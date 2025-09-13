-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Гудауте: Водопады и Озеро Рица
Погрузитесь в красоту Абхазии: водопады, каньоны и озеро Рица. Индивидуальная экскурсия с дегустацией местных деликатесов и живописными видами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9900 ₽
11 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Джип-тур: Рица и Гегский водопад
Путешествие через живописные ущелья к озеру Рица и Гегскому водопаду подарит незабываемые впечатления и откроет тайны кавказской природы
Начало: У вашего места отдыха в Гудауте
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2500 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Гудауты - на озеро Рица
Индивидуальная экскурсия в Гудауте подарит вам незабываемые впечатления от посещения исторических и природных достопримечательностей
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 240 ₽
12 800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Гудауты)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: водопады, озера и каньоны на внедорожнике. Незабываемые виды и история ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии
Насладитесь уникальными пейзажами Абхазии, от Голубого озера до озера Рица. Ощутите гармонию природы и узнайте её секреты
Сегодня в 15:00
15 сен в 16:00
10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гудауте в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гудауте
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Гудауте
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Гудауте в сентябре 2025
Сейчас в Гудауте в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2500 до 13 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Гудауте на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 12 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь