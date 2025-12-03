Разбежаться, оттолкнуться от земли — и вот вы уже летите под облаками, любуетесь блеском солнца на волнах и зелёными вершинами гор, вглядываетесь в силуэт Сочи.
Ни о чём не беспокойтесь: мы отвезём вас к «взлётной площадке» на горе Пикет и обратно, проведём краткий инструктаж, передадим в руки опытного инструктора — и пусть волнение уступит место восторгу.
Описание экскурсии
Для полетов очень важна хорошая погода: перед бронированием уточняйте в переписке, возможен ли полёт на запланированную вами дату
Что вас ожидает
Стартовая точка — гора Пикет (590 м. над у. м.): расположена она недалеко от Сочи, а восходящие ветра на её склонах позволяют легко взлететь на параплане. Трансфер туда и обратно входит в стоимость, также вас ждёт инструктаж и техника безопасности. Вам нужно лишь довериться инструктору: он подскажет, что делать, будет управлять полётом и поможет правильно приземлиться.
С высоты вам откроется панорама города, горы и бесконечная гладь моря. Обещаем потрясающие впечатления!
Организационные детали
- Для полётов очень важны благоприятные погодные условия: отсутствие осадков и скорость ветра. Из-за плохой погоды возможны отмены или перенос на другой день
- Длительность полёта зависит от погоды, потока ветра и веса участника: от 25 до 60 минут
- К полёту допускаются участники до 90 кг
- Трансфер туда и обратно входит в стоимость
- За доплату пилот может снять для вас фото или видео полёта на камеру GoPro — 2350 руб.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 10932 туристов
Я рад, что вы собрались посетить самый южный уголок нашей Родины. Каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места Краснодарского края. Показываем тайные тропы, знакомим с местными жителями. Из исторических
