Водная прогулка
К водопаду Борода верхом
Погрузитесь в мир природы, отправившись верхом по Бзыбскому ущелью к водопаду Джирхва. Ощутите гармонию и насладитесь редкими видами
Начало: В вашем месте размещения в Гагре, Цандрипше и Пицу...
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:15
Завтра в 10:00
22 окт в 10:00
2700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия к озеру Мзы и альпийским лугам - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, где каждый шаг открывает новые красоты и загадки
Начало: В вашем отеле в Гагре
Завтра в 08:30
22 окт в 08:30
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры
Откройте для себя захватывающий мир каньонов Хашупсе! Путешествие среди белых скал и чистейшей воды подарит незабываемые эмоции и фотографии
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Гагры - в каньоны Хашупсе и форелевое хозяйство
Готовы к приключению в Гагре? Путешествие по каньонам Хашупсе, обед в форелевом хозяйстве и фотосессия у Белых скал - незабываемый день гарантирован
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
- ААнна22 сентября 2025Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: джип-поездка из ГагрыВ целом поездка понравилась. Самым впечатляющим был сплав по каньону. Но спуск к каньону был опасен: глинистая почва, камни, крутой
- ААндрей22 сентября 2025Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: джип-поездка из ГагрыОчень понравилось, виды шикарные. .
- ААнастасия4 сентября 2025Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: джип-поездка из ГагрыЭкскурсию однозначно рекомендуем к посещению, очень красивое место, хороший недолгий маршрут, фотографии получаются очень красивые. Но организационные детали на странице
- ААнастасия30 августа 2025Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: джип-поездка из ГагрыЭто была самая лучшая экскурсия, гиду Гарику респект, всем советую
- ЮЮлия22 августа 2025Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: джип-поездка из ГагрыОчень понравилась поездка. Отдельный респект Андрею за качество вождения и отличную музыку во время передвижения к местам локации. Хорошо, что
- ЕЕкатерина21 августа 2025Название экскурсии звучит очень привлекательно, фотографии завораживают. Но что на самом деле? Каньон действительно впечатляющий, будто попадаешь в джунгли Юго-Восточной
- ММатюшечкина18 августа 2025Прогулка к дельфинам - на сапбордахМне все понравилось, девушки инструкторы Анастасия и Ирина найдут подход к любому человеку в группе. Дельфинов увидели несколько раз. Виды открываются потрясающие, красивая локация.
- ЕЕлена12 августа 2025Замечательная экскурсия!
Можно отметить доброжелательного водителя, комфортабельное авто, а также много полезной информации.
Нам все очень понравилось, будем заказывать еще!
- ААнжелика9 августа 2025Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: джип-поездка из ГагрыЗдравствуйте,мне понравилась экскурсия,места шикарные,еда вкусная,дегустационный стол тоже на высшем уровне (ребята с винного двора,очень добры и приветливы)
Наш водитель он же
- ММария27 июля 2025Прекрасная прогулка по горному маршруту. Инструкторы все внимательные, сопровождают, подбирают коней. Прекрасная прогулка.
- ШШешина24 июля 2025от лошадей пахнет, очень много мух и они грязные и уставшие. в целом смирились с этим, сама поездка понравилась.
- ККлишина20 июля 2025Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: джип-поездка из ГагрыПоездка на Хашупсинский каньон очень впечатлила, летом, когда жарко можно не брать гидрокостюмы, прохладно в воде, но замёрзнуть невозможно. Обязательно
- ААлександр19 июля 2025Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: джип-поездка из ГагрыПрекрасная экскурсия! Спасибо гиду Артему за интересную и веселую поездку. На форелевой ферме поймали улов и его сразу приготовили, очень вкусно. Очень красивый водопад, каньон и все остальное. Все понравилось, рекомендую 👌
- ДДмитрий14 июля 2025Отличная экскурсия, супруга была в полном восторге. Сначала намного боялась и думала что лошади пахнут, но это не так. Во
- ДДмитрий13 июля 2025Отличная экскурсия. Красивый каньон. Нужно быть готовым ехать на сабборде по горной речке, иначе прогулка по каньону будет не интересной. За гидрокостюмы не обязательно переплачивать
- ЕЕлена30 июня 2025Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: джип-поездка из ГагрыВсё было просто замечательно, виды вообще поражают своей красотой❤️
- ККарина26 июня 2025Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: джип-поездка из ГагрыХочу выразить огромную благодарность гиду/водителю Авидису, он выше всяких похвал. Аккуратно водит, поддерживает разговор. Машина чистая, музыка приятная. Сопровождение и
- ЛЛяца26 июня 2025Айнар приятный гид, постарался сделать все для нашего комфорта и обеспечения хорошего впечатления от поездки)
- ЮЮлия23 июня 2025Добрый день! Сегодня были на экскурсии с Айнаром. Остались довольны поездкой! Пожалели, что не взяли гидрокостюмы) водичка бодрящая! Если Вы
- ААнгелина18 июня 2025Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: джип-поездка из ГагрыЭкскурсия очень понравилась, классные впечатления
