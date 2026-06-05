Групповая
до 20 чел.
На джипе из Гудауты - к озеру Рица и Гегскому водопаду
Наполниться энергией природы и узнать местные легенды
Начало: У вашего места отдыха в Гудауте
«Озеро Рица — и наконец окажемся у безмятежного озера, окружённого горными пиками Абхазии»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
22 июн в 09:30
2600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Гудауты)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
«Вдоль живописных гор и ущелий, по дорогам и бездорожью мы отправимся к самым интересным локациям в Абхазии»
Завтра в 09:00
22 июн в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Джипинг по городам-призракам и водопадам Восточной Абхазии из Гудауты
Туда, где время остановилось: к городам Ткварчал и Акармара, ГРЭС, и ж/д станции
Начало: Ж/д Гудаута, переходный мост рядом с трассой
«Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
22 июн в 08:30
4050 ₽
4500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
И
Просто нет слов, одни эмоции! Очень красивые места! Гекский водовад восхищает своей мощью! Оказалось у него есть небольшая, но живописная
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Г
Все было супер🔥 комфортно, интересно, безо Спасибо огромное за увлекательную экскурсию 🔥🔥🔥
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Т
Экскурсия очень понравилась,организатор забрал от отеля и привез туда же. Все указанные маршруты посмотрели,было интересно и захватывающе,катались на джипе с открытой панорамный крышой,наслаждаясь прекрасными видами. Советую эту экскурсию,где можно душой отдахнуть!!!
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Благодарим Юрия за поездку на джипинге)) Нам безумно понравилось и мы в восторге!!!))) Спасибо огромное организаторам, что предоставляете туристам с удовольствием провести время и делитесь интересной информацией))
+3
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А
Отличная получилась поездка. Автомобиль чистый и в отличном состоянии. Очень внимательный гид Адам, приятный собеседник, с чувством юмора и не утомительно рассказывал. Природа очень красивая. Эмоции от поездки по горному ущелью с панорамной крышей останутся в памяти на долго.
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Спасибо за экскурсию, было классно) яркие эмоции, красивые места, доброжелательный гид 👍🏻
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А
Всё было просто замечательно! Очень красивые незабываемые виды шикарной Абхазской природы,смотришь просто с открытым ртом. Гид замечательный,очень интересный и правильный маршрут. Было много остановок,спокойно можно сфотографироваться и погулять.
+6
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Всего 7 отзывов в Гудауте в категории "Джиппинг в Абхазию"
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Ответы на вопросы от путешественников по Гудауте в категории «Джиппинг в Абхазию»
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