читать дальше

пару дней до экскурсии были ливни и даже сошли сели. Но по сути никакой экскурсии не было. Водитель был просто водителем. Забрал у отеля, довез до места, подождал и отвез обратно. Есть дополнительные траты, но мы были предупреждены заранее о них: спуск к самому каньону можно совершить на баггах (300 руб. на одного в обе стороны), сап (1 сап на двух человек, 1000 руб.). Если вы опытный сапбордист, значит прогулка по каньону вам понравится. Мы буквально пару раз катались на сапах, поэтому для нас было испытанием идти против течения горной реки в окружении таких же неумех. Лучше бы выбрали пеший вариант (но это наш косяк). Прошли примерно половину маршрута, после чего пришлось повернуть обратно. Главный совет - обязательны аквасоки и купальник (одежду лучше оставлять на берегу). Стоит ли эта экскурсия 15 000? - вряд ли! Еще раз повторю, что нас довезли в оба конца и все. Также в маршруте прописаны Белые скалы. Если бы я не напомнила водителю про них, он бы вряд ли завез. На вопрос: а когда они будут? Он ответил: а нужно туда заехать? Ну ладно, давайте заедем. Не могу сказать, что разочарована, виды в каньоне красивые, но все остальное - так себе.