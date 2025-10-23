Мои заказы

Сухум, Черниговка и термальные источники - из Гагры (билеты включены)

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии. Прогулка по Сухуму, подвесные мосты Черниговки и целебные источники Кындыг ждут вас
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в красоту и историю Абхазии. В Сухуме вас ждут захватывающие виды и легенды, вдохновлявшие многих. В Черниговке можно насладиться прогулкой по подвесным мостам и живописными водопадами.

Завершает путешествие посещение термальных источников Кындыг, где можно расслабиться в тёплой минеральной воде. Вкусные дегустации местных продуктов добавят колорита поездке
5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Прогулка по набережной Сухума
  • 🌉 Подвесные мосты Черниговки
  • 💧 Целебные термальные источники
  • 🍷 Дегустация местных деликатесов
  • 🚐 Комфортное путешествие на Mercedes-Benz Sprinter
Сухум, Черниговка и термальные источники - из Гагры (билеты включены)© Любовь
Сухум, Черниговка и термальные источники - из Гагры (билеты включены)© Любовь
Сухум, Черниговка и термальные источники - из Гагры (билеты включены)© Любовь
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Фонтан с грифонами
  • Драматический театр
  • Кафе «Брехаловка»

Описание экскурсии

  • Сухум (около часа). Прогуляемся по набережной, чтобы увидеть все ключевые локации города: фонтан с грифонами, драматический театр, знаменитое кафе «Брехаловка». Вы узнаете историю столицы Абхазии и услышите местные легенды
  • Ущелье Черниговка (около часа). У вас будет свободное время, чтобы насладиться красотой водопадов, скал и подвесных мостов
  • Термальные источники Кындыг (1–1,5 часа). На территории природного курорта вас ждут гидромассажные ванны и насыщенная минералами тёплая вода
  • Дегустации (около часа). Сможете попробовать вино, местный сыр и копчёное мясо

В дороге поговорим о традициях Абхазии и местном укладе жизни. О необычной атмосфере Сухума, где переплелись история и современность. Вы узнаете, какими целебными свойствами славятся горячие источники Кындыг.

Организационные детали

  • Внимательно прочитайте противопоказания к посещению термальных источников!
  • Поездка проходит на Mercedes-Benz Sprinter
  • Билеты в ущелье и термальные источники включены в стоимость поездки
  • Вас сопровождают гид и водитель из нашей команды

в понедельник, четверг и субботу в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2200 ₽
Дети 8-12 лет2000 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Любовь
Любовь — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 59 туристов
Я представляю команду профессиональных гидов и занимаюсь туризмом в Абхазии с 2014 года. Мы с радостью покажем вам красоты нашей республики!
Отзывы и рейтинг

Е
Елена
23 окт 2025
Маршрут прекрасный, очень живописный, источники - супер! Спасибо 😍🫶🏼
Маршрут прекрасный, очень живописный, источники - супер! Спасибо 😍🫶🏼Маршрут прекрасный, очень живописный, источники - супер! Спасибо 😍🫶🏼Маршрут прекрасный, очень живописный, источники - супер! Спасибо 😍🫶🏼Маршрут прекрасный, очень живописный, источники - супер! Спасибо 😍🫶🏼Маршрут прекрасный, очень живописный, источники - супер! Спасибо 😍🫶🏼Маршрут прекрасный, очень живописный, источники - супер! Спасибо 😍🫶🏼
Ю
Юлия
6 окт 2025
Экскурсия классная, места очень красивые, водитель и гид профессионалы своего дела! Огромное спасибо организатору!
Михаил
Михаил
4 окт 2025
Все очень понравилось, особенно Черниговка, безумно красивое место) вообще, Абхазия вся прекрасна! Очень хорошо организована была поездка, забрали вовремя, по дороге завезли в винную дегустацию, где мы выгодно преобрели вино и чачу, экскурсовод Даниил прекрасно рассказывал и шутил) было весело и очень познавательно. Источники просто сказка! Еще хочется такого релакса) Столица Абхазии тоже впечатлила) в общем все было замечательно)
Н
Николаев
2 окт 2025
Съездили сегодня на экскурсию в термальные источники, все очень понравилось, автобус очень комфортный, водитель аккуратный, экскурсовод просто высший класс! И очень повезло с погодой, жары не было, самое то купаться в горячих бассейнах. А Черниговка вообще в сердце запала! Отлично провели время!
Г
Галина
2 сен 2025
В целом очень даже неплохо. Грамотно подобранные локации, все как-то по маршруту аккуратно выстроено. Поездка длинная, но за счет остановок на разных точках получалось немножко ножки размять и в тоже
время настойчиво двигались к цели. Очень неплохое место подобрано для питания: вкусно, недорого и быстро. Экскурсовод Айнар - человек с юмором, нам понравился. Сразу обговорил маршрут, предложил заехать дополнительно в Драндский собор (изумительное место, не пожалели). Жаль, конечно, что в столице совсем немножко времени были. Вот там хотелось бы чуть больше времени. И отдельное спасибо фирме, что не отменила экскурсию, хотя вместо заявленных 20 человек в группе нас было 8 взрослых и пара детей.
P.S. не очень поняли ситуацию с пересадкой в другой автобус на обратном пути. Остановились в туалет сходить. Там стоял другой экскурсионный автобус и в итоге нас попросили перейти в него.

Kirill
Kirill
22 июн 2025
4,5/5
Съездили вчера в эту поездку, организатор сразу же задал веселую обстановку, в течение всей поездки рассказал КУЧУ всего, легенды мифы/ про моря, рыбы, растения, и тд, я не люблю всякие
экскурсии, но было интересно послушать

много всего посетили за один раз, дегустировали мед, на алко мы не ходили, но они там оочень долго торчали…

Термальные источники 💣

Черниговское ущелье, очень много народу, фото затруднительно поделать было, сухум красиво, но мало времени получилось там побыть, в монастыре за доп стоимость особо ничего интересного(набрали воды)

Так все отлично, но из минусов обратная дорога очень долгая (+-3 часа, пока еще всех развезли) и какой то пьяный мужик всю дорогу нес какой-то бред

4,5/54,5/5

