Это маршрут для тех, кто хочет за один день прочувствовать дух настоящей Абхазии.
От Гагры через самшитовые леса и исторические сёла Лыхны и Дурипш мы направимся к живописному каньону Ыгри.
По пути вы увидите древние храмы, сакральные поляны и уникальные природные локации, познакомитесь с культурой и традициями региона.
Описание экскурсии
Начнём с Гагры: рассмотрим старинную архитектуру и ощутим курортную атмосферу.
Затем отправимся в самшитовый лес вдоль реки Мчишта. Он славится природной красотой и уникальной флорой.
Посетим село Лыхны, известное старинными храмами и местами силы. Вы ощутите дух древности и узнаете о местной культуре.
Заедем в село Дурипш — и окунёмся в его необычную историю.
Завершим программу прогулкой к каньону Ыгри с живописными видами и отличными природными декорациями для фото.
Вы узнаете:
- почему поляна Лыхнашта считается сакральным местом
- как появилось Отхарское форелевое хозяйство
- как формировался традиционный уклад абхазской жизни и какие ценности сохраняются до сих пор
- чем уникальны самшитовые леса вдоль реки Мчишта
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном полноприводном автомобиле
- Отдельно оплачивается: вход в каньон Ыгри — 300 ₽ за чел., обед — по желанию
- В программе предусмотрена пешая прогулка до каньона — 30 мин в одну сторону
- В каньоне есть возможность прогуляться под скалой (возьмите с собой резиновую обувь)
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
в субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 31 туриста
Уникальность наших экскурсий — в глубоком погружении в атмосферу и культуру Абхазии. Мы не просто показываем вам яркие достопримечательности — мы создаем опыт, который точно запомнится!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Замечательная экскурсия, красивая, познавательная. Посетили все зпявленные локации, получила массу положительных эмоций. Гид Дмитрий выше всяких похвал, отличный водитель и рассказчик. Огромная благодарность за отношение к своей стране и к нам туристам.
А
Нас полностью устроила экскурсия. Отзывчивые организаторы и комфорт поездки в целом. Дополнительным плюсом был вайфай в автомобиле. По экскурсии всё было комфортно, нас завезли во все обещанные места, плюс учитывали
Виктория
Ответ организатора:
Спасибо большое 🤍 очень приятно получить такой отзыв, стараемся сделать ваш отдых очень комфортным и показать всю красоту Апсны
5000 ₽ за человека