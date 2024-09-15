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оказался очень общительным и знающим своё дело человеком, по пути на место ловли рассказывал про то, как рыбачить, какие места для ловли рыбы наиболее перспективные, ну и, конечно, рассказал про технику безопасности, ведь условия ловли для неосведомлённого человека могут быть опасными. Снасти - не дрова, лёгкое удилище на 1.5м и качественные приманки. Хотя клёв был не очень хорошим, и мы не смогли наловить много рыбы, Рустем отдал нам свой улов для того, чтобы мы смогли пожарить её дома. Занятие для людей, кто любит активный отдых.