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насыщенно приятно. Дамей - профессионал своего дела. Плюс ко всему еще классные фото и видео нам заснял, за это прям отдельное спасибо. Мы, честно говоря, ребята капризные и требовательные, остались в полном восторге. В общем, большое спасибо Дамею за отличную экскурсию! Желаем процветания и довольных клиентов.