читать дальше уменьшить

на водопады, и я ни капли не пожалела о доплате в 500 рублей. Молочный водопад впечатляет. А «Птичий клюв» — это неописуемая красота. С высоты птичьего полёта я видела озеро и горы Абхазии, а прямо напротив — водопад «Птичий клюв». Пообедали мы в кафе рядом с озером. После я гуляла у берега озера Рица и дышала свежим горным воздухом. Спасибо за такой чудесный день. Спасибо экскурсоводу Дамею и водителю Аслану. Ещё пару экскурсий у вас точно возьму.