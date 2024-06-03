Гастрономические экскурсии Пицунды

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Пицунде, цены от 2 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастротур по Абхазии (из Пицунды)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
53 отзыва
Гастротур по Абхазии (из Пицунды)
Абхазия - страна ароматов и вкусов! Посетите фермерства, узнайте о местных традициях и насладитесь дегустацией лучших продуктов
Начало: В Пицунде
«После мы заедем в ресторан абхазской кухни»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
72205 776 за всё до 7 чел.
Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
🚗 На машине
Мини-группа
6.5 часов
5 отзывов
Популярное предложение
Гора Мамдзышха в Пицунде: путешествие на высоту 2000 метров
Поднимитесь на высоту 2000 метров над уровнем моря, чтобы увидеть Пицунду и Абхазию с совершенно новой стороны
Начало: ваш отель проживания в Абхазии между КПП Псоу и Пи...
«А дальше отправимся в апацху — национальное жилище, где нас встретят горячим нежным шашлыком, тающими во рту фруктами и домашним терпким вином»
Расписание: ежедневно в 09:00
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
2 500 за человека
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
41 отзыв
Увлекательная экскурсия в сердце Абхазии: озеро Рица и водопады
Абхазия ждет вас с её живописными пейзажами, водопадами и озером Рица. Уникальная экскурсия с пикником и дегустацией местных продуктов
Начало: в Пицунде или по договоренности
«В финале экскурсии предлагаю пообедать в ресторане национальной кухни — с тостами и беседами о впечатлениях»
1 сен в 10:30
2 сен в 10:30
22 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Гастротур по Абхазии (из Пицунды)
    Мы, поехали на эту экскурсию семьей с тремя детьми. Поездка была очень интересной. Алхас отличный гид. Всё очень подробно и
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    понятно рассказывает об Абхазии и её гастрономической культуре. Также Алхас оказался интересным собеседником на другие темы, в нашем небольшом путешествии. Комфортный транспорт для экскурсий всей семьей.

    Мы, поехали на эту экскурсию семьей с тремя детьми. Поездка была очень интересной. Алхас отличный гид
  • Г
    Глеб
    26 мая 2024
    Гастротур по Абхазии (из Пицунды)
    Замечательный гид,очень хорошо и прнятно все расказывает,показывает только те места которые дествительно хотелось прсетить,все только самое лучшее без преувелечений и
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    лишних мотаний,полная и понятная картина сразу о всем от истории культуры и природы до вина сыра и ресторана,очень рекомендую Владимира по настоящему знающего все о своей стране! и еще много плюсов,цена,комфорт!

    Замечательный гид,очень хорошо и прнятно все расказывает,показывает только те места которые дествительно хотелось прсетить,все только самое
  • M
    Maria
    12 апреля 2024
    Гастротур по Абхазии (из Пицунды)
    Экскурсия с Владимиром прошла очень легко и позитивно! С каждой локации уходили с новыми впечатлениями и новыми покупками! Рекомендую всем, кто приезжает в Абхазию впервые! Такой гастро-тур действительно помогает лучше понять местный колорит!
    Экскурсия с Владимиром прошла очень легко и позитивно! С каждой локации уходили с новыми впечатлениями иЭкскурсия с Владимиром прошла очень легко и позитивно! С каждой локации уходили с новыми впечатлениями иЭкскурсия с Владимиром прошла очень легко и позитивно! С каждой локации уходили с новыми впечатлениями и
  • Г
    Галина
    20 сентября 2023
    Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
    Рада, что увидела красивейшие горы и при этом осталась жива. Мне "посчастливилось" ехать в УАЗе, сидя на лавке. Было понятно,
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    что это будет не просто приятная прогулка, а экстремальное путешествие. Но перевозить людей на лавке, а не на сиденьях, нельзя. Это очень травмоопасно. Приехала с отбитыми боками, коленками. Пару раз ударилась головой об штангу, которую можно было хотя бы поролоном обмотать. Наши попутчики, ехавшие на сиденьях впереди такого экстрима не испытывали. А цена была одинакова для всех. Увиденное, конечно, того стоило. Но советую трижды подумать, прежде чем отправляться в поездку. Это не для всех.

  • А
    Алия
    15 сентября 2023
    Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
    Самым красочным и живописным местом Абхазии можно назвать место под названием Альпийские луга. Добирались до места на на "джипинге" УАЗик
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    с открытым верхом, по пути у нас было пару остановок с прекрасными видами, увидели как летают парапланеристы. Когда мы добрались до гор, мы увидели всю красоту, которую обещал нам наш экскурсовод Дмитрий, очень увлекательные и интересные истории рассказывал. Луга со всех сторон окружают горы. Воздух там непередаваемый, чистейший, от которого кружится голова. Мы находились на уровне облаков, мы могли дотронуться до них. На лугах пасутся коровы и козы. Это место однозначно нужно посетить!

    Самым красочным и живописным местом Абхазии можно назвать место под названием Альпийские луга. Добирались до местаСамым красочным и живописным местом Абхазии можно назвать место под названием Альпийские луга. Добирались до местаСамым красочным и живописным местом Абхазии можно назвать место под названием Альпийские луга. Добирались до местаСамым красочным и живописным местом Абхазии можно назвать место под названием Альпийские луга. Добирались до местаСамым красочным и живописным местом Абхазии можно назвать место под названием Альпийские луга. Добирались до местаСамым красочным и живописным местом Абхазии можно назвать место под названием Альпийские луга. Добирались до местаСамым красочным и живописным местом Абхазии можно назвать место под названием Альпийские луга. Добирались до местаСамым красочным и живописным местом Абхазии можно назвать место под названием Альпийские луга. Добирались до места
  • М
    Максим
    11 сентября 2023
    Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
    Нереальная красота!
    Нереальная красота!
  • Ю
    Юлия
    23 мая 2023
    Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
    Сбежав от аллергии из Сибири мы решили, вернее нам посоветовали, съездить на эту экскурсию. Мы остались довольны!!! Вернёмся обязательно так
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    как не все посмотрели. Хотелось конечно увидеть больше, но здесь нельзя торопиться. Нужно наслаждаться каждой картинкой. В процессе экскурсии был небольшой гастротур, мой муж даже сначала ратроился немного… Но когда попробовал местное мясо, сыр и вино его мнение изменилось:))), чай, мед все это отличается от того что мы едим в Новосибирске. Очень интересно было слушать и узнавать что-то новое от нашего гида, который любит свою родину. Спасибо Вам, Аста,за новые впечатления!!!!

  • Я
    Яна
    7 мая 2023
    Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
    Аста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещё как философ))) мы с
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    удовольствием все 9 часов экскурсии возвращались к темам религии, воспитания, традиций, отношений к миру вокруг. Кстати, мир вокруг в день экскурсии был удивительным и разнообразным. Такого количества фотографий я не делала давно: водопады, реки, озера, растения, деревья, горы, пейзажи, люди, еда… Все было очень интересным благодаря комментариям и знаниям Астамура! Всем очень советуем эту душевную поездкув его душевной компании.

    Аста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещёАста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещёАста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещёАста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещё
  • Г
    Георгий
    28 сентября 2022
    Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
    Планировали Абхазию в августе 22, но всей семьёй заболели ковидом, пришлось всё отменить. Астамур без проблем отменил бронирование и трипстер
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    сделал полный возврат. В итоге перенесли поездку на середину сентября. Поездка на Рицу была запланирована на 23 число, Астамур предварительно проверил прогноз погоды и рекомендовал перенести на более позднюю дату, чтобы гарантировано получить положительные эмоции от экскурсии. В итоге поездка состоялась в хорошую солнечную погоду в составе 2 взрослых и ребёнка - 6 лет. Выезд на экскурсию в комфортное время - 10.30 - можно хорошо выспаться, спокойно собраться и позавтракать. Машина чистая и удобная именно для таких поездок. При этом особо хочется отметить аккуратное вождение, несмотря на горные серпантины ни кого не укачало. Астамур замечательный человек и рассказчик, отвечает на все вопросы, можно поговорить на любые темы - начиная от истории образования Абхазии и народа и заканчивая майнингом:))). Прекрасное отношение к гостям, а особенно к детям - искреннее и доброжелательное. Сама же экскурсия занимает полный день, но он проходит настолько интересно и насыщенно, что не замечаешь как летит время. Посетили множество интересных мест, попробовали местные напитки, сыры, мясо, чаи. При этом, нет ни какого навязывания посещения этих дегустаций - всё исключительно по вашему желанию. Услышали интереснейшие рассказы об Абхазии и её истории, о людях и обычаях. Особое впечатление это конечно Бзыбское ущелье и сама красавица Рица. Вишенкой стал пикник на берегу горной реки с вкуснейшими угощениями. Не смотря на то, что вернулись в отель уже достаточно поздно, усталость совсем не ощущалась. Даже ребёнок, на следующее утро проснувшись спросил: - А поедем ли мы сегодня с дядей Астой снова на джипе:)) Астамур произвёл исключительно положительное и приятное впечатление от общения. Также с ним проехались отдельно по основным городам Абхазии, посетили замечательное высокогорное село Лыхны с его храмом, Новый Афон, Черниговку, Сухум с его набережной, попили кофе в Брехаловке и всё это сопровождалось интереснейшими рассказами и историями. Такое впечатление, что Астамура знает практически каждый в Абхазии - в каждом городе подходили люди и здоровались. Он, как оказалось практически историческая личность, его семья имеет глубокие и интересные корни, но об этом он думаю расскажет Вам, на экскурсии. Астамур, спасибо тебе большое за классные экскурсии и за то время которое мы провели общаясь и узнавая действительно чудесную страну Абхазию. Обязательное ещё увидимся;)

    Планировали Абхазию в августе 22, но всей семьёй заболели ковидом, пришлось всё отменить. Астамур без проблемПланировали Абхазию в августе 22, но всей семьёй заболели ковидом, пришлось всё отменить. Астамур без проблемПланировали Абхазию в августе 22, но всей семьёй заболели ковидом, пришлось всё отменить. Астамур без проблемПланировали Абхазию в августе 22, но всей семьёй заболели ковидом, пришлось всё отменить. Астамур без проблемПланировали Абхазию в августе 22, но всей семьёй заболели ковидом, пришлось всё отменить. Астамур без проблемПланировали Абхазию в августе 22, но всей семьёй заболели ковидом, пришлось всё отменить. Астамур без проблем

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гастротур по Абхазии (из Пицунды)
  2. Гора Мамдзышха: 2000 метров восторга над уровнем моря
  3. Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Набережная
  5. Гегский водопад
  6. Водопад Молочный
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в июне 2024
Сейчас в Пицунде в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 22 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Пицунды, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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