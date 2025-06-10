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историю города, тайны и придания. Очень рада, что познакомилась с Илоной, вежливая, веселая, так все интересно и доступно рассказывает. Скучно точно не будет!!! Маршрут очень интересный, но сразу скажу, что одного дня для Афона мало, город просто завораживает. Невероятная энергетика и место силы. Если вы первый раз решили посетить Новый Афон, то смело бронируйте эту экскурсию, я от всего сердца рекомендую!!!