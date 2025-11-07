Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Путешествие по Абхазии на внедорожнике: водопады, каньоны и озера. Уникальные виды и история региона ждут вас на каждом шагу
Начало: В Пицунде, с Гагры доплата 1000р, с границы 1500р
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 20 чел.
Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе из Пицунды
Побывать в святых местах и прикоснуться к истории древней Анакопии, столицы Абхазского царства
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка общественного тр...
Расписание: в среду и субботу в 08:30
Завтра в 08:30
13 дек в 08:30
1100 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Золото Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
Путешествие по самым живописным уголкам республики из Пицунды
Начало: От вашего адреса
Расписание: в субботу в 08:45
13 дек в 08:45
20 дек в 08:45
1600 ₽ за человека
- ооксана7 ноября 2025Экскурсия в Новый Афон понравилась. общительный и грамотный гид, много и интересно и с юмором рассказывал всю дорогу. понравилась дегустация
- ККсения30 сентября 2025Выражаем благодарность экскурсоводу Мадине за интересную экскурсию, приятное общение, теплую атмосферу 🤗
- ДДенис9 сентября 2025Очень интересная экскурсия, пожалуй, лучшая по Абхазии
Обязательно идите в пещеры - того стоит, виды потрясающие
Экскурсовод была Яна - очень приятно и интересно слушать
Из небольшого замечания - уже подуставший транспорт, но работало все исправно
- ЮЮлия9 августа 2025Экскурсия очень интересная, проходила на комфортабельном авто с кондиционером, экскурсовод Мадлена очень внимательна и обходительна с туристами, рассказывает очень интересно
- ООльга29 июля 2025Спасибо за хорошую экскурсию. Город очень красивый. Новоафонская Пещера - супер!
