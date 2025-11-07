Мои заказы

Экскурсии Пицунды об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Пицунде, цены от 1100 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
8 часов
68 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Путешествие по Абхазии на внедорожнике: водопады, каньоны и озера. Уникальные виды и история региона ждут вас на каждом шагу
Начало: В Пицунде, с Гагры доплата 1000р, с границы 1500р
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе из Пицунды
На автобусе
8 часов
6 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе из Пицунды
Побывать в святых местах и прикоснуться к истории древней Анакопии, столицы Абхазского царства
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка общественного тр...
Расписание: в среду и субботу в 08:30
Завтра в 08:30
13 дек в 08:30
1100 ₽ за человека
Золото Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
На автобусе
11 часов
Групповая
до 20 чел.
Золото Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
Путешествие по самым живописным уголкам республики из Пицунды
Начало: От вашего адреса
Расписание: в субботу в 08:45
13 дек в 08:45
20 дек в 08:45
1600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • о
    оксана
    7 ноября 2025
    Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе из Пицунды
    Экскурсия в Новый Афон понравилась. общительный и грамотный гид, много и интересно и с юмором рассказывал всю дорогу. понравилась дегустация
    читать дальше

    вина. сыров и меда. познакомились с историей Абхазии, храм в местечке Лыхны, бывшей столицы. сам Новоафонский монастырь и храм интересные. шикарные виды Абхазии. и река Псцырха. и интересная и красивая экскурсия в пещеру Афона. и покормили вовремя в кафе вкусно и сытно. спасибо за экскурсию!

  • К
    Ксения
    30 сентября 2025
    Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе из Пицунды
    Выражаем благодарность экскурсоводу Мадине за интересную экскурсию, приятное общение, теплую атмосферу 🤗
    Выражаем благодарность экскурсоводу Мадине за интересную экскурсию, приятное общение, теплую атмосферу 🤗
  • Д
    Денис
    9 сентября 2025
    Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе из Пицунды
    Очень интересная экскурсия, пожалуй, лучшая по Абхазии
    Обязательно идите в пещеры - того стоит, виды потрясающие
    Экскурсовод была Яна - очень приятно и интересно слушать
    Из небольшого замечания - уже подуставший транспорт, но работало все исправно
  • Ю
    Юлия
    9 августа 2025
    Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе из Пицунды
    Экскурсия очень интересная, проходила на комфортабельном авто с кондиционером, экскурсовод Мадлена очень внимательна и обходительна с туристами, рассказывает очень интересно
    Экскурсия очень интересная, проходила на комфортабельном авто с кондиционером, экскурсовод Мадлена очень внимательна и обходительна с туристами, рассказывает очень интересно
  • О
    Ольга
    29 июля 2025
    Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе из Пицунды
    Спасибо за хорошую экскурсию. Город очень красивый. Новоафонская Пещера - супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «История и архитектура»

