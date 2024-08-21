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20%
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Уникальная экскурсия по Абхазии: природа, история и местные деликатесы
Абхазия - удивительный край с богатой историей и живописной природой. Узнайте о культуре и традициях этого самобытного региона, посетив его самые красивые места
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1690013 520₽ за всё до 7 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица: путешествие через красоты Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете к озеру Рица. Великолепные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
14 110₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Новом Афоне
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББатейкин21 августа 2024Обязательно к посещению, мы не то что остались довольны, мы в восторге. Таких красивых мест не видели в жизни. Огромное спасибо Амзе за такие эмоции и воспоминания!
- ЛЛидия11 августа 2024Сегодня были на экскурсии с Ахрой. Остались очень довольны экскурсией. Побывали во многих красивых местах, которые планировали посетить. Услышали душевный
- ИИван3 августа 2024Экскурсия была очень интересной, наш гид - Алхас сразу же расположил к себе, очень интересно все рассказывал, был вежлив, поддерживал любые темы. Дополнительно рассказал в какие места можно сходить, где можно вкусно поесть. Мы с супругой остались очень довольно!
- ООльга19 июля 2024Экскурсия на кабриолете очень понравилась, горы и ветер в лицо. Виды просто восхитительные. Адгур супер человек и интересный собеседник, время пролетело незаметно.
- ВВиктория6 июля 2024Спасибо большое Адгуру за незабываемое путешествие по живописным местам, интересную экскурсию и полезные советы! Машина с открытым верхом-то, что надо для такой поездки!
- ААндрей6 июля 2024Прекрасный экскурсовод,рассказывал обо всем как будто читал сказку,захватывающе,не занудно. Позитивный человек,в день экскурсии встретились впервые,но общались как будто были знакомы задолго до этого. Ну и заключительной деталью, был конечно же автомобиль чистый,ухоженный. Впечатления от поездки 100% положительные. Спасибо Адгуру за незабываемые эмоции!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Голубое озеро»
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