и субботам в 09:00.
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
2000 ₽ за человека