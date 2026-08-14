Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Нас ждет путешествие в два прекрасных города: Гагра и Пицунда.



Это западная часть Абхазии, которая славиться своими пляжами, прекрасными природными достопримечательностям и реликтовыми деревьями. Но и это далеко не все! Мы посетим соборы и храмы, монастыри и парки, и даже древний ресторан.

Радуга Ваш гид в Новом Афоне Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 14 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 8 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: В Пицунде вы проведете время на одном из её чудесных пляжей, посетите Патриарший собор, реликтовую рощу. В Гагре, мы посетим Приморский парк принца Ольденбургского, знаменитый ресторан «Гагрипш», которому, на минуточку, более 100 лет, со смотровой площадки на горе Мымзишха увидим весь город Гагра как на ладони. Экскурсия в духовный центр Бзыбской Абхазии село Лыхны (храм IX века Успения Божией Матери), Лыхненская поляна, посещение чайного домика при чайной фабрике с дегустацией около 15 сортов чая. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация: В цену включено транспортно–экскурсионное обслуживание только с выездом из Сухума. Из других городов наши услуги будут стоить дороже, потому что мы находимся в Сухуме

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