Водная прогулка
Водная прогулка по Гагре
Погрузитесь в мир горных рек Абхазии и поймайте форель в окружении потрясающих пейзажей. Водная прогулка подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в Гагре или Пицунде
Завтра в 10:00
19 мар в 05:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Мини-группа
до 7 чел.
Новый взгляд на Абхазию: по местам съёмок фильма «Последний богатырь»
Увидеть Старую Гагру, Белые скалы, Молочный водопад и пейзажи из киносказки
Начало: От вашего местопребывания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
19 мар в 08:00
2850 ₽
3000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Джиппинг на УАЗе - в горы Абхазии и на альпийские луга
Пересечь 5 природных поясов и полюбоваться красочными ландшафтами
Начало: В Гагре, Пицунде или на российско-абхазской границ...
Расписание: ежедневно в 08:30
19 мая в 08:30
20 мая в 08:30
3800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеоргий15 сентября 2024Всегда мечтал съездить и порыбачить на горных реках и половить форель, выехали мы из отеля в пол шестого утра, Рустем
- ААндрей6 сентября 2024Были на рыбалке с женой и ребенком с гидом Леонидом. Выехали рано, подъехал как договорились, ездили на удобной машине, по
- EElena29 августа 2024Спасибо за увлекательный трип!!) Абхазия чудесная страна! Еще есть много,что надо увидеть. С удовольствием обратимся еще 🤗
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Нескучные экскурсии»
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