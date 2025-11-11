Мои заказы

Озеро Рица и окрестности (из Гагры)

Насладиться волшебной абхазской природой и узнать о местной жизни на автопешеходной экскурсии
Мы покажем все самые живописные места Абхазии: курортную Гагру, озеро Рица, Юпшарский каньон, обрыв «Прощай, Родина» и водопады с чистейшей горной водой.

Поделимся любопытными фактами о самобытных традициях, богатой истории и завораживающей природе страны и сделаем все, чтобы путешествие запомнилось вам надолго.
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Гагра и потрясающие панорамы

Вы полюбуетесь рощей с гималайскими кедрами и секвойей, рассмотрите подвесной мост и остановитесь у Бзыбской крепости 8−10 веков. А также подниметесь на смотровую площадку с шикарным видом на море и Пицундский мыс.

Водопады, озера, каньоны и не только

Вы насладитесь завораживающими панорамами озера Рица, посетите Юпшарский и Гегский каньоны и погуляете по самшитовому лесу. Кроме того, раскроете секрет необычного цвета воды в Голубом озере и увидите водопады «Мужские слёзы», «Женские слёзы» и «Птичий клюв». А ещё заглянете на дачу Сталина и рассмотрите аутентичные предметы советского быта.

Организационные детали

  • Обязательная доплата: Рицинский национальный парк — 700 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка
  • По желанию — дача Сталина — 250 ₽ за взрослого, 100 ₽ за ребёнка
  • Экскурсия проводится для путешественников старше 4 лет
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • У Голубого озера есть зиплайн, можно покататься — стоимость 1000 ₽ с человека
  • По желанию возможно посетить город Пицунда — 2000 ₽ за группу

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астамур
Астамур — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 5706 туристов
Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Астамур. Мне 40 лет, я родился и вырос в Пицунде, по образованию — учитель географии. С 2004 года я работаю проводником по Абхазии,
с удовольствием открываю для своих путешественников самые красивые уголки Абхазии. Путешествия для меня — не просто работа, а настоящая страсть, и я всегда стремлюсь поделиться этой любовью с теми, кто присоединился к моим поездкам. Вместе с моей небольшой командой мы стараемся не только показать красоты нашей республики, но и погрузить гостей в её атмосферу и помочь проникнуться её культурой.

