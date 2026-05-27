Представьте: горная дорога, свежий воздух, ущелья, водопады и густые леса Кавказа вокруг. На кабриолете мы отправимся к озеру Рица — главной природной жемчужине Абхазии.
В пути — Голубое озеро, Юпшарский каньон, живописные смотровые площадки и остановки в самых красивых местах маршрута.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Гагры
9:00–10:30 — дорога через Рицинский национальный парк
Поедем вдоль живописного побережья и горных ущелий с остановками для фото.
10:30–11:00 — Голубое озеро
Вы увидите ярко-бирюзовую воду, цвет которой не меняется в любое время года.
11:00–11:30 — Юпшарский каньон
Проедем через узкое ущелье, которое называют Каменным мешком.
11:30–12:00 — водопады Девичьи и Мужские Слёзы
Остановимся у живописных водопадов и поговорим о связанных с ними легендах.
12:30–13:30 — озеро Рица
Прибудем к главной жемчужине Абхазии. У вас будет свободное время для прогулок и любования природой.
13:30–14:30 — обед
По желанию сделаем паузу в кафе с местной кухней.
14:30–16:30 — обратная дорога
Сможем ещё раз остановиться в понравившихся местах.
16:30–17:00 — в это время вернёмся в Гагру
Тайминг гибкий: если захотите подольше задержаться у озера или в парке, спокойно изменим темп путешествия. По желанию также сделаем остановки на бесплатных дегустациях местного вина, мёда и сыра.
В дороге вы узнаете:
- как появилось озеро Рица и почему его считают символом Абхазии
- какие легенды связаны с горами и озёрами Кавказа
- как формировались местные ущелья и каньоны
- где находятся самые красивые и уединённые смотровые точки
Организационные детали
- Едем на кабриолете Mercedes-Benz. Детское кресло — по запросу
- Дополнительные расходы: въезд в заповедную зону — 1000 ₽ за взрослого, 500 ₽ за ребёнка 8–12 лет, обед — по желанию
- Встретим вас в любом городе Абхазии
- С вами будет гид-водитель из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 63 туристов
Живу и работаю в Абхазии и хорошо знаю её природу, дороги и характер. Организую групповые и индивидуальные экскурсии, продумывая маршруты так, чтобы за один день вы увидели главное — без спешки и перегрузки. Работаю в команде с коллегами.
