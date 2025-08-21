Поездка в каньоны Хашупсе - это уникальная возможность погрузиться в мир белых скал и горных рек. Туристы смогут пройти по руслу реки, насладиться видами подвесного моста и самшитовой рощи. Экскурсия начинается в Гагре и подходит для всех, кто старше 6 лет. Для безопасности предусмотрен инструктаж, а для комфорта - специальная обувь. Это приключение оставит яркие впечатления и удивительные фотографии
5 причин купить эту прогулку
- 🌄 Белые скалы и горные реки
- 🌳 Самшитовая роща
- 🌉 Подвесной мост
- 📸 Яркие фотографии
- 👟 Безопасность и комфорт
Что можно увидеть
- Белые скалы
- Самшитовая роща
- Подвесной мост
Описание водной прогулки
Белые скалы у моря — единственное место на побережье, где в воду уходит голый известняк (его часто путают с мрамором).
Самшитовая роща с прохладной тенью и ароматом зелени.
Большой и Малый каньоны — вас ждёт прогулка по руслу горной реки: местами будет по колено, местами по пояс.
Подвесной мост с видом на каньон и шум реки под ногами.
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне Toyota Voxy или джипе
- Рекомендованный возраст 6+
- Пройдём около 1 км по горной, но спокойной реке — мы проведём инструктаж и расскажем о безопасности на маршруте
- Вам понадобится специальная обувь — старые кроссовки или коралловые тапочки. С собой также можно взять надувной круг или матрас, чтобы сплавиться по реке
- По желанию организуем рыбалку на форелевом хозяйстве — подробности уточняйте в переписке
- Вас буду сопровождать я или другой представитель нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айнар — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 34 туристов
Добрый день, дорогие гости! Меня зовут Айнар, вместе с моей командой водителей и проводников буду рад познакомить вас с природой и красотами Абхазии. Мы проводим поездки позитивно и доброжелательно, с большим вниманием относимся к индивидуальным пожеланиям путешественников. Надеемся на скорую встречу!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
21 авг 2025
Название экскурсии звучит очень привлекательно, фотографии завораживают. Но что на самом деле? Каньон действительно впечатляющий, будто попадаешь в джунгли Юго-Восточной Азии. Нам не очень повезло - вода была непрозрачная, за
Е
Елена
12 авг 2025
Замечательная экскурсия!
Можно отметить доброжелательного водителя, комфортабельное авто, а также много полезной информации.
Нам все очень понравилось, будем заказывать еще!
Можно отметить доброжелательного водителя, комфортабельное авто, а также много полезной информации.
Нам все очень понравилось, будем заказывать еще!
Д
Дмитрий
13 июл 2025
Отличная экскурсия. Красивый каньон. Нужно быть готовым ехать на сабборде по горной речке, иначе прогулка по каньону будет не интересной. За гидрокостюмы не обязательно переплачивать
Л
Ляца
26 июн 2025
Айнар приятный гид, постарался сделать все для нашего комфорта и обеспечения хорошего впечатления от поездки)
Ю
Юлия
23 июн 2025
Добрый день! Сегодня были на экскурсии с Айнаром. Остались довольны поездкой! Пожалели, что не взяли гидрокостюмы) водичка бодрящая! Если Вы испугаетесь холодной воды и сапов, Айнар прокатит каждого из вас, за что ему отдельная благодарность! И плюс музыкальное сопровождение не оставит никого равнодушным! И виды потрясающие!
