Этот маршрут словно собирает всё, за что любят Абхазию: шум водопадов Девичьи и Мужские Слёзы, бирюзу озёр и горы, уходящие в облака. Дорога к Рице проходит через ущелья, а само озеро встречает тишиной и глубиной цвета. Здесь не хочется спешить — только смотреть, слушать и запоминать.
Описание экскурсии
9:30 — выезд из Гудауты
10:00–10:40 — дегустационный зал
10:50–11:20 — прогулка к водопаду Девичьи Слёзы
11:40–12:20 — Голубое озеро
13:00–13:10 — водопад Мужские Слёзы
13:20–13:40 — Молочный водопад (по желанию, за доплату)
13:50–14:20 — водопад Птичий клюв (по желанию, за доплату)
14:20–15:50 — обед и прогулка по берегу озера Рица
16:00-17:30 — возвращение в Гудауту
Вы узнаете:
- как устроены горы и карстовые озёра Абхазии
- что значит «апсуара» и как поднимают тост за столом
- какие легенды о скрывают водопады
- почему реки здесь такие быстрые
Организационные детали
- Едем на Mercedes Sprinter
- В стоимость включён входной билет в Рицинский реликтовый нацпарк
- Отдельно (по желанию) оплачивается посещение водопадов Молочный и Птичий — 600 ₽, зиплайн, а также обед — по меню
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Гудауте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 19 туристов
С 2006 года на рынке экскурсионных услуг. Широкий выбор направлений для любых путешествий.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия была великолепной! Я съездила на озеро Рица. Погода была шикарная. Экскурсовод Дамей всё нам объяснял, рассказывал и давал достаточно времени на каждой остановке. За дополнительную плату мы съездили ещё
Юлия
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Мы рады, что вам все понравилось. Будем ждать Вас снова.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Гудауты
Похожие экскурсии на «Рица и водопады Абхазии»
Групповая
до 20 чел.
На джипе из Гудауты - к озеру Рица и Гегскому водопаду
Наполниться энергией природы и узнать местные легенды
Начало: У вашего места отдыха в Гудауте
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
30 мая в 09:30
2600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Чарующая Рица
Отправиться в путешествие из Гудауты и увидеть страну без туристических клише
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Гудауты - в Акармару, Ткуарчал и к трём водопадам
Открыть для себя неизведанные уголки Страны Души
Начало: В месте вашего проживания в Гудауте
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:30
30 мая в 08:30
2 июн в 08:30
2900 ₽ за человека
-
25%
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Гудауты - на озеро Рица
Увидеть жемчужину Абхазии, а по пути посмотреть на скалы и водопады
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
9600 ₽
12 800 ₽ за всё до 7 чел.
2400 ₽ за человека