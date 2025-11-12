Экскурсия по Абхазии подарит незабываемые впечатления.Путешественники увидят знаменитое озеро Рица, окруженное величественными горами, и пройдут по живописному Юпшарскому каньону.В Пицунде можно будет насладиться отдыхом на чистейшем побережье, а в Гагре

- погрузиться в атмосферу советского кино. Голубое озеро удивит своим редким цветом, а визит в резиденцию Сталина добавит исторический контекст к путешествию. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей природы и истории

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Прибрежные красоты Абхазии

В курортной Гагре вы пройдёте по местам съёмок советских фильмов, сфотографируетесь у Гагрской колоннады. Увидите ресторан Гагрипш, узнаете историю принца Ольденбургского.

Живописный путь к национальному парку

Весь путь будет по-настоящему завораживающим: вы увидите шумные горные реки, изобилие растительности и красивые заснеженные вершины гор. Преодолеете зрелищный Юпшарский каньон, или «Каменный мешок». А также заедете на Голубое озеро с водой редкого неземного цвета.

Обворожительная Рица

Ещё немного — и вы у природной жемчужины Абхазии, озера в окружении остроконечных гор с белоснежными вершинами. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться красотами Рицинского национального парка, отдохнуть на берегу и сделать фотографии места, название которого уже давно стало нарицательным.

Дача Сталина

Далее вы проследуете в историческое место — резиденцию главы СССР, где Сталин был всего несколько раз.

Организационные детали