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пещера, с удовольствием до нее поднялась. Рица просто сказка! Лазурное озеро на фоне заснеженых гор - восторг. Поездка была на комфортном внедопожнике. Водитель Юрий аккуратно ехал по всем дорогам. Только ради меня одной сделал остановку на зиплайне, за что отдельное спасибо. Прокатиться над горной рекой - это незабываемо! Водитель планировал остановки так, чтобы было поменьше других туристов, где это было возможно.