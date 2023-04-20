Золотые пляжи Абхазии

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Нас ждет путешествие в два прекрасных города: Гагра и Пицунда.

Это западная часть Абхазии, которая славиться своими пляжами, прекрасными природными достопримечательностям и реликтовыми деревьями. Но и это далеко не все! Мы посетим соборы и храмы, монастыри и парки, и даже древний ресторан.
Золотые пляжи Абхазии
Золотые пляжи Абхазии
Золотые пляжи Абхазии
Золотые пляжи Абхазии
Золотые пляжи Абхазии
Золотые пляжи Абхазии
Золотые пляжи Абхазии
Золотые пляжи Абхазии
Золотые пляжи Абхазии
Золотые пляжи Абхазии
Ближайшие даты:
20
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Что вас ожидает:

  • Античный Питиунт
  • Гагрская колоннада
  • Железнодорожная станция
  • Замок принца Ольденбургского
  • Крепость Абаата
  • Патриарший собор в Пицунд
  • Приморский парк Ресторан «Гагрипш» в Гагре
  • Роща пицундской сосны
  • Скульптура «Ныряльщики за жемчугом»
  • Храм Св. Ипатия Гагрского
  • Центральный пляж Пицунды
  • Храм X века Успения Божией Матери
  • Лыхнашта
  • Развалины дворца абхазского царя
  • Чайный домик
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • В Пицунде вы проведете время на одном из её чудесных пляжей, посетите Патриарший собор, реликтовую рощу. В Гагре, мы посетим Приморский парк принца Ольденбургского, знаменитый ресторан «Гагрипш», которому, на минуточку, более 100 лет, со смотровой площадки на горе Мымзишха увидим весь город Гагра как на ладони.
  • Экскурсия в духовный центр Бзыбской Абхазии село Лыхны (храм IX века Успения Божией Матери), Лыхненская поляна, посещение чайного домика при чайной фабрике с дегустацией около 15 сортов чая.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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