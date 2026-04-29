Лыхны, Отхара и каньон Ыгри - из Гагры

Исследовать аутентичную Абхазию через природу, архитектуру, религию и уклад местной жизни
Это маршрут для тех, кто хочет за один день прочувствовать дух настоящей Абхазии.

От Гагры через самшитовые леса и исторические сёла Лыхны и Дурипш мы направимся к живописному каньону Ыгри.

По пути вы увидите древние храмы, сакральные поляны и уникальные природные локации, познакомитесь с культурой и традициями региона.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Начнём с Гагры: рассмотрим старинную архитектуру и ощутим курортную атмосферу.

Затем отправимся в самшитовый лес вдоль реки Мчишта. Он славится природной красотой и уникальной флорой.

Посетим село Лыхны, известное старинными храмами и местами силы. Вы ощутите дух древности и узнаете о местной культуре.

Заедем в село Дурипш — и окунёмся в его необычную историю.

Завершим программу прогулкой к каньону Ыгри с живописными видами и отличными природными декорациями для фото.

Вы узнаете:

  • почему поляна Лыхнашта считается сакральным местом
  • как появилось Отхарское форелевое хозяйство
  • как формировался традиционный уклад абхазской жизни и какие ценности сохраняются до сих пор
  • чем уникальны самшитовые леса вдоль реки Мчишта

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном полноприводном автомобиле
  • Отдельно оплачивается: вход в каньон Ыгри — 300 ₽ за чел., обед — по желанию
  • В программе предусмотрена пешая прогулка до каньона — 30 мин в одну сторону
  • В каньоне есть возможность прогуляться под скалой (возьмите с собой резиновую обувь)
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

в субботу и воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 31 туриста
Уникальность наших экскурсий — в глубоком погружении в атмосферу и культуру Абхазии. Мы не просто показываем вам яркие достопримечательности — мы создаем опыт, который точно запомнится!

Отзывы и рейтинг

М
Замечательная экскурсия, красивая, познавательная. Посетили все зпявленные локации, получила массу положительных эмоций. Гид Дмитрий выше всяких похвал, отличный водитель и рассказчик. Огромная благодарность за отношение к своей стране и к нам туристам.
А
Нас полностью устроила экскурсия. Отзывчивые организаторы и комфорт поездки в целом. Дополнительным плюсом был вайфай в автомобиле. По экскурсии всё было комфортно, нас завезли во все обещанные места, плюс учитывали
все пожелания. Можно было заехать на дополнительные объекты. Экскурсия была душевная и непринуждённая. После нас завезли покушать в хороший ресторан. Всем рекомендую, у ребят есть ещё дополнительные маршруты и вам организуют отдых "под ключ." Рекомендую данную экскурсию, как по отзывчивости и вежливости организаторов, так и по наполненности программы. Включённость организаторов в маршрут стоит отдельной похвалы. Нам всё очень понравилось и не было какого-то дискомфорта. Плюс необычный маршрут по Абхазии, места где мы раньше не были, хоть приехали в третий раз. Очень рекомендую обратить внимание на данную экскурсию!

Ответ организатора:
Спасибо большое 🤍 очень приятно получить такой отзыв, стараемся сделать ваш отдых очень комфортным и показать всю красоту Апсны

