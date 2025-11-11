Мы покажем все самые живописные места Абхазии: курортную Гагру, озеро Рица, Юпшарский каньон, обрыв «Прощай, Родина» и водопады с чистейшей горной водой. Поделимся любопытными фактами о самобытных традициях, богатой истории и завораживающей природе страны и сделаем все, чтобы путешествие запомнилось вам надолго.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Гагра и потрясающие панорамы

Вы полюбуетесь рощей с гималайскими кедрами и секвойей, рассмотрите подвесной мост и остановитесь у Бзыбской крепости 8−10 веков. А также подниметесь на смотровую площадку с шикарным видом на море и Пицундский мыс.

Водопады, озера, каньоны и не только

Вы насладитесь завораживающими панорамами озера Рица, посетите Юпшарский и Гегский каньоны и погуляете по самшитовому лесу. Кроме того, раскроете секрет необычного цвета воды в Голубом озере и увидите водопады «Мужские слёзы», «Женские слёзы» и «Птичий клюв». А ещё заглянете на дачу Сталина и рассмотрите аутентичные предметы советского быта.

Организационные детали