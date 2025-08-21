Мои заказы

Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры

Откройте для себя захватывающий мир каньонов Хашупсе! Путешествие среди белых скал и чистейшей воды подарит незабываемые эмоции и фотографии
Поездка в каньоны Хашупсе - это уникальная возможность погрузиться в мир белых скал и горных рек. Туристы смогут пройти по руслу реки, насладиться видами подвесного моста и самшитовой рощи. Экскурсия начинается в Гагре и подходит для всех, кто старше 6 лет. Для безопасности предусмотрен инструктаж, а для комфорта - специальная обувь. Это приключение оставит яркие впечатления и удивительные фотографии
4.8
5 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌄 Белые скалы и горные реки
  • 🌳 Самшитовая роща
  • 🌉 Подвесной мост
  • 📸 Яркие фотографии
  • 👟 Безопасность и комфорт
Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Белые скалы
  • Самшитовая роща
  • Подвесной мост

Описание водной прогулки

Белые скалы у моря — единственное место на побережье, где в воду уходит голый известняк (его часто путают с мрамором).

Самшитовая роща с прохладной тенью и ароматом зелени.

Большой и Малый каньоны — вас ждёт прогулка по руслу горной реки: местами будет по колено, местами по пояс.

Подвесной мост с видом на каньон и шум реки под ногами.

Организационные детали

  • Поездка проходит на минивэне Toyota Voxy или джипе
  • Рекомендованный возраст 6+
  • Пройдём около 1 км по горной, но спокойной реке — мы проведём инструктаж и расскажем о безопасности на маршруте
  • Вам понадобится специальная обувь — старые кроссовки или коралловые тапочки. С собой также можно взять надувной круг или матрас, чтобы сплавиться по реке
  • По желанию организуем рыбалку на форелевом хозяйстве — подробности уточняйте в переписке
  • Вас буду сопровождать я или другой представитель нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айнар
Айнар — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 34 туристов
Добрый день, дорогие гости! Меня зовут Айнар, вместе с моей командой водителей и проводников буду рад познакомить вас с природой и красотами Абхазии. Мы проводим поездки позитивно и доброжелательно, с большим вниманием относимся к индивидуальным пожеланиям путешественников. Надеемся на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг

Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
2
1
Е
Екатерина
21 авг 2025
Название экскурсии звучит очень привлекательно, фотографии завораживают. Но что на самом деле? Каньон действительно впечатляющий, будто попадаешь в джунгли Юго-Восточной Азии. Нам не очень повезло - вода была непрозрачная, за
читать дальше

пару дней до экскурсии были ливни и даже сошли сели. Но по сути никакой экскурсии не было. Водитель был просто водителем. Забрал у отеля, довез до места, подождал и отвез обратно. Есть дополнительные траты, но мы были предупреждены заранее о них: спуск к самому каньону можно совершить на баггах (300 руб. на одного в обе стороны), сап (1 сап на двух человек, 1000 руб.). Если вы опытный сапбордист, значит прогулка по каньону вам понравится. Мы буквально пару раз катались на сапах, поэтому для нас было испытанием идти против течения горной реки в окружении таких же неумех. Лучше бы выбрали пеший вариант (но это наш косяк). Прошли примерно половину маршрута, после чего пришлось повернуть обратно. Главный совет - обязательны аквасоки и купальник (одежду лучше оставлять на берегу). Стоит ли эта экскурсия 15 000? - вряд ли! Еще раз повторю, что нас довезли в оба конца и все. Также в маршруте прописаны Белые скалы. Если бы я не напомнила водителю про них, он бы вряд ли завез. На вопрос: а когда они будут? Он ответил: а нужно туда заехать? Ну ладно, давайте заедем. Не могу сказать, что разочарована, виды в каньоне красивые, но все остальное - так себе.

Е
Елена
12 авг 2025
Замечательная экскурсия!
Можно отметить доброжелательного водителя, комфортабельное авто, а также много полезной информации.
Нам все очень понравилось, будем заказывать еще!
Д
Дмитрий
13 июл 2025
Отличная экскурсия. Красивый каньон. Нужно быть готовым ехать на сабборде по горной речке, иначе прогулка по каньону будет не интересной. За гидрокостюмы не обязательно переплачивать
Л
Ляца
26 июн 2025
Айнар приятный гид, постарался сделать все для нашего комфорта и обеспечения хорошего впечатления от поездки)
Ю
Юлия
23 июн 2025
Добрый день! Сегодня были на экскурсии с Айнаром. Остались довольны поездкой! Пожалели, что не взяли гидрокостюмы) водичка бодрящая! Если Вы испугаетесь холодной воды и сапов, Айнар прокатит каждого из вас, за что ему отдельная благодарность! И плюс музыкальное сопровождение не оставит никого равнодушным! И виды потрясающие!

Входит в следующие категории Гагры

