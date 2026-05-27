Представьте: горная дорога, свежий воздух, ущелья, водопады и густые леса Кавказа вокруг. На кабриолете мы отправимся к озеру Рица — главной природной жемчужине Абхазии. В пути — Голубое озеро, Юпшарский каньон, живописные смотровые площадки и остановки в самых красивых местах маршрута.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 14 150 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Гагры

9:00–10:30 — дорога через Рицинский национальный парк

Поедем вдоль живописного побережья и горных ущелий с остановками для фото.

10:30–11:00 — Голубое озеро

Вы увидите ярко-бирюзовую воду, цвет которой не меняется в любое время года.

11:00–11:30 — Юпшарский каньон

Проедем через узкое ущелье, которое называют Каменным мешком.

11:30–12:00 — водопады Девичьи и Мужские Слёзы

Остановимся у живописных водопадов и поговорим о связанных с ними легендах.

12:30–13:30 — озеро Рица

Прибудем к главной жемчужине Абхазии. У вас будет свободное время для прогулок и любования природой.

13:30–14:30 — обед

По желанию сделаем паузу в кафе с местной кухней.

14:30–16:30 — обратная дорога

Сможем ещё раз остановиться в понравившихся местах.

16:30–17:00 — в это время вернёмся в Гагру

Тайминг гибкий: если захотите подольше задержаться у озера или в парке, спокойно изменим темп путешествия. По желанию также сделаем остановки на бесплатных дегустациях местного вина, мёда и сыра.

В дороге вы узнаете:

как появилось озеро Рица и почему его считают символом Абхазии

какие легенды связаны с горами и озёрами Кавказа

как формировались местные ущелья и каньоны

где находятся самые красивые и уединённые смотровые точки

Организационные детали