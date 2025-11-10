Групповая
до 20 чел.
Из Нового Афона - к красавице Рице
Путешествие в мир горных озёр и каньонов Абхазии. Узнайте о легендах, полюбуйтесь водопадами и насладитесь видами озера Рица
Начало: По вашему адресу
«По желанию вы зайдёте на дачу Сталина, а в тёплое время года мы заглянем на Молочный водопад и насладимся панорамами со смотровой площадки «Птичий Клюв»»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:15
Сегодня в 10:15
11 дек в 10:15
2200 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 6 чел.
Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого
Познакомиться с городом разных эпох - и позволить ему остаться в сердце
Начало: У вашего отеля
«Дача Сталина (1 час)Историческое здание, где жил Иосиф Сталин»
2 янв в 11:00
3 янв в 11:00
2862 ₽
3180 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии
Уникальная экскурсия в сердце Абхазии: живописные пейзажи, исторические места и незабываемые впечатления ждут вас на каждом шагу
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
13 600 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена10 ноября 2025Замечательная экскурсия и особенно грамотный и располагающий гид Илона.
Ощущение, что давно знакомы, и в то же время очень много интересной
- ШШарафеева24 августа 2025Спасибо большое Илоне за экскурсию. Это очень грамотный, влюблённый в свою Родину, человек. Прошла с нами весь маршрут и, на
- ССветлана26 июля 2025Илона смогла влюбить нас в свой родной город! Экскурсия была очень насыщенная, интересная и главное душевная! А чего стоит закат на башне!!! Все было просто великолепно! Огромное спасибо!!!
- ААлексей25 июля 2025Отлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. Доступно изложенные исторические справки про
- ИИлья14 июля 2025Итабу́п иду́дззаны за интересную и познавательную экскурсию по Новому Афону! Илона мастерски провела нас по маршруту, подробно рассказала об истории
- ююлия10 июля 2025Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с основными достопримечательностями Афона. Были и в монастыре, и на даче Сталина, и на восстановленной ж/д станции с прекрасным кафе, и даже в пещере, которая поразила своими грандиозными размерами. Было очень интересно и, главное, душевно!
