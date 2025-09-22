читать дальше

прописаны не полно, так как мы приехали на точку отправления в каньон и не понимали, в чем идти, как идти, что делать. Водитель-гид Геворг очень приятный, доброжелательный, но не на все вопросы мог ответить четко (в плане организации опять же). Немножко подробнее про то, что было у нас. Как приезжаете на каньон, точнее на точку отправки на каньон, нужно переодеваться в купальники и аквасоки/кроксы сразу, соответственно лучше взять необходимую обувь с собой, но если что выкрутиться можно, могут дать кроксы в аренду. Чехлы для телефонов продают (аренды нет). Гидрокостюм вовсе не обязателен, если брать сап, если идти вброд, то лучше взять, вода холодная для такой долгой прогулки. Взять сап крайне рекомендуем, ради фото и эмоций. Спускаться к каньону (уже только в купальниках) удобнее на квадроциклах, идти пешком долговато и не очень приятно. Вниз одежду брать не стоит, и вещи кроме телефона не нужны, только станут мокрыми и все. Помощи с сапом особо нет, хотя там есть человек, следящий за этим, просто сам все берешь и плывешь. Людей не слишком много, удачные кадры вполне можно поймать. Маршрут плавания туда-обратно, занимает около 15-20 минут в одну сторону. После возвращения наверх переодеваетесь и едете дальше по маршруту на ферму, там можно пообедать очень вкусно (форель с овощами и баклажановый салат просто восторг), прогуляться по каньону - нужно иметь в виду, что идти до водопада прилично и через реку и по камням, но все реально. И последней точкой маршрута были белые скалы - ничего особенного, если что можно и самим туда доехать в любой день. Касаемо описанного маршрута на сайте: не поняли, где был самшитовый лес и водопад (тот, который видели мы? или должна была быть еще точка, потому что до него пойдёт не каждый). В целом, все понравилось, красивая природа, экскурсия получилось насыщенная и не утомительная.