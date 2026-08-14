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Золотые пляжи Абхазии

Экскурсия в Новом Афоне: дегустация чая и посещение чайной фабрики
Нас ждет путешествие в два прекрасных города: Гагра и Пицунда.

Это западная часть Абхазии, которая славиться своими пляжами, прекрасными природными достопримечательностям и реликтовыми деревьями. Но и это далеко не все! Мы посетим соборы и храмы, монастыри и парки, и даже древний ресторан.
Золотые пляжи Абхазии
Золотые пляжи Абхазии
Золотые пляжи Абхазии

Описание экскурсии

Что вас ожидает: В Пицунде вы проведете время на одном из её чудесных пляжей, посетите Патриарший собор, реликтовую рощу. В Гагре, мы посетим Приморский парк принца Ольденбургского, знаменитый ресторан «Гагрипш», которому, на минуточку, более 100 лет, со смотровой площадки на горе Мымзишха увидим весь город Гагра как на ладони. Экскурсия в духовный центр Бзыбской Абхазии село Лыхны (храм IX века Успения Божией Матери), Лыхненская поляна, посещение чайного домика при чайной фабрике с дегустацией около 15 сортов чая. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация: В цену включено транспортно–экскурсионное обслуживание только с выездом из Сухума. Из других городов наши услуги будут стоить дороже, потому что мы находимся в Сухуме

Ежедневно по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Античный Питиунт
  • Гагрская колоннада
  • Железнодорожная станция
  • Замок принца Ольденбургского
  • Крепость Абаата
  • Патриарший собор в Пицунд
  • Приморский парк Ресторан «Гагрипш» в Гагре
  • Роща пицундской сосны
  • Скульптура «Ныряльщики за жемчугом»
  • Храм Св. Ипатия Гагрского
  • Центральный пляж Пицунды
  • Храм X века Успения Божией Матери
  • Лыхнашта
  • Развалины дворца абхазского царя
  • Чайный домик
Что включено
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
  • Входные билеты.
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • В цену включено транспортно-экскурсионное обслуживание только с выездом из Сухума. Из других городов наши услуги будут стоить дороже
  • Потому что мы находимся в Сухуме
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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