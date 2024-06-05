Экскурсии по каньонам

Найдено 6 экскурсий в категории «Каньоны» в Гагре, цены от 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
730 отзывов
Незабываемое путешествие по Абхазии из Гагры с посещением озера Рица
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетив озеро Рица, каньоны и водопады
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1283010 264 за всё до 7 чел.
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Гагра: Термальные источники, Черниговка, набережная Сухума
Погрузитесь в мир целебных вод Гагры, насладитесь природой Черниговки и архитектурой Сухума
Начало: в вашем отеле в Гаграх
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1760014 080 за всё до 6 чел.
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
7 часов
36 отзывов
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Погрузитесь в мир Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад, Юпшарский каньон и другие природные чудеса ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: Гагра
«Подниметесь на смотровую площадку Юпшарского каньона, полюбуетесь Гегским водопадом и оцените знаменитую Рицу»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Альпийские луга и озеро Мзы
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Экскурсия к озеру Мзы и альпийским лугам - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, где каждый шаг открывает новые красоты и загадки
Начало: В вашем отеле в Гагре
«А также посетите впечатляющий Юпшарский каньон и навестите звезду Абхазии — озеро Рица»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
25 000 за всё до 6 чел.
Фантастический каньон Хашупсе и красоты Гагры
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
Фантастический каньон Хашупсе и красоты Гагры
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
«Что вас ожидает: Каньоны Хашупсе считаются одними из самых впечатляющих и захватывающих каньонов в регионе»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
16 500 за всё до 7 чел.
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
🐴 Конные прогулки
Групповая
11 часов
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
Начало: Ваш отель, по адресу
«Давайте отправимся в Аацынский каньон, который расположен в устье реки Аапста»
Расписание: Среда и суббота в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    5 июня 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Мы были на экскурсии «душевное путешествие» и наш гид был Алхас. Большая ему благодарность за этот чудесный день! Нас забрали от
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    отеля и комфортно по живописной дороге доставили до Озера Ритц. По нашей просьбе часто останавливал в живописных местах для фото, про каждое дерево и каждую гору, про жизнь и туристические места рассказывал очень подробно, это было интересно. Если нам что-то захотелось, Алхас помогал и подсказывал, терпеливо давал время нам на изучение места и обед. Мы попросили добавить дачу Сталина и прогулку на катере, был восхитительный день. В экскурсии собраны красивые места рядом с Гагрой и озером, море, озеро, горы, реки и все это за несколько часов, неописуемая красота. Спасибо за этот день.

  • И
    Инна
    3 июня 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Сегодня посетили озеро Рицу, путешествие было волшебное. Комфортный минивен, прекрасный гид Дамей, увлекательный рассказ, дети в полном восторге. Очень красивые локации!!!
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  • А
    Александра
    30 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Хотим выразить огромную благодарность гиду Алхасу, что познакомил нас с культурой и природными достопримечательностями Абхазии. Алхас отлично знает историю своего государства, было очень приятно ознакомиться с ней. Мы получили хорошие совместные кадры, благодаря нашему замечательному гиду
  • И
    Игорь
    15 мая 2024
    Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
    Спасибо! Впечатления остались не забываемые)
  • К
    Ксения
    9 мая 2024
    Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
    Добрый день, проведи день в Абхазии в компании гида Руслана. Отлично спланирован маршрут, приятный собеседник, владеет информацией на отлично.
  • Д
    Дмитрий
    30 апреля 2024
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Провели отличный день с хорошим человеком! Спасибо большое нашему гиду Баталу!!! Ездили в Черниговку, Сухум и на горячие источники. За
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    разговорами время в пути пролетело незаметно. Узнали много интересных фактов об Абхазии и особенностях жизни местных жителей. А также прочувствовали местный колорит,побывав в гостях у абхазской семьи,где угостились кофе,клубникой и вкуснейшей чурчхелой,а также купили домашних вкусняшек домой. По пути Батал сделал остановки везде,где нам было необходимо. Спасибо вам за прекрасный день и побольше хороших туристов! Надеемся на скорую встречу!

  • Е
    Екатерина
    29 апреля 2024
    Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
    Все было отлично, Руслан приехал во время, машину водит отлично, очень аккуратно и видно что несет ответственность за пассажиров, экскурсия очень понравилась, Абхазия великолепна! Вернемся сюда еще через 3 год
  • М
    Максим
    11 марта 2024
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное время, любые остановки! Рекомендую 👍
    Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченноеСпасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченноеСпасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченноеСпасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченноеСпасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченноеСпасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное
  • Н
    Надежда
    25 ноября 2023
    Альпийские луга и озеро Мзы
    Ездили летом на эту экскурсию. Это был единственный дождливый день нашего отпуска. Рауль нас сразу предупредил, что есть вероятность не
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    пройти полный маршрут. Но мы все равно поехали. Экскурсия была интересной, места потрясающие и дождь мы застали знатный)))) но мы все равно были довольны👍 полный маршрут мы к сожалению не прошли из за непогоды, но Рауль сделал максимум возможного чтобы показать нам как можно больше) спасибо! Описывать экскурсию и увиденное не буду, что бы те кто поедут увидели всё своими глазами)

    Ездили летом на эту экскурсию. Это был единственный дождливый день нашего отпуска. Рауль нас сразу предупредилЕздили летом на эту экскурсию. Это был единственный дождливый день нашего отпуска. Рауль нас сразу предупредилЕздили летом на эту экскурсию. Это был единственный дождливый день нашего отпуска. Рауль нас сразу предупредилЕздили летом на эту экскурсию. Это был единственный дождливый день нашего отпуска. Рауль нас сразу предупредилЕздили летом на эту экскурсию. Это был единственный дождливый день нашего отпуска. Рауль нас сразу предупредил
  • О
    Оксана
    26 октября 2023
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Замечательная поездка. Очень рекомендую маленькой компании. Места завораживают своей красотой. Водитель Леонид просто большой молодец.

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Каньоны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
  2. Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
  3. Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
  4. Альпийские луга и озеро Мзы
  5. Фантастический каньон Хашупсе и красоты Гагры
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Набережная
  10. Замок принца Ольденбургского
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июне 2024
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