1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Незабываемое путешествие по Абхазии из Гагры с посещением озера Рица
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетив озеро Рица, каньоны и водопады
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1283010 264₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Гагра: Термальные источники, Черниговка, набережная Сухума
Погрузитесь в мир целебных вод Гагры, насладитесь природой Черниговки и архитектурой Сухума
Начало: в вашем отеле в Гаграх
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1760014 080₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Погрузитесь в мир Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад, Юпшарский каньон и другие природные чудеса ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: Гагра
«Подниметесь на смотровую площадку Юпшарского каньона, полюбуетесь Гегским водопадом и оцените знаменитую Рицу»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия к озеру Мзы и альпийским лугам - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, где каждый шаг открывает новые красоты и загадки
Начало: В вашем отеле в Гагре
«А также посетите впечатляющий Юпшарский каньон и навестите звезду Абхазии — озеро Рица»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
25 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Фантастический каньон Хашупсе и красоты Гагры
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
«Что вас ожидает: Каньоны Хашупсе считаются одними из самых впечатляющих и захватывающих каньонов в регионе»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
16 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
11 часов
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
Начало: Ваш отель, по адресу
«Давайте отправимся в Аацынский каньон, который расположен в устье реки Аапста»
Расписание: Среда и суббота в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел5 июня 2024Мы были на экскурсии «душевное путешествие» и наш гид был Алхас. Большая ему благодарность за этот чудесный день! Нас забрали от
- ИИнна3 июня 2024Сегодня посетили озеро Рицу, путешествие было волшебное. Комфортный минивен, прекрасный гид Дамей, увлекательный рассказ, дети в полном восторге. Очень красивые локации!!!
- ААлександра30 мая 2024Хотим выразить огромную благодарность гиду Алхасу, что познакомил нас с культурой и природными достопримечательностями Абхазии. Алхас отлично знает историю своего государства, было очень приятно ознакомиться с ней. Мы получили хорошие совместные кадры, благодаря нашему замечательному гиду
- ИИгорь15 мая 2024Спасибо! Впечатления остались не забываемые)
- ККсения9 мая 2024Добрый день, проведи день в Абхазии в компании гида Руслана. Отлично спланирован маршрут, приятный собеседник, владеет информацией на отлично.
- ДДмитрий30 апреля 2024Провели отличный день с хорошим человеком! Спасибо большое нашему гиду Баталу!!! Ездили в Черниговку, Сухум и на горячие источники. За
- ЕЕкатерина29 апреля 2024Все было отлично, Руслан приехал во время, машину водит отлично, очень аккуратно и видно что несет ответственность за пассажиров, экскурсия очень понравилась, Абхазия великолепна! Вернемся сюда еще через 3 год
- ММаксим11 марта 2024Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное время, любые остановки! Рекомендую 👍
- ННадежда25 ноября 2023Ездили летом на эту экскурсию. Это был единственный дождливый день нашего отпуска. Рауль нас сразу предупредил, что есть вероятность не
- ООксана26 октября 2023Замечательная поездка. Очень рекомендую маленькой компании. Места завораживают своей красотой. Водитель Леонид просто большой молодец.
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Каньоны»
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