Мы покажем все самые живописные места Абхазии: курортную Гагру, озеро Рица, Юпшарский каньон, обрыв «Прощай, Родина» и водопады с чистейшей горной водой.
Поделимся любопытными фактами о самобытных традициях, богатой истории и завораживающей природе страны и сделаем все, чтобы путешествие запомнилось вам надолго.
Поделимся любопытными фактами о самобытных традициях, богатой истории и завораживающей природе страны и сделаем все, чтобы путешествие запомнилось вам надолго.
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Гагра и потрясающие панорамы
Вы полюбуетесь рощей с гималайскими кедрами и секвойей, рассмотрите подвесной мост и остановитесь у Бзыбской крепости 8−10 веков. А также подниметесь на смотровую площадку с шикарным видом на море и Пицундский мыс.
Водопады, озера, каньоны и не только
Вы насладитесь завораживающими панорамами озера Рица, посетите Юпшарский и Гегский каньоны и погуляете по самшитовому лесу. Кроме того, раскроете секрет необычного цвета воды в Голубом озере и увидите водопады «Мужские слёзы», «Женские слёзы» и «Птичий клюв». А ещё заглянете на дачу Сталина и рассмотрите аутентичные предметы советского быта.
Организационные детали
- Обязательная доплата: Рицинский национальный парк — 700 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка
- По желанию — дача Сталина — 250 ₽ за взрослого, 100 ₽ за ребёнка
- Экскурсия проводится для путешественников старше 4 лет
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- У Голубого озера есть зиплайн, можно покататься — стоимость 1000 ₽ с человека
- По желанию возможно посетить город Пицунда — 2000 ₽ за группу
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астамур — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 5706 туристов
Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Астамур. Мне 40 лет, я родился и вырос в Пицунде, по образованию — учитель географии. С 2004 года я работаю проводником по Абхазии,Задать вопрос
Входит в следующие категории Гагры
Похожие экскурсии из Гагры
Мини-группа
до 8 чел.
Гегский водопад + озеро Рица
Тимур и его команда приглашают на незабываемую экскурсию по Гагре и окрестностям. Более 15 остановок, включая водопады и озеро Рица. Присоединяйтесь
Начало: От места проживания в Гагре
Расписание: в понедельник и вторник в 08:30, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 08:30
12 ноя в 09:00
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Рица и окрестности: экскурсия из Гагры
Путешествие по Абхазии: озеро Рица, Голубое озеро и Юпшарский каньон. Узнайте местные легенды и насладитесь природной красотой в дружеской атмосфере
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Кабриолетный тур из Гагры к озеру Рица: приключение в Абхазии
Путешествие на кабриолете по живописным местам Гагры и озера Рица. Уникальные пейзажи и исторические рассказы ждут вас
Начало: У вашего отеля
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
14 100 ₽ за всё до 3 чел.