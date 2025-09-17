Самый известный туристический заповедник Абхазии — Рицинский реликтовый парк. Сюда едут к удивительному озеру Рица, однако природные богатства на этом не заканчиваются. Мы устроим для вас путешествие, которое охватывает многие удивительные места. Живописные водопады, завораживающие ущелья и каньоны, изумительные реки — в нашей программе!
Описание трансфер
По пути из Гагры и обратно мы сделаем немало остановок в красивейших местах:
- Белые скалы
- Смотровая площадка с видами на Гагру
- Колоннада, Зимний театр, Приморский парк, Гагрипш
- Бзыбский храм (по желанию)
- Водопады Девичьи Слёзы и Мужские Слёзы
- Старый деревянный немецкий мост
- Место слияния рек + фото на фоне скал
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз, или смотровая «Прощай, Родина!»
- Озеро Рица
- Стеклянный мост над рекой Бзыбь
За один день вы увидите главные достопримечательности Абхазии, узнаете о прошлом и настоящем страны: культуре, быте, традициях и обычаях. Мы не только поделимся интересными историями, но и сделаем всё для комфортного и запоминающегося путешествия!
Тайминг поездки
9:00–10:00 — сбор на КПП, осмотр локаций в Гагре
10:00–11:30 — переезд к водопаду Девичьи Слёзы
11:30–12:30 — старинный деревянный мост и окрестные скалы
12:30–13:30 — водопада Мужские Слёзы, обзор местных легенд
13:30–14:30 — Голубое озеро и Юпшарскоий каньон, перерыв на обед (за доп. плату)
14:30–15:30 — смотровая «Прощай, Родина»
15:30–16:30 — озера Рица и прогулка по стеклянной смотровой
16:30–17:00 — возвращение в Гагру
Организационные детали
- Трансфер по программе проходит на просторном автомобиле Mitsubishi Delica
- С вами поеду я или один из гидов нашей команды
- Дополнительно оплачиваются: вход на стеклянную смотровую 200 ₽ с чел., обед от 500 ₽ с чел.
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У КПП Псоу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 31 туриста
Уникальность наших экскурсий — в глубоком погружении в атмосферу и культуру Абхазии. Мы не просто показываем вам яркие достопримечательности — мы создаем опыт, который точно запомнится!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Экскурсия к озеру Рица, очень понравилось, расказы про историю этих мест, остановки в красивых местах, горные реки понравились, прохлада, рекомендуем.
Входит в следующие категории Гагры
Похожие экскурсии на «Вода, скалы и чудеса природы: из Гагры - к озеру Рица»
Групповая
до 23 чел.
К озеру Рица через каньоны и водопады - из Гагры и Пицунды
Открыть для себя красоту Абхазии и перезагрузиться на живописном берегу
Начало: В Гагре, Пицунде, Цандрипше или Алахадзе
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 09:30
3 мая в 09:30
5 мая в 09:30
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Рица и окрестности (из Гагры)
Насладиться волшебной абхазской природой и узнать о местной жизни на автопешеходной экскурсии
Начало: По месту вашего проживания
5 мая в 06:00
6 мая в 06:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 22 чел.
Из Гагры на озеро Рица: туда, где горы отражаются в воде
Погрузиться в мир сочных пейзажей и тихих легенд
Начало: В Гагре
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 мая в 09:00
1200 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Гагра и озеро Рица
Познакомиться с главными достопримечательностями Абхазии в дружеской атмосфере
Начало: У вашего отеля Адлер и Гагра, Пицунда
Расписание: ежедневно в 09:30 и 10:30
Завтра в 09:30
3 мая в 09:30
3000 ₽ за человека
4500 ₽ за человека