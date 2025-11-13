Экскурсия по Сухуму предлагает уникальную возможность почувствовать колорит столицы Абхазии. Прогулка по старинной набережной подарит незабываемые виды на море и архитектуру. В ботаническом саду можно отдохнуть в тени редких растений. Руины замка Баграта позволят насладиться панорамой города. Грифоны, охраняющие фонтаны, символизируют гармонию противоположностей. Это путешествие позволит увидеть Сухум в его лучших проявлениях
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Прогулка по набережной
- 🌿 Посещение ботанического сада
- 🏰 Руины замка Баграта
- 🦅 Фонтаны с грифонами
- 🚗 Комфортабельный транспорт
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Набережная Сухума
- Фонтаны с грифонами
- Ботанический сад
- Замок Баграта
Описание экскурсии
Набережная Сухума. Старинная улица у Чёрного моря, сердце города и одно из самых атмосферных мест для прогулок.
Фонтаны с грифонами. Необычные скульптуры мифических существ, символизирующих гармонию противоположностей — добра и зла, неба и земли.
Ботанический сад. Один из старейших на Кавказе — настоящий зелёный оазис с редкими растениями и вековыми деревьями.
Замок Баграта. Руины средневековой крепости с панорамным видом на Сухум и окрестности — памятник архитектуры 11 века.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Volvo XC90, BMW 3 Series, Toyota Alphard
- Дополнительно оплачивается вход в ботанический сад — 200 ₽ за чел.
- По желанию мы можем заехать на термальный источник Кындыг. Доплата — 1000 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бади — ваша команда гидов в Гагре
Здравствуйте! Мы — суперкоманда гидов. Проводим экскурсии по Абхазии с 2018 года. С радостью покажем любимую страну и сделаем всё, чтобы путешествие вам запомнилось.Задать вопрос
