Обзорная экскурсия в Сухум из Гагры

Индивидуально
для 3 чел.
Обзорная экскурсия в Сухум из Гагры
Обзорная экскурсия в Сухум из Гагры
Обзорная экскурсия в Сухум из Гагры
Обзорная экскурсия в Сухум из Гагры
Обзорная экскурсия в Сухум из Гагры
Обзорная экскурсия в Сухум из Гагры
Обзорная экскурсия в Сухум из Гагры
Обзорная экскурсия в Сухум из Гагры

Что вы увидите 🤩

  • Сухумский ботанический сад
  • обезьяний питомник
  • Сухумскую набережную
  • фонтан с гифонами
  • центральную улицу г. Сухум
  • остатки крепости Диоскурия
  • сухумский морпорт
  • Гагры
  • гагрская колоннада
  • ресторан Гагрипш
  • Приморский парк.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Экскурсия в Сухум будет интересна тем гостям, которые уже неоднократно были в Абхазии, но до столицы этой красивой страны еще не добрались. Город Сухум является одним из старейших городов мира. Его история насчитывает более 2500 лет!
Несмотря на еще видимые следы грузино-абхазской войны 1992–1993 года здесь есть что посмотреть. Город сохранил свое очарование советских времен. Здесь вы не увидите современных высоток и не почувствуете ритм большого города. Ведь, несмотря на то, что Сухум является столицей Абхазии, его население всего чуть больше 60 тысяч человек.
Здесь время остановило свой бег. Осматривая город из окна автомобиля, вы увидите старые покосившиеся домишки и новые современные особняки. По пути экскурсии по Сухуму то там, то здесь будут видны следы былой советской роскоши. Вы увидите старые здания железнодорожного вокзала, театров и красивейших особняков.
Еще в советское время Сухум славился своим ботаническим садом и обезьяним питомником. Эти места мы посетим обязательно! Сухумский ботанический сад, который был заложен еще в 19 веке, и по сей день может похвастаться редкими растениями и деревьями, завезенными сюда из Китая, Япони и Юго-восточной Азии. Только ради одних слоновых пальм стоит посетить этот удивительный уголок природы!
Обезьяний питомник, в котором сейчас насчитывается около 450 особей обезьян, открыт для посещения каждый день. Здесь в просторных клетках живут разные виды обезьян. Их можно не только посмотреть, но и покормить кормом, который продается здесь же. Эти удивительные существа никого не оставят равнодушным.
Впечатления о Сухуме не будут полными, если вы не посетите его сердце — центральный рынок. Нигде так не проявляется местный колорит, как среди шумной и пестрой толпы продуктового рынка. Здесь вы можете купить уникальные сувениры и вкуснейшую чурчхелу. Жгучая аджика и свежевыжатый гранатовый сок — это то, что нужно попробовать и увезти с собой.
Во второй части экскурсии по Сухуму мы прогуляемся по центральной и самой живописной улице города — улице Леона. Здесь находится знаменитый дом с часами, здание исторического музея, перед которым вы увидите древний дольмен, красивейшую филармонию и старейшую гостиницу «Рица».
Легкая прогулка вдоль центральной улицы приведет вас к живописной набережной. Вход на набережную украшает прекрасная колоннада. Именно здесь любили фотографироваться советские туристы, когда приезжали на отдых в Сухум.
Набережная Махаджиров не менее интересна, чем главная улица города. Здесь вы увидите драматический театр, прекрасный фонтан с грифонами, дом правительства Абхазии, памятник махаджирам.
С набережной открывается замечательный вид на Черное море и морпорт, построенный еще в советское время. На променадной зоне вы увидите еще несколько интересных скульптур, созданных по мотивам произведений известного писателя, родившегося и жившего в Схуме — Фазиля Искандера. Это «Чик с курицей», «Ника и патефон», «Пингвин-филосов».
Прибрежная зона Сухума — это историческое место, на котором много веков назад располагалась сухумская крепость Диоскурия. Останки крепости до сих пор напоминают о былом величии этого старинного города. Прогуливаясь вдоль набережной Махаджиров, вы обязательно их увидите.
Яркие эмоции и замечательные фотографии вы увезете из этой поездки. Экскурсия по Сухуму никого не оставит равнодушным. Это интересный и душевный город. Такой, каким его любят местные жители.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по маршруту и услуги гида.
Что не входит
  • Входные билеты:
  • Ботанический сад - 250 руб., обезьяний питомник - 250 руб.
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Для пересечения границы требуется российский паспорт и свидетельство о рождении/паспорта для детей.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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