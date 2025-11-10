Мои заказы

Экскурсии с посещением дачи Сталина из Нового Афона

Найдено 3 экскурсии в категории «Дача Сталина» в Новом Афоне, цены от 2200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Нового Афона - к красавице Рице
На автобусе
8 часов
7 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Из Нового Афона - к красавице Рице
Путешествие в мир горных озёр и каньонов Абхазии. Узнайте о легендах, полюбуйтесь водопадами и насладитесь видами озера Рица
Начало: По вашему адресу
«По желанию вы зайдёте на дачу Сталина, а в тёплое время года мы заглянем на Молочный водопад и насладимся панорамами со смотровой площадки «Птичий Клюв»»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:15
Сегодня в 10:15
11 дек в 10:15
2200 ₽ за человека
Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого
Пешая
9 часов
-
10%
6 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого
Познакомиться с городом разных эпох - и позволить ему остаться в сердце
Начало: У вашего отеля
«Дача Сталина (1 час)Историческое здание, где жил Иосиф Сталин»
2 янв в 11:00
3 янв в 11:00
2862 ₽3180 ₽ за человека
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии из Нового Афона
На автобусе
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии
Уникальная экскурсия в сердце Абхазии: живописные пейзажи, исторические места и незабываемые впечатления ждут вас на каждом шагу
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
13 600 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    10 ноября 2025
    Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого
    Замечательная экскурсия и особенно грамотный и располагающий гид Илона.
    Ощущение, что давно знакомы, и в то же время очень много интересной
    читать дальше

    и познавательной информации. Успели посетить все запланированные места без спешки и очередей. Были приятные бонусы (узнайте, если будете на
    экскурсии). За один день успели смотреть все достопримечательности города, всё организовано и продумано с душой. И, конечно, незабываемый закат на башне Анакопийской крепости как чудесное завершение этого дня! Огромное спасибо и
    успехов в вашей работе!

  • Ш
    Шарафеева
    24 августа 2025
    Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого
    Спасибо большое Илоне за экскурсию. Это очень грамотный, влюблённый в свою Родину, человек. Прошла с нами весь маршрут и, на
    читать дальше

    протяжении всего пути, старалась всецело угодить нам, чтобы было интересно и комфортно.
    Давно мечтала побывать в Абхазии, а после этой встречи, ещё больше влюбилась в этот прекрасный уголок Земли. Спасибо, Илона. Надеюсь ещё встретиться!

    Спасибо большое Илоне за экскурсию. Это очень грамотный, влюблённый в свою Родину, человек. Прошла с намиСпасибо большое Илоне за экскурсию. Это очень грамотный, влюблённый в свою Родину, человек. Прошла с намиСпасибо большое Илоне за экскурсию. Это очень грамотный, влюблённый в свою Родину, человек. Прошла с намиСпасибо большое Илоне за экскурсию. Это очень грамотный, влюблённый в свою Родину, человек. Прошла с намиСпасибо большое Илоне за экскурсию. Это очень грамотный, влюблённый в свою Родину, человек. Прошла с нами
  • С
    Светлана
    26 июля 2025
    Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого
    Илона смогла влюбить нас в свой родной город! Экскурсия была очень насыщенная, интересная и главное душевная! А чего стоит закат на башне!!! Все было просто великолепно! Огромное спасибо!!!
  • А
    Алексей
    25 июля 2025
    Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого
    Отлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. Доступно изложенные исторические справки про
    читать дальше

    объекты и места посещения в ходе экскурсии (не перечисляю все, по причине огромного их количества) описание наиболее интересных событий связанных как с самим Новым Афоном так и с локальными точками маршрута. Изложение в формате нон-стоп затягивает в непередаваемое ощущение причастности к событиям давно минувших дней, за что огромное спасибо организатору и экскурсоводу Илоне.
    Не могу не отметить особо приятные бонусы от Илоны, это свободный доступ (без очередей) в Новоафонскую пещеру, свободные места в тени у искусственного озера кафе на станции Псырцха (платформа), мгновенно организованный транспорт для подъема до смотровой башни Анакопийской крепости на Иверской горе. Да и ещё замечательная подача дегустации миндального коньяка.
    В целом экскурсия оставила неизгладимые положительные впечатления. Со своей стороны всем читающим рекомендую данную экскурсию к освоению.

    Отлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. ДоступноОтлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. ДоступноОтлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. ДоступноОтлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. ДоступноОтлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. ДоступноОтлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. ДоступноОтлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. ДоступноОтлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. ДоступноОтлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. ДоступноОтлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. Доступно
  • И
    Илья
    14 июля 2025
    Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого
    Итабу́п иду́дззаны за интересную и познавательную экскурсию по Новому Афону! Илона мастерски провела нас по маршруту, подробно рассказала об истории
    читать дальше

    любимого ей города и с особым вниманием отнеслась к детям (их было 4 от 8 до 14 лет). Желаю поменьше попадаться на глаза Ослику! 😜

  • ю
    юлия
    10 июля 2025
    Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого
    Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с основными достопримечательностями Афона. Были и в монастыре, и на даче Сталина, и на восстановленной ж/д станции с прекрасным кафе, и даже в пещере, которая поразила своими грандиозными размерами. Было очень интересно и, главное, душевно!

Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Дача Сталина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новом Афоне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Нового Афона - к красавице Рице
  2. Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого
  3. Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии из Нового Афона
Какие места ещё посмотреть в Новом Афоне
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Гегский водопад
  5. Новоафонский монастырь
  6. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Новому Афону в декабре 2025
Сейчас в Новом Афоне в категории "Дача Сталина" можно забронировать 3 экскурсии от 2200 до 13 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Новом Афоне на 2025 год по теме «Дача Сталина», 13 ⭐ отзывов, цены от 2200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль