Нас ждет путешествие в два прекрасных города: Гагра и Пицунда.
Это западная часть Абхазии, которая славиться своими пляжами, прекрасными природными достопримечательностям и реликтовыми деревьями. Но и это далеко не все! Мы посетим соборы и храмы, монастыри и парки, и даже древний ресторан.
Это западная часть Абхазии, которая славиться своими пляжами, прекрасными природными достопримечательностям и реликтовыми деревьями. Но и это далеко не все! Мы посетим соборы и храмы, монастыри и парки, и даже древний ресторан.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: В Пицунде вы проведете время на одном из её чудесных пляжей, посетите Патриарший собор, реликтовую рощу. В Гагре, мы посетим Приморский парк принца Ольденбургского, знаменитый ресторан «Гагрипш», которому, на минуточку, более 100 лет, со смотровой площадки на горе Мымзишха увидим весь город Гагра как на ладони. Экскурсия в духовный центр Бзыбской Абхазии село Лыхны (храм IX века Успения Божией Матери), Лыхненская поляна, посещение чайного домика при чайной фабрике с дегустацией около 15 сортов чая. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация: В цену включено транспортно–экскурсионное обслуживание только с выездом из Сухума. Из других городов наши услуги будут стоить дороже, потому что мы находимся в Сухуме
Ежедневно по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Античный Питиунт
- Гагрская колоннада
- Железнодорожная станция
- Замок принца Ольденбургского
- Крепость Абаата
- Патриарший собор в Пицунд
- Приморский парк Ресторан «Гагрипш» в Гагре
- Роща пицундской сосны
- Скульптура «Ныряльщики за жемчугом»
- Храм Св. Ипатия Гагрского
- Центральный пляж Пицунды
- Храм X века Успения Божией Матери
- Лыхнашта
- Развалины дворца абхазского царя
- Чайный домик
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
- Входные билеты.
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- В цену включено транспортно-экскурсионное обслуживание только с выездом из Сухума. Из других городов наши услуги будут стоить дороже
- Потому что мы находимся в Сухуме
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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