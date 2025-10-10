Обычаи и быт народов Абхазии или просто – в гости! Всегда мечтали с головой окунуться в традиционный уклад жизни местных? Разделить трапезу за общим столом, отведать экзотических плодов в саду,
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииПогрузитесь в атмосферу Абхазии с захватывающей экскурсией по городу Гагра. Встреча на границе и удобный трансфер приведут вас к жемчужине Черного моря. Начните день с освежающего купания и лёгкого завтрака в местном кафе. Во время пешей прогулки по Гагре вы увидите основные достопримечательности: от набережной и мемориала независимости до древней крепости Абаата и храма святого Ипатия. Откройте для себя тайны замка принца Ольденбургского и легендарного ресторана Гагрипш. Далее маршрут приведёт вас в живописное село Бзыбь, где будет возможность всё попробовать: от самостоятельно собранной колючки до традиционных абхазских блюд в апацхе. В свободное время насладитесь прогулкой по красочным садам и огородам, а затем окунитесь в самобытность жизни домовладения в абхазском стиле.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Гагра
- В гостях у Хаджарата (Бзыбь) и апацха (Колхида)
Что включено
- Услуги гида
- Дегустация напитков
- Приглашение в гости
Что не входит в цену
- Проездные билеты (от 650 руб.)
- Питание (от 950 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Адлер ул. Урожайная, д. 101 граница с Абхазией
Завершение: Г. Гагра, ул. Демерджипа, д. 30 (ост. Континент)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гагры
