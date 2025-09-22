Мои заказы

Активный отдых в Гагре

Найдено 4 экскурсии в категории «Активный отдых» в Гагре, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
Конные прогулки
2.5 часа
4 отзыва
Водная прогулка
К водопаду Борода верхом
Погрузитесь в мир природы, отправившись верхом по Бзыбскому ущелью к водопаду Джирхва. Ощутите гармонию и насладитесь редкими видами
Начало: В вашем месте размещения в Гагре, Цандрипше и Пицу...
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:15
Завтра в 10:00
22 окт в 10:00
2700 ₽ за человека
Альпийские луга и озеро Мзы
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия к озеру Мзы и альпийским лугам - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, где каждый шаг открывает новые красоты и загадки
Начало: В вашем отеле в Гагре
Завтра в 08:30
22 окт в 08:30
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры
На машине
5.5 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры
Откройте для себя захватывающий мир каньонов Хашупсе! Путешествие среди белых скал и чистейшей воды подарит незабываемые эмоции и фотографии
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Из Гагры - в каньоны Хашупсе и форелевое хозяйство
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Гагры - в каньоны Хашупсе и форелевое хозяйство
Готовы к приключению в Гагре? Путешествие по каньонам Хашупсе, обед в форелевом хозяйстве и фотосессия у Белых скал - незабываемый день гарантирован
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    22 сентября 2025
    Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: джип-поездка из Гагры
    В целом поездка понравилась. Самым впечатляющим был сплав по каньону. Но спуск к каньону был опасен: глинистая почва, камни, крутой
    читать дальше

    спуск и подъем. Не продуманы ступеньки или хотя бы перила. Водитель Андрей очень общительный, радушный, вежливый. Нам не очень повезло с людьми, которые ехали с нами: тайминг не соблюдали, приходилось долго ждать в каждом месте. В целом, такую поездку рекомендую, виды захватывают

    В целом поездка понравилась. Самым впечатляющим был сплав по каньону. Но спуск к каньону был опасен: глинистая почва, камни, крутой спуск и подъем. Не продуманы ступеньки или хотя бы перила. Водитель Андрей очень общительный, радушный, вежливый. Нам не очень повезло с людьми, которые ехали с нами: тайминг не соблюдали, приходилось долго ждать в каждом месте. В целом, такую поездку рекомендую, виды захватывают
  • А
    Андрей
    22 сентября 2025
    Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: джип-поездка из Гагры
    Очень понравилось, виды шикарные. .
    .
  • А
    Анастасия
    4 сентября 2025
    Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: джип-поездка из Гагры
    Экскурсию однозначно рекомендуем к посещению, очень красивое место, хороший недолгий маршрут, фотографии получаются очень красивые. Но организационные детали на странице
    читать дальше

    прописаны не полно, так как мы приехали на точку отправления в каньон и не понимали, в чем идти, как идти, что делать. Водитель-гид Геворг очень приятный, доброжелательный, но не на все вопросы мог ответить четко (в плане организации опять же). Немножко подробнее про то, что было у нас. Как приезжаете на каньон, точнее на точку отправки на каньон, нужно переодеваться в купальники и аквасоки/кроксы сразу, соответственно лучше взять необходимую обувь с собой, но если что выкрутиться можно, могут дать кроксы в аренду. Чехлы для телефонов продают (аренды нет). Гидрокостюм вовсе не обязателен, если брать сап, если идти вброд, то лучше взять, вода холодная для такой долгой прогулки. Взять сап крайне рекомендуем, ради фото и эмоций. Спускаться к каньону (уже только в купальниках) удобнее на квадроциклах, идти пешком долговато и не очень приятно. Вниз одежду брать не стоит, и вещи кроме телефона не нужны, только станут мокрыми и все. Помощи с сапом особо нет, хотя там есть человек, следящий за этим, просто сам все берешь и плывешь. Людей не слишком много, удачные кадры вполне можно поймать. Маршрут плавания туда-обратно, занимает около 15-20 минут в одну сторону. После возвращения наверх переодеваетесь и едете дальше по маршруту на ферму, там можно пообедать очень вкусно (форель с овощами и баклажановый салат просто восторг), прогуляться по каньону - нужно иметь в виду, что идти до водопада прилично и через реку и по камням, но все реально. И последней точкой маршрута были белые скалы - ничего особенного, если что можно и самим туда доехать в любой день. Касаемо описанного маршрута на сайте: не поняли, где был самшитовый лес и водопад (тот, который видели мы? или должна была быть еще точка, потому что до него пойдёт не каждый). В целом, все понравилось, красивая природа, экскурсия получилось насыщенная и не утомительная.

    Экскурсию однозначно рекомендуем к посещению, очень красивое место, хороший недолгий маршрут, фотографии получаются очень красивые. НоЭкскурсию однозначно рекомендуем к посещению, очень красивое место, хороший недолгий маршрут, фотографии получаются очень красивые. НоЭкскурсию однозначно рекомендуем к посещению, очень красивое место, хороший недолгий маршрут, фотографии получаются очень красивые. НоЭкскурсию однозначно рекомендуем к посещению, очень красивое место, хороший недолгий маршрут, фотографии получаются очень красивые. Но
  • А
    Анастасия
    30 августа 2025
    Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: джип-поездка из Гагры
    Это была самая лучшая экскурсия, гиду Гарику респект, всем советую
    Это была самая лучшая экскурсия, гиду Гарику респект, всем советую
  • Ю
    Юлия
    22 августа 2025
    Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: джип-поездка из Гагры
    Очень понравилась поездка. Отдельный респект Андрею за качество вождения и отличную музыку во время передвижения к местам локации. Хорошо, что
    читать дальше

    приехали утром и народу на сапах было еще немного. Поэтому передвигались комфортно. Единственное пожелание всех, кто хочет передвигаться на сапе не жалейте денег и надевайте гидрокостюм. Несмотря, на то, что лето, вода очень холодная. И вы все равно в ней окажетесь, даже если есть опыт передвижения на сапе. Есть места, где сильное течение и там нужно перетаскивать сап.
    В целом все отлично🥰🥰🥰

    Очень понравилась поездка. Отдельный респект Андрею за качество вождения и отличную музыку во время передвижения к местам локации. Хорошо, что приехали утром и народу на сапах было еще немного. Поэтому передвигались комфортно. Единственное пожелание всех, кто хочет передвигаться на сапе не жалейте денег и надевайте гидрокостюм. Несмотря, на то, что лето, вода очень холодная. И вы все равно в ней окажетесь, даже если есть опыт передвижения на сапе. Есть места, где сильное течение и там нужно перетаскивать сап.
В целом все отлично🥰🥰🥰
  • Е
    Екатерина
    21 августа 2025
    Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры
    Название экскурсии звучит очень привлекательно, фотографии завораживают. Но что на самом деле? Каньон действительно впечатляющий, будто попадаешь в джунгли Юго-Восточной
    читать дальше

    Азии. Нам не очень повезло - вода была непрозрачная, за пару дней до экскурсии были ливни и даже сошли сели. Но по сути никакой экскурсии не было. Водитель был просто водителем. Забрал у отеля, довез до места, подождал и отвез обратно. Есть дополнительные траты, но мы были предупреждены заранее о них: спуск к самому каньону можно совершить на баггах (300 руб. на одного в обе стороны), сап (1 сап на двух человек, 1000 руб.). Если вы опытный сапбордист, значит прогулка по каньону вам понравится. Мы буквально пару раз катались на сапах, поэтому для нас было испытанием идти против течения горной реки в окружении таких же неумех. Лучше бы выбрали пеший вариант (но это наш косяк). Прошли примерно половину маршрута, после чего пришлось повернуть обратно. Главный совет - обязательны аквасоки и купальник (одежду лучше оставлять на берегу). Стоит ли эта экскурсия 15 000? - вряд ли! Еще раз повторю, что нас довезли в оба конца и все. Также в маршруте прописаны Белые скалы. Если бы я не напомнила водителю про них, он бы вряд ли завез. На вопрос: а когда они будут? Он ответил: а нужно туда заехать? Ну ладно, давайте заедем. Не могу сказать, что разочарована, виды в каньоне красивые, но все остальное - так себе.

  • М
    Матюшечкина
    18 августа 2025
    Прогулка к дельфинам - на сапбордах
    Мне все понравилось, девушки инструкторы Анастасия и Ирина найдут подход к любому человеку в группе. Дельфинов увидели несколько раз. Виды открываются потрясающие, красивая локация.
  • Е
    Елена
    12 августа 2025
    Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры
    Замечательная экскурсия!
    Можно отметить доброжелательного водителя, комфортабельное авто, а также много полезной информации.
    Нам все очень понравилось, будем заказывать еще!
  • А
    Анжелика
    9 августа 2025
    Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: джип-поездка из Гагры
    Здравствуйте,мне понравилась экскурсия,места шикарные,еда вкусная,дегустационный стол тоже на высшем уровне (ребята с винного двора,очень добры и приветливы)
    Наш водитель он же
    читать дальше

    гид,очень позитивный молодой человек,спасибо ему огромное!
    Каньон это то место которое сто процентов рекомендую к посещению!!
    10 из 10
    особенно сплавляться по нему как отдельный вид кайфа😌😍🙂

  • М
    Мария
    27 июля 2025
    К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
    Прекрасная прогулка по горному маршруту. Инструкторы все внимательные, сопровождают, подбирают коней. Прекрасная прогулка.
    Прекрасная прогулка по горному маршруту. Инструкторы все внимательные, сопровождают, подбирают коней. Прекрасная прогулка.
  • Ш
    Шешина
    24 июля 2025
    К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
    от лошадей пахнет, очень много мух и они грязные и уставшие. в целом смирились с этим, сама поездка понравилась.
  • К
    Клишина
    20 июля 2025
    Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: джип-поездка из Гагры
    Поездка на Хашупсинский каньон очень впечатлила, летом, когда жарко можно не брать гидрокостюмы, прохладно в воде, но замёрзнуть невозможно. Обязательно
    читать дальше

    нужно взять водонепроницаемый чехол для телефона, если будете фотографировать и снимать на него. Эмоции только положительные. Маленьких детей с собой лучше не брать, если собираетесь плавать между скалами. Рекомендую 100%

    Поездка на Хашупсинский каньон очень впечатлила, летом, когда жарко можно не брать гидрокостюмы, прохладно в воде, но замёрзнуть невозможно. Обязательно нужно взять водонепроницаемый чехол для телефона, если будете фотографировать и снимать на него. Эмоции только положительные. Маленьких детей с собой лучше не брать, если собираетесь плавать между скалами. Рекомендую 100%
  • А
    Александр
    19 июля 2025
    Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: джип-поездка из Гагры
    Прекрасная экскурсия! Спасибо гиду Артему за интересную и веселую поездку. На форелевой ферме поймали улов и его сразу приготовили, очень вкусно. Очень красивый водопад, каньон и все остальное. Все понравилось, рекомендую 👌
    Прекрасная экскурсия! Спасибо гиду Артему за интересную и веселую поездку. На форелевой ферме поймали улов и его сразу приготовили, очень вкусно. Очень красивый водопад, каньон и все остальное. Все понравилось, рекомендую 👌
  • Д
    Дмитрий
    14 июля 2025
    К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
    Отличная экскурсия, супруга была в полном восторге. Сначала намного боялась и думала что лошади пахнут, но это не так. Во
    читать дальше

    первых лошади вообще не пахнут. Во вторых они очень спокойные. В третьих вас пешком сопровождает весь маршрут опытный инструктор, маршрут спокойный хоть и по горной местности в группе были даже с детьми трех-четырех лет и те кто вообще не ездил на лошадях. Ну и подытожим сам маршрут подобран хорошо, не устаёшь и классные фотки.

    Отличная экскурсия, супруга была в полном восторге. Сначала намного боялась и думала что лошади пахнут, но это не так. Во первых лошади вообще не пахнут. Во вторых они очень спокойные. В третьих вас пешком сопровождает весь маршрут опытный инструктор, маршрут спокойный хоть и по горной местности в группе были даже с детьми трех-четырех лет и те кто вообще не ездил на лошадях. Ну и подытожим сам маршрут подобран хорошо, не устаёшь и классные фотки.
  • Д
    Дмитрий
    13 июля 2025
    Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры
    Отличная экскурсия. Красивый каньон. Нужно быть готовым ехать на сабборде по горной речке, иначе прогулка по каньону будет не интересной. За гидрокостюмы не обязательно переплачивать
  • Е
    Елена
    30 июня 2025
    Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: джип-поездка из Гагры
    Всё было просто замечательно, виды вообще поражают своей красотой❤️
    Всё было просто замечательно, виды вообще поражают своей красотой❤️
  • К
    Карина
    26 июня 2025
    Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: джип-поездка из Гагры
    Хочу выразить огромную благодарность гиду/водителю Авидису, он выше всяких похвал. Аккуратно водит, поддерживает разговор. Машина чистая, музыка приятная. Сопровождение и
    читать дальше

    поддержка на всем маршруте. Было все и даже больше). За бОльшую часть положительных эмоций от этой поездки ответственен Авидис, спасибо за эту приятную компанию. Белые скалы, каньоны, форелевое хозяйство и водопады - все это произвело огромное впечатление. На экскурсию забирают в удобном для вас месте.

    Хочу выразить огромную благодарность гиду/водителю Авидису, он выше всяких похвал. Аккуратно водит, поддерживает разговор. Машина чистая, музыка приятная. Сопровождение и поддержка на всем маршруте. Было все и даже больше). За бОльшую часть положительных эмоций от этой поездки ответственен Авидис, спасибо за эту приятную компанию. Белые скалы, каньоны, форелевое хозяйство и водопады - все это произвело огромное впечатление. На экскурсию забирают в удобном для вас месте.
  • Л
    Ляца
    26 июня 2025
    Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры
    Айнар приятный гид, постарался сделать все для нашего комфорта и обеспечения хорошего впечатления от поездки)
  • Ю
    Юлия
    23 июня 2025
    Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры
    Добрый день! Сегодня были на экскурсии с Айнаром. Остались довольны поездкой! Пожалели, что не взяли гидрокостюмы) водичка бодрящая! Если Вы
    читать дальше

    испугаетесь холодной воды и сапов, Айнар прокатит каждого из вас, за что ему отдельная благодарность! И плюс музыкальное сопровождение не оставит никого равнодушным! И виды потрясающие!

  • А
    Ангелина
    18 июня 2025
    Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: джип-поездка из Гагры
    Экскурсия очень понравилась, классные впечатления

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
  2. Альпийские луга и озеро Мзы
  3. Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры
  4. Из Гагры - в каньоны Хашупсе и форелевое хозяйство
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Самое главное
  6. Приморский парк
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Гегский водопад
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Гагре в октябре 2025
Сейчас в Гагре в категории "Активный отдых" можно забронировать 4 экскурсии от 2700 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Гагре на 2025 год по теме «Активный отдых», 19 ⭐ отзывов, цены от 2700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь