Самый известный туристический заповедник Абхазии — Рицинский реликтовый парк. Сюда едут к удивительному озеру Рица, однако природные богатства на этом не заканчиваются. Мы устроим для вас путешествие, которое охватывает многие удивительные места. Живописные водопады, завораживающие ущелья и каньоны, изумительные реки — в нашей программе!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание трансфер

По пути из Гагры и обратно мы сделаем немало остановок в красивейших местах:

Белые скалы

Смотровая площадка с видами на Гагру

Колоннада, Зимний театр, Приморский парк, Гагрипш

Бзыбский храм (по желанию)

Водопады Девичьи Слёзы и Мужские Слёзы

Старый деревянный немецкий мост

Место слияния рек + фото на фоне скал

Голубое озеро

Юпшарский каньон

Чабгарский карниз, или смотровая «Прощай, Родина!»

Озеро Рица

Стеклянный мост над рекой Бзыбь

За один день вы увидите главные достопримечательности Абхазии, узнаете о прошлом и настоящем страны: культуре, быте, традициях и обычаях. Мы не только поделимся интересными историями, но и сделаем всё для комфортного и запоминающегося путешествия!

Тайминг поездки

9:00–10:00 — сбор на КПП, осмотр локаций в Гагре

10:00–11:30 — переезд к водопаду Девичьи Слёзы

11:30–12:30 — старинный деревянный мост и окрестные скалы

12:30–13:30 — водопада Мужские Слёзы, обзор местных легенд

13:30–14:30 — Голубое озеро и Юпшарскоий каньон, перерыв на обед (за доп. плату)

14:30–15:30 — смотровая «Прощай, Родина»

15:30–16:30 — озера Рица и прогулка по стеклянной смотровой

16:30–17:00 — возвращение в Гагру

Организационные детали