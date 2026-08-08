Приглашаем вас посетить солнечную Абхазию — увидеть рукотворные и природные памятники, напиться чистейшей воды из горных источников, прогуляться по альпийским лугам и запечатлить живописные виды в своем сердце и на фото. Мы доедем на самую лучшую точку альпийских лугов в долину перевала Пыв.
Описание экскурсииЧто вас ждет Мы единственные из тех немногих кто довезет вас самую лучшую точку альпийских лугов. Альпийские луга представляют собой одно из наиболее красивых мест Абхазии. Едем через знаменитые Гагры, мимо популярного лазурного горного озера Рица, через нетронутые человеком горные долины поднимаемся к Кавказскому хребту. Вас очень впечатлит колорит страны души, а какая там природа — слов не хватит описать. Альпийские луга — это комплекс невероятных зеленых полян, высота над уровнем моря которого составляет порядка 2 тысяч метров. Располагаются они в горах Большого Кавказского хребта. Погрузитесь на целый день в удивительные по своей красоте места нетронутые человеком. Во внедорожнике одновременно может поместиться до 8 человек. Важная информация:
- Наличие ватцапа обязательно. Накануне тура, с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз детали места встречи, мы находимся с вами в ватцапе до окончания тура и помогаем с вопросами касаемо тура.
- Маршрут экскурсии, объекты показа и цена за дополнительные услуги могут меняться в зависимости от погодных условий, от праздничных дней и утверждённых цен администраций Абхазии на самих объектах в рамках данного маршрута.
- Даты экскурсии могут быть перенесены в связи с сильными неблагоприятными погодными условиями или заменены по вашему желанию на другой тур. Важная информация: Из-за особенностей программы в ней могут принимать участие только путешественники от 5 до 55 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Девичьи слёзы
- Водопад Мужские слёзы
- Пасека и винный погреб (по желанию)
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон («каменный мешок»)
- Чабгарский карниз и смотровая Прощай Родина
- Озеро Рица
- Водопад Влюбленных
- Гегский водопад
- Альпийские луга 1 уровень - обычно всех туристов возят сюда
- Альпийские луга 2 уровень - наивысший
- Дикие места нетронутые цивилизацией
- Чистейшие минеральные источники, где попьете горной минеральной воды
- Местных горных жителей, которые вообще не спускаются с гор вниз
- Настоящих горных коней грациозных и сильных
Что включено
- Трансфер в Гаграх
- Трансфер в Цандрипш
- Водитель с веселыми историями про Абхазию
- Транспортные расходы
- Аренда внедорожника
- Дегустация напитков, сыра, копченостей
Что не входит в цену
- Экологический сбор на озере Рица 700 руб. /взрослый, 200 руб. /детский до 12 лет.
- Обед по желанию (завозим в кафе)
- Тарзанка над рекой - от 500 рублей
- Катание на горном коне-скакуне (как повезет, если там будет местный житель, они за небольшую доп. плату дают прокатиться)
- Трансфер до Пицунды
Место начала и завершения?
Пицундский поворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Из-за особенностей программы в ней могут принимать участие только путешественники от 5 до 55 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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