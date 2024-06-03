1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Гастротур по Абхазии (из Пицунды)
Абхазия - страна ароматов и вкусов! Посетите фермерства, узнайте о местных традициях и насладитесь дегустацией лучших продуктов
Начало: В Пицунде
«После мы заедем в ресторан абхазской кухни»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
72205 776₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
6.5 часов
Популярное предложение
Гора Мамдзышха в Пицунде: путешествие на высоту 2000 метров
Поднимитесь на высоту 2000 метров над уровнем моря, чтобы увидеть Пицунду и Абхазию с совершенно новой стороны
Начало: ваш отель проживания в Абхазии между КПП Псоу и Пи...
«А дальше отправимся в апацху — национальное жилище, где нас встретят горячим нежным шашлыком, тающими во рту фруктами и домашним терпким вином»
Расписание: ежедневно в 09:00
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Увлекательная экскурсия в сердце Абхазии: озеро Рица и водопады
Абхазия ждет вас с её живописными пейзажами, водопадами и озером Рица. Уникальная экскурсия с пикником и дегустацией местных продуктов
Начало: в Пицунде или по договоренности
«В финале экскурсии предлагаю пообедать в ресторане национальной кухни — с тостами и беседами о впечатлениях»
1 сен в 10:30
2 сен в 10:30
22 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 июня 2024Мы, поехали на эту экскурсию семьей с тремя детьми. Поездка была очень интересной. Алхас отличный гид. Всё очень подробно и
- ГГлеб26 мая 2024Замечательный гид,очень хорошо и прнятно все расказывает,показывает только те места которые дествительно хотелось прсетить,все только самое лучшее без преувелечений и
- MMaria12 апреля 2024Экскурсия с Владимиром прошла очень легко и позитивно! С каждой локации уходили с новыми впечатлениями и новыми покупками! Рекомендую всем, кто приезжает в Абхазию впервые! Такой гастро-тур действительно помогает лучше понять местный колорит!
- ГГалина20 сентября 2023Рада, что увидела красивейшие горы и при этом осталась жива. Мне "посчастливилось" ехать в УАЗе, сидя на лавке. Было понятно,
- ААлия15 сентября 2023Самым красочным и живописным местом Абхазии можно назвать место под названием Альпийские луга. Добирались до места на на "джипинге" УАЗик
- ММаксим11 сентября 2023Нереальная красота!
- ЮЮлия23 мая 2023Сбежав от аллергии из Сибири мы решили, вернее нам посоветовали, съездить на эту экскурсию. Мы остались довольны!!! Вернёмся обязательно так
- ЯЯна7 мая 2023Аста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещё как философ))) мы с
- ГГеоргий28 сентября 2022Планировали Абхазию в августе 22, но всей семьёй заболели ковидом, пришлось всё отменить. Астамур без проблем отменил бронирование и трипстер
Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Гастрономические»
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На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Пицунды, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024