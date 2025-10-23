читать дальше

время настойчиво двигались к цели. Очень неплохое место подобрано для питания: вкусно, недорого и быстро. Экскурсовод Айнар - человек с юмором, нам понравился. Сразу обговорил маршрут, предложил заехать дополнительно в Драндский собор (изумительное место, не пожалели). Жаль, конечно, что в столице совсем немножко времени были. Вот там хотелось бы чуть больше времени. И отдельное спасибо фирме, что не отменила экскурсию, хотя вместо заявленных 20 человек в группе нас было 8 взрослых и пара детей.

P.S. не очень поняли ситуацию с пересадкой в другой автобус на обратном пути. Остановились в туалет сходить. Там стоял другой экскурсионный автобус и в итоге нас попросили перейти в него.