К водопаду Борода верхом
Погрузитесь в мир природы, отправившись верхом по Бзыбскому ущелью к водопаду Джирхва. Ощутите гармонию и насладитесь редкими видами
Начало: В вашем месте размещения в Гагре, Цандрипше и Пицу...
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:15
Завтра в 10:00
22 окт в 10:00
2700 ₽ за человека
Фантастический каньон Хашупсе - из Гагры
Откройте для себя захватывающий мир каньонов Хашупсе! Путешествие среди белых скал и чистейшей воды подарит незабываемые эмоции и фотографии
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка по Гагре
Погрузитесь в мир горных рек Абхазии и поймайте форель в окружении потрясающих пейзажей. Водная прогулка подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в Гагре или Пицунде
22 окт в 05:00
23 окт в 05:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Джиппинг на УАЗе - в горы Абхазии
Поднимитесь из субтропиков к альпийским лугам, наслаждаясь видами ущелий и перевалов. Прекрасная возможность для пикника на свежем воздухе
Начало: В Гагре, Пицунде или на российско-абхазской границ...
22 окт в 08:30
23 окт в 08:30
19 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Гагры - в каньоны Хашупсе и форелевое хозяйство
Готовы к приключению в Гагре? Путешествие по каньонам Хашупсе, обед в форелевом хозяйстве и фотосессия у Белых скал - незабываемый день гарантирован
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Гагры - в Сухум и к термальным источникам
Насладиться пейзажами Абхазии и отдыхом для души и тела
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
14 725 ₽
15 500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Вдоль вековых пихт - к Малой Рице
Индивидуальная экскурсия из Гагры к озеру Малая Рица подарит незабываемые впечатления. Путешествие через заповедные леса и каньоны оставит яркие воспоминания
22 окт в 09:00
25 окт в 09:00
от 23 500 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна16 сентября 2025Мюссера - райский уголок Абхазии (из Гагры и Пицунды)Яна, большое спасибо за отличную экскурсию. Программа была интересной. С Вами было отлично. Интересные места, хорошая подача материала. С Вами
- ААнатолий14 сентября 2025Экскурсия супер Адгур прекрастно знает свое дело, прокатил по красивейшим местам, рыбалка супер поймали форельку, погуляли по горной реке. Прекрасный человек и отличный рыбак спасибо.
- ЯЯна2 сентября 2025Мы живём на Урале и иногда ходим на рыбалку. Было интересно побывать на рыбалке на горной реке. И когда увидели
- ЕЕкатерина21 августа 2025Название экскурсии звучит очень привлекательно, фотографии завораживают. Но что на самом деле? Каньон действительно впечатляющий, будто попадаешь в джунгли Юго-Восточной
- ММатюшечкина18 августа 2025Мне все понравилось, девушки инструкторы Анастасия и Ирина найдут подход к любому человеку в группе. Дельфинов увидели несколько раз. Виды открываются потрясающие, красивая локация.
- ЕЕлена12 августа 2025Замечательная экскурсия!
Можно отметить доброжелательного водителя, комфортабельное авто, а также много полезной информации.
Нам все очень понравилось, будем заказывать еще!
- ООлеся5 августа 2025Мамдзышха и заброшки Гагры - на минивэнеХотелось бы сказать огромное спасибо за экскурсию. Ездили вчетвером. Понравилось абсолютно всем. В горах просто какая-то невероятная красота. На заброшках
- ССергей4 августа 2025Мамдзышха и заброшки Гагры - на минивэнеКонечно, экскурсия нас зацепила необычностью маршрута - по сути, такие и ищем всегда, когда приезжаем в Абхазию)) Взяли, Сьездили и
- ММария27 июля 2025Прекрасная прогулка по горному маршруту. Инструкторы все внимательные, сопровождают, подбирают коней. Прекрасная прогулка.
- ШШешина24 июля 2025от лошадей пахнет, очень много мух и они грязные и уставшие. в целом смирились с этим, сама поездка понравилась.
- ДДмитрий14 июля 2025Отличная экскурсия, супруга была в полном восторге. Сначала намного боялась и думала что лошади пахнут, но это не так. Во
- ДДмитрий13 июля 2025Отличная экскурсия. Красивый каньон. Нужно быть готовым ехать на сабборде по горной речке, иначе прогулка по каньону будет не интересной. За гидрокостюмы не обязательно переплачивать
- ЛЛяца26 июня 2025Айнар приятный гид, постарался сделать все для нашего комфорта и обеспечения хорошего впечатления от поездки)
- ЮЮлия23 июня 2025Добрый день! Сегодня были на экскурсии с Айнаром. Остались довольны поездкой! Пожалели, что не взяли гидрокостюмы) водичка бодрящая! Если Вы
- ООксана27 марта 2025Нам очень понравилась экскурсия, несмотря на отсутствие улова)) Рустам, зная о том, что мы совсем не рыбаки, очень подробно и
- ГГеоргий15 сентября 2024Всегда мечтал съездить и порыбачить на горных реках и половить форель, выехали мы из отеля в пол шестого утра, Рустем
- ААндрей6 сентября 2024Были на рыбалке с женой и ребенком с гидом Леонидом. Выехали рано, подъехал как договорились, ездили на удобной машине, по
- EElena29 августа 2024Спасибо за увлекательный трип!!) Абхазия чудесная страна! Еще есть много,что надо увидеть. С удовольствием обратимся еще 🤗
- ТТатьяна16 августа 2024В нашу поездку в красивую и ласковую Абхазию решили, что пора отклониться от известных туристических троп и попробовать что-то необычное.
- ННадежда8 августа 2024Мы остались очень довольны проведенным временем вместе с нашим проводником и наставником Леонидом! Я вообще не поклонник рыбалки, в основном
