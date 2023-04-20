Нас ждет путешествие в два прекрасных города: Гагра и Пицунда.
Это западная часть Абхазии, которая славиться своими пляжами, прекрасными природными достопримечательностям и реликтовыми деревьями. Но и это далеко не все! Мы посетим соборы и храмы, монастыри и парки, и даже древний ресторан.
Это западная часть Абхазии, которая славиться своими пляжами, прекрасными природными достопримечательностям и реликтовыми деревьями. Но и это далеко не все! Мы посетим соборы и храмы, монастыри и парки, и даже древний ресторан.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Античный Питиунт
- Гагрская колоннада
- Железнодорожная станция
- Замок принца Ольденбургского
- Крепость Абаата
- Патриарший собор в Пицунд
- Приморский парк Ресторан «Гагрипш» в Гагре
- Роща пицундской сосны
- Скульптура «Ныряльщики за жемчугом»
- Храм Св. Ипатия Гагрского
- Центральный пляж Пицунды
- Храм X века Успения Божией Матери
- Лыхнашта
- Развалины дворца абхазского царя
- Чайный домик
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- В Пицунде вы проведете время на одном из её чудесных пляжей, посетите Патриарший собор, реликтовую рощу. В Гагре, мы посетим Приморский парк принца Ольденбургского, знаменитый ресторан «Гагрипш», которому, на минуточку, более 100 лет, со смотровой площадки на горе Мымзишха увидим весь город Гагра как на ладони.
- Экскурсия в духовный центр Бзыбской Абхазии село Лыхны (храм IX века Успения Божией Матери), Лыхненская поляна, посещение чайного домика при чайной фабрике с дегустацией около 15 сортов чая.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно–экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- По согласованию с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по договоренностиЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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