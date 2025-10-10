Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше попробовать домашнего вина или настоящей чачи из частной винодельни? Именно это мы и намереваемся проверить. Лучше самому увидеть и прочувствовать, чем представлять неизвестно что. Кроме того, мы прогуляемся по городу, сходим в гости и посетим апацху. Обычаи и быт народов Абхазии или просто – в гости! Всегда мечтали с головой окунуться в традиционный уклад жизни местных? Разделить трапезу за общим столом, отведать экзотических плодов в саду,

Евгений Ваш гид в Гагре Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-3 человека 5500 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии Погрузитесь в атмосферу Абхазии с захватывающей экскурсией по городу Гагра. Встреча на границе и удобный трансфер приведут вас к жемчужине Черного моря. Начните день с освежающего купания и лёгкого завтрака в местном кафе. Во время пешей прогулки по Гагре вы увидите основные достопримечательности: от набережной и мемориала независимости до древней крепости Абаата и храма святого Ипатия. Откройте для себя тайны замка принца Ольденбургского и легендарного ресторана Гагрипш. Далее маршрут приведёт вас в живописное село Бзыбь, где будет возможность всё попробовать: от самостоятельно собранной колючки до традиционных абхазских блюд в апацхе. В свободное время насладитесь прогулкой по красочным садам и огородам, а затем окунитесь в самобытность жизни домовладения в абхазском стиле.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату