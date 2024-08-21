Б Батейкин Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона) Обязательно к посещению, мы не то что остались довольны, мы в восторге. Таких красивых мест не видели в жизни. Огромное спасибо Амзе за такие эмоции и воспоминания!

Л Лидия Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона) читать дальше рассказ об Абхазии. Приятно быть с человеком который любит свою родину, свой народ, историю своей земли. Очень тактичный и приятный собеседник. Красота Абхазии завораживает. Хочется вернуться сюда снова. Рекомендуем данную экскурсию. Мы остались очень довольны. Сегодня были на экскурсии с Ахрой. Остались очень довольны экскурсией. Побывали во многих красивых местах, которые планировали посетить. Услышали душевный

И Иван Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона) Экскурсия была очень интересной, наш гид - Алхас сразу же расположил к себе, очень интересно все рассказывал, был вежлив, поддерживал любые темы. Дополнительно рассказал в какие места можно сходить, где можно вкусно поесть. Мы с супругой остались очень довольно!

О Ольга На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица Экскурсия на кабриолете очень понравилась, горы и ветер в лицо. Виды просто восхитительные. Адгур супер человек и интересный собеседник, время пролетело незаметно.

В Виктория На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица Спасибо большое Адгуру за незабываемое путешествие по живописным местам, интересную экскурсию и полезные советы! Машина с открытым верхом-то, что надо для такой поездки!