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5%
Мини-группа
до 6 чел.
Вечерний Афон и Приморское
Откройте для себя вечерний Новый Афон и Приморское. Погрузитесь в атмосферу святых мест и насладитесь релаксом в термальных источниках
Начало: На ж/д вокзале «Новый Афон»
Завтра в 16:30
5 июл в 14:00
2565 ₽
2700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии - из Нового Афона
Едем к озеру Рица - без спешки и с остановками в самых красивых местах
5 июл в 10:00
6 июл в 10:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
Влюбиться в Новый Афон: святыни и горы
Погрузитесь в атмосферу Нового Афона, где история и природа сливаются в единое целое. Откройте для себя святыни, горы и уникальные пещеры
Начало: У вашего отеля
5 июл в 12:00
7 июл в 12:00
2565 ₽
2700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия10 июня 2025Я просто в восторге!!! Первый раз решила посетить Новый Афон, очень интересно было не просто погулять по городу, а узнать
Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Самое главное»
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