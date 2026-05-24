Рица и водопады Абхазии

Жемчужины Рицинского нацпарка за один день - из Гудауты
Этот маршрут словно собирает всё, за что любят Абхазию: шум водопадов Девичьи и Мужские Слёзы, бирюзу озёр и горы, уходящие в облака. Дорога к Рице проходит через ущелья, а само озеро встречает тишиной и глубиной цвета. Здесь не хочется спешить — только смотреть, слушать и запоминать.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

9:30 — выезд из Гудауты

10:00–10:40 — дегустационный зал

10:50–11:20 — прогулка к водопаду Девичьи Слёзы

11:40–12:20 — Голубое озеро

13:00–13:10 — водопад Мужские Слёзы

13:20–13:40 — Молочный водопад (по желанию, за доплату)

13:50–14:20 — водопад Птичий клюв (по желанию, за доплату)

14:20–15:50 — обед и прогулка по берегу озера Рица

16:00-17:30 — возвращение в Гудауту

Вы узнаете:

  • как устроены горы и карстовые озёра Абхазии
  • что значит «апсуара» и как поднимают тост за столом
  • какие легенды о скрывают водопады
  • почему реки здесь такие быстрые

Организационные детали

  • Едем на Mercedes Sprinter
  • В стоимость включён входной билет в Рицинский реликтовый нацпарк
  • Отдельно (по желанию) оплачивается посещение водопадов Молочный и Птичий — 600 ₽, зиплайн, а также обед — по меню
  • С вами будет один из гидов нашей команды

во вторник, четверг и воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Гудауте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 19 туристов
С 2006 года на рынке экскурсионных услуг. Широкий выбор направлений для любых путешествий.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
Экскурсия была великолепной! Я съездила на озеро Рица. Погода была шикарная. Экскурсовод Дамей всё нам объяснял, рассказывал и давал достаточно времени на каждой остановке. За дополнительную плату мы съездили ещё
на водопады, и я ни капли не пожалела о доплате в 500 рублей. Молочный водопад впечатляет. А «Птичий клюв» — это неописуемая красота. С высоты птичьего полёта я видела озеро и горы Абхазии, а прямо напротив — водопад «Птичий клюв». Пообедали мы в кафе рядом с озером. После я гуляла у берега озера Рица и дышала свежим горным воздухом. Спасибо за такой чудесный день. Спасибо экскурсоводу Дамею и водителю Аслану. Ещё пару экскурсий у вас точно возьму.

Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Мы рады, что вам все понравилось. Будем ждать Вас снова.
