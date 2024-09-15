Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Гагре, цены от 2850 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Рыбалка на горных реках из Гагры
На машине
5 часов
23 отзыва
Водная прогулка
Водная прогулка по Гагре
Погрузитесь в мир горных рек Абхазии и поймайте форель в окружении потрясающих пейзажей. Водная прогулка подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в Гагре или Пицунде
Завтра в 10:00
19 мар в 05:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Новый взгляд на Абхазию: по местам съёмок фильма «Последний богатырь»
На машине
8 часов
-
5%
Мини-группа
до 7 чел.
Новый взгляд на Абхазию: по местам съёмок фильма «Последний богатырь»
Увидеть Старую Гагру, Белые скалы, Молочный водопад и пейзажи из киносказки
Начало: От вашего местопребывания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
19 мар в 08:00
2850 ₽3000 ₽ за человека
Джиппинг на УАЗе - в горы Абхазии и на альпийские луга
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Джиппинг на УАЗе - в горы Абхазии и на альпийские луга
Пересечь 5 природных поясов и полюбоваться красочными ландшафтами
Начало: В Гагре, Пицунде или на российско-абхазской границ...
Расписание: ежедневно в 08:30
19 мая в 08:30
20 мая в 08:30
3800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Георгий
    15 сентября 2024
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    Всегда мечтал съездить и порыбачить на горных реках и половить форель, выехали мы из отеля в пол шестого утра, Рустем
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    оказался очень общительным и знающим своё дело человеком, по пути на место ловли рассказывал про то, как рыбачить, какие места для ловли рыбы наиболее перспективные, ну и, конечно, рассказал про технику безопасности, ведь условия ловли для неосведомлённого человека могут быть опасными. Снасти - не дрова, лёгкое удилище на 1.5м и качественные приманки. Хотя клёв был не очень хорошим, и мы не смогли наловить много рыбы, Рустем отдал нам свой улов для того, чтобы мы смогли пожарить её дома. Занятие для людей, кто любит активный отдых.

  • А
    Андрей
    6 сентября 2024
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    Были на рыбалке с женой и ребенком с гидом Леонидом. Выехали рано, подъехал как договорились, ездили на удобной машине, по
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    пути останавливались на родниках и небольших водопадах, задавали кучу вопросов, много узнали интересного об Абхазии, Леонид очень общительный и интересно рассказывает, много чего знает о своей стране. Рыбалка- одно удовольствие, гид правильно подбирал места и наживку, каждому индивидуально объяснил, даже ребенок поймал форель. Красивая горная река, мы с удочками, пятнистая форелька, все было классно, индивидуальный подход, вкусное завершение поездки. Советую

    Были на рыбалке с женой и ребенком с гидом Леонидом. Выехали рано, подъехал как договорились, ездилиБыли на рыбалке с женой и ребенком с гидом Леонидом. Выехали рано, подъехал как договорились, ездили
  • E
    Elena
    29 августа 2024
    Рыбалка на горных реках из Гагры
    Спасибо за увлекательный трип!!) Абхазия чудесная страна! Еще есть много,что надо увидеть. С удовольствием обратимся еще 🤗
    Спасибо за увлекательный трип!!) Абхазия чудесная страна! Еще есть много,что надо увидеть. С удовольствием обратимся еще 🤗

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Рыбалка на горных реках из Гагры
  2. Новый взгляд на Абхазию: по местам съёмок фильма «Последний богатырь»
  3. Джиппинг на УАЗе - в горы Абхазии и на альпийские луга
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Колоннада
  8. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  9. Набережная
  10. Термальные источники Кындыг
Сколько стоит экскурсия по Гагре в марте 2025
Сейчас в Гагре в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 2850 до 9000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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