читать дальше

объекты и места посещения в ходе экскурсии (не перечисляю все, по причине огромного их количества) описание наиболее интересных событий связанных как с самим Новым Афоном так и с локальными точками маршрута. Изложение в формате нон-стоп затягивает в непередаваемое ощущение причастности к событиям давно минувших дней, за что огромное спасибо организатору и экскурсоводу Илоне.

Не могу не отметить особо приятные бонусы от Илоны, это свободный доступ (без очередей) в Новоафонскую пещеру, свободные места в тени у искусственного озера кафе на станции Псырцха (платформа), мгновенно организованный транспорт для подъема до смотровой башни Анакопийской крепости на Иверской горе. Да и ещё замечательная подача дегустации миндального коньяка.

В целом экскурсия оставила неизгладимые положительные впечатления. Со своей стороны всем читающим рекомендую данную экскурсию к освоению.