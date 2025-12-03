Разбежаться, оттолкнуться от земли — и вот вы уже летите под облаками, любуетесь блеском солнца на волнах и зелёными вершинами гор, вглядываетесь в силуэт Сочи. Ни о чём не беспокойтесь: мы отвезём вас к «взлётной площадке» на горе Пикет и обратно, проведём краткий инструктаж, передадим в руки опытного инструктора — и пусть волнение уступит место восторгу.

Описание экскурсии

Для полетов очень важна хорошая погода: перед бронированием уточняйте в переписке, возможен ли полёт на запланированную вами дату

Что вас ожидает

Стартовая точка — гора Пикет (590 м. над у. м.): расположена она недалеко от Сочи, а восходящие ветра на её склонах позволяют легко взлететь на параплане. Трансфер туда и обратно входит в стоимость, также вас ждёт инструктаж и техника безопасности. Вам нужно лишь довериться инструктору: он подскажет, что делать, будет управлять полётом и поможет правильно приземлиться.

С высоты вам откроется панорама города, горы и бесконечная гладь моря. Обещаем потрясающие впечатления!

Организационные детали